 خط الهجوم في المانشافت.. أكبر تحديات هانزي فليك | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 05.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

خط الهجوم في المانشافت.. أكبر تحديات هانزي فليك

أبانت منافسات كأس الأمم الأوروبية مجددا الحاجة الماسة للمنتخب الألماني لكرة القدم لمهاجمين خطيرين قادرين على إحداث الفارق. إشكالية ليست جديدة، ورثها المدرب هانزي فليك القادم من فريق كان الوضع فيه مختلفا تماما.

هانزي فليك يتولى قيادة سفينة الماكينات بعد تنحي يوآخيم لوف.

هانزي فليك يتولى قيادة سفينة الماكينات بعد تنحي يوآخيم لوف.

مشوار المنتخب الألماني لكرة القدم في منافسات كأس الأمم الأوروبية 2020 لكرة القدم، أثبت جليا حاجة الماكينات إلى مهاجمين أقوياء. فهؤلاء لم يجدوا حلاّ أمام الفريق الإنجليزي الذي أخرجهم من دور الستة عشر للبطولة بثنائية نظيفة.

مشكل ليس بالجديد على المانشافت، ففي نسخة البطولة لعام 2016، وبعد الهزيمة أمام فرنسا، ردّ مدافع دورتموند ماتس هوملز على الصحفيين عند سؤاله حول سبب الإخفاق، فقال "كان ينقصنا شخص يضع الكرة في الشباك".

هذا الشخص لم يجده المنتخب حتى في صيف 2021، ليستمر التحدّي. أخطر المهاجمين فيتشكيلة المدرب المعتزل يوآخيم لوف الذي أنهى مشواره بخروج المنتخب من بطولة يورو 2020، كان كاي هافارتس، صاحب هدف الفوز لفريق تشيلسي في دوري أبطال أوروبا. لكن نجمه ظل خافتا في اليورو.

كاي هافارتس صاحب هدف الفوز لتشيلسي في نهائي دوري الأبطال أمام مان سيتي.

كاي هافارتس صاحب هدف الفوز لتشيلسي في نهائي دوري الأبطال أمام مان سيتي.

ألمانيا التي كثيرا ما أنجبت مهاجمين كبار على غرار أوفه زيليه، وغيرد مولر ويورغن كلينسمان وغيرهم، لم تجد بديلا لميروسلاف كلوزه الذي اعتزل بعد أن حصل مع رفاقه على لقب مونديال 2014.

بيرهوف يقرّ بمشكلة خط الهجوم

بعد خروج المانشافت، تحدّث مدير الكرة في الاتحاد الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف، عن إشكالية خط الهجوم لأول مرة بهذا الوضوح معتبرا أن "الحس القاتل" لتشكيلة المنتخب لم تعد موجودة. وتابع تقييمه قائلا: "في بعض الأحيان لم يكن لدينا لاعبون حقيقيون في منطقة الجزاء".

حكم قاسٍ جدا من شخص يتحمل جانبا من المسؤولية، لكن بالنظر إلى  هاري كين (المنتخب الإنجليزي)، أو تشيرو إيموبليه (المنتخب الإيطالي)، أو ألفارو موراتا (المنتخب الإسباني)، ناهيك عن كريستيانو رونالدو (المنتخب البرتغالي) وكريم بنزيمة (المنتخب الفرنسي)، وغيرهم، لا بد من قبول حقيقة أن ألمانيا لم تقدم مهاجمين بالمستوى المطلوب.

مشاهدة الفيديو 17:14

نهاية حقبة يوآخيم لوف.. الإنجازات والإخفاقات

ويبدو أن الاتحاد الألماني لكرة القدم بدأ بالفعل في معالجة الأمر متجها إلى منتخبات الشباب، لكن بيرهوف علّق قائلا: "أمر كهذا لا يمكن معالجته في يوم وليلة"، وهو محق في ذلك.

المهاجم الوهمي

لن يكون سهلا على المدرب الجديد هانزي فليك التفاعل مع وضع جديد لم يكن مطروحا في بايرن ميونيخ، حيث يلعب أحسن الهدّافين في العالم. ويتعلق الأمر بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي لا يكل في كل مباراة على إثبات علوّ كعبه، فأصبح الورقة الضامنة لفريقه للحصول على العلامات الكاملة.

Finale der UEFA-U21-Europameisterschaft 2021 | Deutschland - Portugal | Tor:(1:0)

لوكاس نميتشا، الألماني الانجليزي الذي اختار اللعب لألمانيا.

