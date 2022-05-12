خطوة بخطوة لبدء دراستك الجامعية في ألمانيا

يراودك حلم الدراسة في ألمانيا، لكنك لا تعلم أين يجب البدء. كما أنك لا تعرف المصادر الجيدة للحصول على المعلومات والارشادات التي تساعدك على التخطيط لبدء دراستك الجامعية. فيما يلي نقدم لك الخطوات الأولى للتخطيط الجيد، وهذه الخطوات تتضمن معلومات حول تعلم اللغة واختيار التخصص الدراسي المرغوب فيه في الجامعة المناسبة، فضلاً عن معلومات ومواقع تساعدك في الحصول على مؤهل الالتحاق بالدراسة في الجامعات الألمانية (HZB).
اللغة الألمانية
يعد تعلم واكتساب اللغة الألمانية الخطوة الأولى التي يجب على الراغب بالدراسة في ألمانيا القيام بها قبل كل شيء. إذ لا تمكّن اللغة المتقدم على طلب الدراسة، من الحصول على القبول الجامعي والتأشيرة فقط، وإنما تساعده وترافقه أيضا في مشوراه الدراسي والمعيشي في ألمانيا. كما أن الجامعات الألمانية تعتمد على لغة البلد الأصلي لتدريس جل التخصصات. وفي حين تقدم بعض الجامعات برامج تدريس باللغة الإنجليزية، إلا أنها تبقى محدودة مقارنة بالبرامج الدراسية المقدمة باللغة الألمانية.
هناك سبل عديدة لتعلم واكتساب اللغة الألمانية في مقدمتها طريق الالتحاقبالمعاهد التعليميةمثل معهد غوته الشهير الذي يضم 159 مركزاً في العديد من بلدان العالم. كما أطلقت مؤسسة DW الإعلامية موقعاً إلكترونياً جديداً لتعليم اللغة الألمانية يحمل اسم "طريق نيكو". الموقع الجديد يستخدم تقنية الوسائط المتعددة، ويقدم دروساً تعليمية مجانية في مستويات مختلفة بدءاً من مستوى المبتدئين مروراً بالمستويات المتقدمة في اللغة. ويولي الموقع، الذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف المحمولة أو الحواسيب، الاهتمام بفئة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا.
إثبات كفاءة اللغة
يشترط الحصول على قبول للدراسة في الجامعات الألمانية، إثبات الكفاءة في إتقان اللغة الألمانية بشكل يؤهل الراغب للالتحاق بالدراسة في هذه الجامعات. ويمكن إثبات ذلك عن طرق اختبارين: الأول وهو "اختبار اللغة الألمانية للالتحاق بالجامعات" والمعروف بـ DSH، ويمكن للمتقدم اجتياز هذا الاختبار فقط داخل ألمانيا، لأنه غير متاح في البلدان الأخرى. أما الاستفسار حول مواعيد وأماكن الاختبار فيتم عبر مكتب الطلاب الأجانب الخاص بالجامعة والمعروف بالألمانية باسم Akademische Auslandsamt. الاختبار الثاني وهو اختبار اللغة الألمانية كلغة أجنبية والمعرف بـاسم TestDaF. وعلى عكس DSH يمكن اجتياز هذا الاختبار ليس فقط في ألمانيا وإنما أيضا في 90 بلداً حول العالم. وعلى الموقع الإلكتروني الخاص باختبار TestDaf يمكنك معرفة المزيد حول أماكن ومواعيد الاختبار، فضلاً عن معلومات أخرى بلغات عديدة منها العربية.
ويمكن الاستغناء عن اجتياز هذين الاختبارين في بعض الحالات وهي حصول المتقدم على شهادة الثانوية من مدرسة تعتمد اللغة الألمانية كلغة التدريس فيها، أو في حالة نجاحه في اجتياز أحد هذه الاختبارات: النسخة الجديدة لـ C2 من معهد غوته أو (ZOP) من معهد غوته والمعتمد إلى غاية عام 2011 أو C2 من معهد غوته والمعمول به منذ عام 2012 أو telc Deutsch بحسب الموقع الإلكتروني الدراسة في ألمانيا.
اختيار التخصص والجامعة
بعد خطوة الحصول على المستوى المطلوب في اللغة الألمانية، يأتي الدور الآن على اختيار التخصص والجامعة المناسبين والتعرف على شروط الدراسة. إضافة إلى المواقع الإلكترونية للجامعات، يوفر موقع الدراسة في ألمانيا من DW قاعدة بيانات عن مختلف البرامج الدراسية والجامعات والمعاهد التقينة المتوفرة في ألمانيا. كما يقدم الموقع الإكتروني لـ DAAD معلومات حول أكثر من 2.500 تخصص في أكثر من 300 جامعة ومعهد تقني ألماني . هذا وتوجد برامج دراسية في ألمانيا يكون القبول فيها محدوداً مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة، ولهذا يجب التقدم بطلب الدراسة فيها بشكل مركزي عن طريق الموقع الإلكتروني hochschulstart.
