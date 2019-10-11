خطوط حمار الوحش لخداع الحشرات وحماية الأبقار من لسعاتها!

تشير دراسات تجريبية، إلى الخطوط البيضاء على جلد حمار الوحش تحميه من لسعات الحشرات، ولهذا اقترحت دراسة يابانية حديثة رسم خطوط بيضاء على جلد الأبقار لتشبه حمار الوحش. وبالتالي وقايتها من لسعات الحشرات الضارة، وتجنب خسائر اقتصادية تحدثها تلك الحشرات بتأثيرها على نشاط الأبقار وانتاجها؛ وفقا لموقع Plos One المتخصص في نشر الأبحاث العلمية.

ولإثبات صحة الفرضية، تم تطبيقها عمليا على ثلاث مجموعات من الأبقار، حيث تم تلوين جسد المجموعة الأولى بخطوط بيضاء وسوداء والمجموعة الثانية بخطوط سوداء فقط، بينما تم الاحتفاظ بمجموعة ثالثة كما هي دون إضافة أي خطوط بأي لون. بعد التجربة لاحظ الباحثون أن عدد المرات التي تعرضت فيها الأبقار لهجمات من قبل الحشرات الطائرة الضارة كان أقل بشكل ملحوظ لدى الأبقار ذات الخطوط البيضاء والسوداء مثل حمار الوحش، مقارنة بأبقار المجموعتين الأخريين.

فعدد المرات التي تعرضت فيها الأبقار الخالية من الخطوط والأخرى ذات الخطوط السوداء فقط للقرص خلال 30 دقيقة، وصل إلى 110 مرات، أما الأبقار التي بألوان حمار الوحش فتعرضت فقط لـ 60 لسعة خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بقيام الأبقار ذاتها بمقاومة تلك الحشرات الضارة والمزعجة لها، سجل الباحثون مقاومة أقل من جانب الأبقار الشبيهة بالحمار الوحشي مقارنة بالأبقار الأخرى، بما يشير إلى عدم حاجة الأبقار بالخطوط ذات اللونين الأبيض والأسود لحماية نفسها كثيرا مثل الأبقار الأخرى.

وما توصلت إليه الدراسة يؤكد فائدة تلوين أجساد الماشية بخطوط حمار الوحش لحمايتها من البعوض وغيره من الحشرات الأخرى، دون الحاجة إلى استخدام مبيدات حشرية أو غيرها من المواد الكيميائية المضرة بالبيئة. وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن ثنائية اللون على أجساد الحمار الوحشي تعيق قدرة البعوض على الإدراك ما يؤدي إلى خفض سرعته والوقاية من لسعاته.

د.ب/ ع.ج