كان واضحا ليوآخيم لوف عشقه للكرة الإسبانية، خاصة طريقة لعب البارسا، وهكذا برز دور المهاجم الوهمي، الذي عاد مركزه في بعض الفترات إلى ماريو غوتسه، ثم ماركو رويس.  

ويرى بعض المحللين أن هانزي فليك ليس أمامه نظرا للأسماء المتوفرة لديه حاليا، سوى الرهان على سيرجي غنابري كمهاجم وهمي، أو حتى تيمو فيرنر. بينما يُطرح بقوة اسم لوكاس نميتشا، الألماني الانجليزي الذي اختار اللعب لألمانيا، وحاليا يحمل قميص أندرليخت الهولندي الذي انتقل إليه من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

ونميشا حقق ما لم يحققه المانشافت، فقد توّج مع رفاقه بلقب بطولة أوروبا للمنتخب الألماني دون 21 عاما.  

و.ب/ أ.ح

  • لوف بقميص شتوتغارت في موسم 1980/1981

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    حاسة تهديفية كبيرة

    لم يكن أحد يتوقع أن يتم في يوم ما الاحتفال بيوآخيم لوف كواحد من أشهر أبناء مسقط رأسه "شوناو" في منطقة الغابة السوداء. وتمتع لوف بحاسة تهديفية كبيرة وذلك أثناء مسيرته كلاعب كرة قدم، فقد سجل 83 هدفاً منها 81 في دوري الدرجة الثانية، إذ يعد لوف من بين الهدافين الكبار لفريق فرايبورغ. أما على مستوى المنتخب الألماني، فقد لعب لوف أربع مباريات فقط مع منتخب ألمانيا لكرة القدم للشباب تحت 21 سنة.

  • لوف كمدرب لشتوتغارت مع اللاعب توماس شنايدر (22/11/1997)

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    بداية المسيرة التدريبية

    بعمر الـ 35 عاما، أنهى يوآخيم لوف مسيرته كلاعب لكرة القدم مع فريق "ف س فراونفيلد" السويسري. وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي انطلقت مسيرته التدريبية، إذ قاد فريق شتوتغارت سنة 1997 إلى الفوز بكأس ألمانيا على حساب فريق كوتبوس. وحقق لوف هذا اللقب من دون أن يتوفر على رخصة تدريب. وفي سنة 1998وصل لوف مع شتوتغارت إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية، بيد أنه خسر بهدف دون رد أمام فريق تشيلسي الإنجليزي.

  • يوآخيم لوف أثناء تدريبه لفريق فنربخشه التركي

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    تجارب متعددة

    انفصل يوآخيم لوف عن فريق شتوتغارت الألماني سنة 1998 ورحل لتدريب فريق فنربخشه التركي، إلا أن تجربته التدريبية هناك لم تدم طويلاً ليعود إلى ألمانيا من بوابة فريق كارلسروهى. كما درب لوف أيضا فريق تيرول آنسبروك النسماوي، وفاز معه بلقب الدوري النمساوي لكرة القدم سنة 2002.

  • يورغن كلينسمان ويوآخيم لوف في لقاء خلال مونديال البرازيل 2014

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    ثنائي مُتناغم

    خلال دورة تدريبية قصيرة للاتحاد الألماني لكرة القدم سنة 2000، ظهر التناغم بشكل واضح بين يورغن كلينسمان (يمين الصورة) ويوآخيم لوف. وبعدما تولى كلينسمان مهمة تدريب المنتخب الألماني سنة 2004، أصبح لوف مساعداً له، حيث بدأ الثنائي مهمة إعداد "المانشافت" لنهائيات كأس العالم، التي احتضنتها ألمانيا سنة 2006.

  • بيرهوف ثم لوف ثم كلينسمان وأندرياس كوبكه خلال الاحتفال مع الجمهور عند بوابة براندنبورغ في برلين بعد الأدار القوي والمركز الثالث في مونديال ألمانيا عام 2006.

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    تدريب ألمانيا

    بعد عروض كروية قوية للغاية، ودع المنتخب الألماني كأس العالم من دور نصف النهائي أمام المنتخب الإيطالي، الذي فاز باللقب في المباراة النهاية على حساب فرنسا. أداء المنتخب الألماني في كأس العالم نال استحسان الجمهور الألماني. وقرر كلينسمان الرحيل عن المنتخب الألماني، ليحل مكانه يوآخيم لوف في تدريب "المانشافت".

