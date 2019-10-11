 خطوط حمار الوحش لخداع الحشرات وحماية الأبقار من لسعاتها! | عالم المنوعات | DW | 11.10.2019

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منوعات

خطوط حمار الوحش لخداع الحشرات وحماية الأبقار من لسعاتها!

إذا مررت بمرزعة ورأيت أبقار تشبه الحمار الوحشي، لا تعتقد أنها فصيلة جديدة من الحيوانات. فوفقا لتجربة يابانية حديثة، يمكن لتلوين الأبقار باللونين الأبيض والأسود مثل حمار الوحش حمايتها من لسعات الحشرات، ولكن كيف يحدث هذا؟

Zentralafrika: Manovo-Gounda St Floris National ParkBoehm-Steppenzebra, Boehms Steppenzebra, Equus quagga boehmi, Boehm's zebra, Grant's zebra, common zebra (picture alliance/S. Meyers)

تشير دراسات تجريبية، إلى الخطوط البيضاء على جلد حمار الوحش تحميه من لسعات الحشرات، ولهذا اقترحت دراسة يابانية حديثة رسم خطوط بيضاء على جلد الأبقار لتشبه حمار الوحش. وبالتالي وقايتها من لسعات الحشرات الضارة، وتجنب خسائر اقتصادية تحدثها تلك الحشرات بتأثيرها على نشاط الأبقار وانتاجها؛ وفقا لموقع Plos One المتخصص في نشر الأبحاث العلمية. 

مختارات

ولإثبات صحة الفرضية، تم تطبيقها عمليا على ثلاث مجموعات من الأبقار، حيث تم تلوين جسد المجموعة الأولى بخطوط بيضاء وسوداء والمجموعة الثانية بخطوط سوداء فقط، بينما تم الاحتفاظ بمجموعة ثالثة كما هي دون إضافة أي خطوط بأي لون. بعد التجربة لاحظ الباحثون أن عدد المرات التي تعرضت فيها الأبقار لهجمات من قبل الحشرات الطائرة الضارة كان أقل بشكل ملحوظ لدى الأبقار ذات الخطوط البيضاء والسوداء مثل حمار الوحش، مقارنة بأبقار المجموعتين الأخريين.

فعدد المرات التي تعرضت فيها الأبقار الخالية من الخطوط والأخرى ذات الخطوط السوداء فقط للقرص خلال 30 دقيقة، وصل إلى 110 مرات، أما الأبقار التي بألوان حمار الوحش فتعرضت فقط لـ 60 لسعة خلال نفس الفترة.  

 

وفيما يتعلق بقيام الأبقار ذاتها بمقاومة تلك الحشرات الضارة والمزعجة لها، سجل الباحثون مقاومة أقل من جانب الأبقار الشبيهة بالحمار الوحشي مقارنة بالأبقار الأخرى، بما يشير إلى عدم حاجة الأبقار بالخطوط ذات اللونين الأبيض والأسود لحماية نفسها كثيرا مثل الأبقار الأخرى.

وما توصلت إليه الدراسة يؤكد فائدة تلوين أجساد الماشية بخطوط حمار الوحش لحمايتها من البعوض وغيره من الحشرات الأخرى، دون الحاجة إلى استخدام مبيدات حشرية أو غيرها من المواد الكيميائية المضرة بالبيئة. وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن ثنائية اللون على أجساد الحمار الوحشي تعيق قدرة البعوض على الإدراك ما يؤدي إلى خفض سرعته والوقاية من لسعاته.

د.ب/ ع.ج

  • Chamäleon aus Madagaskar

    خداع الألوان – إبداع الحيوانات في التنكر

    "لباس الصيد" للحرباء يشابه لون الأشجار المحيطة بها. الحرباء يمكنها أن تغيير ألوان جلدها حسب الرغبات والظروف، إذ تغيره استجابة للتعرض لضوء الشمس أو درجة حرارة المحيط، أو للتعبير عن مزاجها العام أو للاختفاء وللصيد.

  • Chamäleon

    خداع الألوان – إبداع الحيوانات في التنكر

    لكن ليس كل أنواع الحرباء يمكنها تغيير جلدها، بحسب ما توصل له العلماء حديثا. كما تشترك بعض الزواحف بخاصية تغيير ألوان الجلد وبعضها يغير حجم جسمه أيضا عن طريق نفخ البطن لتخويف العدو المقابل.

  • Zebra

    خداع الألوان – إبداع الحيوانات في التنكر

    أما الحمار الوحشي فألوانه العجيبة تجعله "مرئيا" نوعا ما للأسود في السهوب. ولكن الحمير الوحشية حينما تجتمع في قطيع يمكنها أن تنجو جميعها، وذلك لأن الأسد يصطاد في العادة حيوانا أو فريسة واحدة. وفي القطيع لا يمكنه تمييز الحمار من الآخر بسبب تشابه الألوان.

  • Seeteufel

    خداع الألوان – إبداع الحيوانات في التنكر

    حيوان شيطان البحر يستطيع أن يغير لونه الخارجي ليصبح شبيها بلون قاع البحر الذي يعيش فيه. بالإضافة إلى ذلك فإن حراشيف هذه السمكة المفترسة تشبه غصون الأشجار، ويمكنه بذلك أن يقنص السمك الصغير الذي يأتي طمعا في تناولها.

  • Mimik Oktopus Thaumoctopus mimicus

    خداع الألوان – إبداع الحيوانات في التنكر

    الأخطبوط المُقلد اكتشفت حديثا وله قدرة تقليد مخلوقات بحرية أخرى في الشكل واللون والحركة لإبعاد الحيوانات المفترسة منه. هذا الأخطبوط يمكنه تقليد عدة حيوانات، مثل ثعبان البحر ودجاج البحر والحلزون.

  • Schwebfliege auf Gänseblümchen

    خداع الألوان – إبداع الحيوانات في التنكر

    حشرات السيرفيدية تقلد الدبابير في الشكل واللون والحياة، وبذلك تتجنب الافتراس، إذ تخاف الحيوانات من لدغتها المفترضة.

  • Spannerraupe

    خداع الألوان – إبداع الحيوانات في التنكر

    العثث الأرقية تختبئ عن طريق تغيير ألوانها لتكون متشابهة أو متلائمة مع محيطها. وبعض الأحيان تبقى العثث ثابتة منتصبة دون حراك ولفترات طويلة لتزيد من عملية التمويه.

  • Tagpfauenauge Schmetterling

    خداع الألوان – إبداع الحيوانات في التنكر

    أنواع كثيرة من الفراشات يمكنها أيضا أن تغير ألوانها للتنكر والاختباء. ولكي تظهر للحيوانات المفترسة بأنها غير قابلة للأكل، أو أنها سامة، وغيرها من الحيل.

    الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري


مختارات

خداع الألوان – إبداع الحيوانات في التنكر

تلجأ بعض الحيوانات والحشرات إلى تغيير ألوان جلدها للتخفي ولاصطياد فريستها. وبعض الحيوانات استطاعت أن تقلد حيوانات أخرى في الحياة والشكل واللون لتنجو بنفسها من الافتراس. أبرز الحيوانات المتنكرة في صور. (04.02.2015)  

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