  • يوآخيم لوف في بطولة يورو 2008

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    خسارة أمام البطل

    في بطولة الأمم الأوروبية سنة 2008، وبعد خلاف حاد مع الحكم الرابع لمبارة النمسا وألمانيا برسم الدور الأول، اضطر يوآخيم لوف لمواصلة المباراة من المدرجات، كما تعرض للإيقاف في مباراة ربع النهائي أمام البرتغال. ووصل المنتخب الألماني إلى نهائي البطولة، إلا أنه تعرض للهزيمة بهدف دون رد أمام إسبانيا، التي كانت في أوج قوتها الكروية آنذاك.

  • يوآخيم لوف مع المهاجم الهداف كيفين كوراني

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    استبعاد الهداف كوراني

    لم يتقبل يوآخيم لوف قرار مهاجمه الهداف كيفين كوراني (يمين الصورة) مغادرة الملعب دون إذن سنة 2008، فقد غادر كوراني ملعب دورتموند بدون إذن أثناء الاستراحة بين شوطي مباراة ألمانيا وروسيا (غادر كوراني الملعب بسبب إحباطه من عدم اللعب أساسيا). وأعلن لوف في وقت لاحق أن كوراني لن يلعب مرة ثانية للمنتخب الألماني، ليضع بذلك حداً لمسيرة هذا المهاجم الهداف مع "المانشافت".

  • لوف يحتضن مسعود أوزيل في مونديال جنوب أفريقيا 2010

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    إسبانيا مرة ثانية

    في نهائيات كأس العالم، التي نظمتها جنوب أفريقيا سنة 2010، استطاع المنتخب الألماني أن يجذب الأنظار بقوة بفضل كرته الهجومية المذهلة وتشكيلته، التي كانت تضم عدة نجوم شباب مثل مسعود أوزيل وتوماس مولر وغيرهم، لكن ألمانيا اصطدمت مجدداً مع المنتخب الإسباني القوي، وغادرت البطولة من نصف نهائي البطولة، والتي فازت بها إسبانيا على حساب هولندا. وحلت ألمانيا في المركز الثالث على غرار نسخة 2006.

  • لوف تبدو عليه آثار خسارة ألمانيا أمام إيطاليا في نصف نهائي يورو 2012

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    لا تغير الفريق الفائز أبداً!

    في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي احتضنتها بولندا وأوكرانيا سنة 2012، توقفت مسيرة المنتخب الألماني في نصف النهائي، وذلك بعد الخسارة بهدفين مقابل واحد أمام المنتخب الإيطالي. الهزيمة أمام المنتخب الإيطالي جرَّت على يوآخيم لوف انتقادات شديدة اللهجة بسبب التغييرات الكثيرة، التي أجراها على تشكيلة المنتخب.

  • نجوم ألمانيا ومعهم المدرب لوف يرفعون كأس العالم بالبرازيل (13/7/2014)

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    أبطال العالم

    في مونديال البرازيل سنة 2014، توج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم عقب فوزه في النهائي بهدف دون رد على المنتخب الأرجنتيني. وفي طريقه للفوز باللقب، أذل المنتخب الألماني البرازيل بسبعة أهداف لواحد في مباراة نصف النهائي. وتم اختيار يوآخيم لوف مدرب العام سنة 2014، إلا أن شهية لوف لتحقيق الألقاب كانت ماتزال مفتوحة.

  • لوف يخسر أمام فرنسا في نصف نهائي يورو 2016.

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    خيبة أمل

    ودع المنتخب الألماني بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016، المُنظمة في فرنسا، من دور نصف النهائي. وجاءت الخسارة هذه المرة أمام المنتخب الفرنسي، الذي انهزم بدوره أمام البرتغال بهدف دون رد في النهائي. وبعد انتهاء البطولة، مدد يوآخيم لوف عقده مع ألمانيا حتى عام 2020، وكان متحمساً للغاية للدفاع عن لقب كأس العالم في مونديال روسيا 2018.

  • لوف يرفع كأس القارات في روسيا 2017

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    لقب جديد

    ابتسم الحظ مجددا للمدرب يوآخيم لوف، فقبل سنة واحدة فقط من انطلاق فعاليات كأس العالم في روسيا 2018، تمكن المنتخب الألماني من الفوز بكأس القارات. وضمت تشكيلة "المانشافت" العديد من الوجوه الشابة.

  • منتخب كوريا الجنوبية أحرج لوف والمانشافت بعد الفوز عليه في روسيا بهدفين لصفر.

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    فضيحة في روسيا

    تعرض المنتخب الألماني لضربة موجعة للغاية في مونديال روسيا 2018، وذلك بعدما فشل في الدفاع عن لقبه وودع البطولة من الدور الأول. خروج ألمانيا شكل صدمة كبيرة، وكان مفاجأة من العيار الثقيل، بيد أن يوآخيم لوف رفض الرحيل عن تدريب المنتخب وأصر على استكمال عقده المُمتد حتى سنة 2022.

  • توماس مولر، ماتس هوميلز وجيروم بواتينغ في مباراة المكسيك بمونديال روسيا 2018

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    التضحية بثلاثي مونديال البرازيل

    بعد كارثة الخروج من الدور الأول في مونديال روسيا 2018، اعترف يوآخيم لوف بأخطائه، وأعلن أنه سيجري تغييرات كبيرة على تشكيلة المنتخب، وأغلق لوف الباب في وجه الثلاثي الفائز بمونديال البرازيل: جيروم بواتينغ، ماتس هوملز وتوماس مولر.

  • لوف في مباراة ألمانيا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية (17/11/2020)

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    "يوم أسود قاتم"

    تمكن المنتخب الألماني من التأهل إلى كأس أوروبا، والتي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا. واعتقد يوآخيم لوف أنه يسير على الطريق الصحيح، إلا أنه تعرض لهزيمة مذلة بستة أهداف دون رد أمام إسبانيا برسم دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم. ووصف يوآخيم لوف الخسارة بأنها "يوم أسود قاتم".

  • Deutschland Köln | Deutschland - Schweiz | Jogi Loew

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    الرحيل عن "المانشافت"

    بعد 15 عاما على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني، أعلن يوآخيم لوف (61 عاماً) الثلاثاء (9 /3/2021) رحيله عن المنتخب مع نهاية كأس أوروبا 2020 المؤجلة لصيف 2021 بسبب كورونا. وعبر الاتحاد الألماني عن قبوله لقرار لوف، مبديا امتنانه لما قدمه هذا المدرب للمنتخب الألماني. وعين الاتحاد الألماني المدرب هانزي فليك، خلفا ليوآخيم لوف، الذي كان يبحث عن نهاية سعيدة أو على الأقل مرضية مع المانشافت.

  • EURO 2020 | Deutschland vs England | Löw

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    نهاية حزينة على ملعب ويمبلي

    وقاد لوف المانشافت بمنافسات يورو 2020. وخسر مباراته الأولى بدور المجموعات 0-1 أمام فرنسا، ثم كشر المانشافت عن أنيابه وهزم البرتغال 4-2، ثم تعادل بشق الأنفس مع المجر (2-2) وصعد لثمن النهائي ليواجه المنتخب الإنجليزي ويخسر على ملعب ويمبلي صفر-2 (الثلاثاء 29/6/2021). ويواسي المدرب الإنجليزي ساوثغيت نظيره الألماني بعد المباراة، التي كانت آخر مباريات لوف مع المانشافت. إعداد: شتيفان نيستلر/ر.م/ ص.ش

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

تأهل الـ"مانشافت" بشق الأنفس.. لوف وسط فوهة الانتقادات  

مواضيع ذات صلة

Deutschland München | UEFA Euro 2020 | Frankreich v Deutschland

توني كروس ينهي مسيرته مع الـ"مانشافت" 02.07.2021

بعد يوآخيم لوف، مايسترو فريق ريال مدريد وصانع ألعاب المنتخب الألماني لكرة القدم يعلن اعتزاله اللعب الدولي. يأتي ذلك بعد أيام من خروج المانشافت من دور الستة عشر لمنافسات كأس الأمم الأوروبية 2020.

Herzogenaurach | Fußball EM Euro 2020 | Pk Jogi Löw

يورو 2020: نهاية قصة لوف والـ"مانشافت" بخيبة أمل جديدة 30.06.2021

عصري ولكن محافظ، عبقري ولكن عنيد، يواخيم لوف يترك منصبه بعد خمسة عشر عامًا على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الألماني بخروج مخيب من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا في كرة القدم.

Fußball EM EURO 2021 | Deutschland v Ungarn Torjubel

يورو 2020.. غوريتسكا رهان لوف في امتحان انجلترا؟ 28.06.2021

لم يكن مشوار المانشافت في دور المجموعات مقنعا، لكنه انتزع بطاقة العبور ويواجه الثلاثاء منتخب "الأسود الثلاثة". خط الوسط مصدر انتقاد للكثيرين، فيما يبدو لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الحلّ الأمثل حاليا.