مؤهل الالتحاق بالجامعة (HZB)
قبل تقديم طلب الدراسة في الجامعات الألمانية، يجب على المتقدمين الحاصلين على شهادات ثانوية من خارج الاتحاد الأوروبي التحقق من ان هذه الشهادات تؤهلهم لبدء الدراسة في الجامعات الألمانية. وهنا يجب الاطلاع على شروط القبول بالنسبة لكل بلد بالاعتماد على قاعدة البيانات الخاصة بـ DAAD كماتوفر المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعة المعنية معلومات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن جميع الدول على الموقع الإلكتروني (anabin) . وفي حال عدم تمكَن حامل الشهادة الثانوية الأجنبية من الالتحاق بالدراسة في الجامعات الألمانية بالاعتماد على شهادته كما هي، فإن عليه عندها الالتحاق بإحدى دورات Studienkolleg التي تقوم بتحضيره للدراسة في الجامعة. هذه الدورات التحضيرية تقدمها عادة الجامعات والكليات وتمتد فترة الدراسة بها على مدى فصلين دراسيين يجتاز بعدها المتقدم اختباراً يعرف باسم Feststellungsprüfung. ويشترط الالتحاق بهذه الدورات التحضيرية اجتياز امتحان القبول والذي يتشرط بدوره اجادة اللغة الألمانية بمستوى B1 حسب موقع DAAD.
إيمان ملوك/ ع.أ.ج
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة روبريشت كارلس هايدلبرغ
تقدم جامعة روبريشت كارلس/ Ruprecht Karls Universität Heidelberg بمدينة هايدلبرغ 14 برنامجا دراسيا للحصول على شهادة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات كالاقتصاد والأنثروبولوجيا والهندسة الحيوية والبحث الطبي وغيرها. وتصنف جامعة هايدلبرغ نفسها كمؤسسة تعليمية مُخصصة بالتدريس عبر البحث، حيث يتم تصميم المناهج بما يوفر للطلبة فرصة التدريب المبكر على البحث المستقل في مختلف تخصصاتها.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة لودفيغ ماكسيميليانز
جامعة لودفيغ ماكسيميليانز Ludwig Maximilians Universität بمدينة ميونيخ تقدم 28 برنامجا باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير بمجالات العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، بشرط الإتقان الكامل للغة الإنجليزية. وتستهدف الجامعة بتلك البرامج الطلبة الأجانب والألمان ممن يرغبون في العمل بمؤسسات دولية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
الجامعة التقنية بميونيخ
الجامعة التقنية بميونيخ Technische Universität München توفر 60 برنامجا للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والإدارة والطب والعلوم الاجتماعية. وتسعى الجامعة عبر برامجها المختلفة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات، كما أنها تمتلك فروعا في عدة دول حول العالم.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة ألبرت لودفيغز فرايبورغ
تقدم جامعة فرايبورغ/ Albert Ludwigs Universität Freiburg ما لايقل عن 25 برنامجاً باللغة الإنجليزية في مجالات متعددة، ولكنها تتميز عن غيرها بتصنيفها ضمن أفضل عشر جامعات في ألمانيا، كما أنها عضو باتحاد الجامعات البحثية الأوروبية LERU. وتستقبل الجامعة كل عام عددا كبيرا من الطلبة الأجانب، وقد نشرت على صفحتها استراتيجيتها ل"تدويل" الجامعة حتى عام 2023 بتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الدولية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
فرانكفورت للموارد المالية والإدارة
تعتبر مؤسسة Frankfurt School of Finance & Management واحدة من أفضل الجهات التعليمية لدراسة علوم الإدارة والموارد المالية في أوروبا، حيث تضم أقساما متخصصة في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والمالية والقانون. ولعل من أكثر ما يميز الدراسة هناك هو التدريب العملي وأوراش لتأهيل الطلبة للحياة العملية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
معهد كارلسروه للتكنولوجيا
يقدم معهدكارلسروهه/ Karlsruhe Institut für Technologie للطلبة الألمان والأجانب على السواء إمكانية متابعة دراستهم باللغة الإنجليزية، ويمكن الالتحاق ببعض البرامج باللغة الإنجليزية في مختلف الكليات التابعة للجامعة وليس فقط عن طريق القسم المخصص للدراسات الدولية. ويتيح القسم الدولي الالتحاق بدورات على مستوى الماجستير أو الدكتوراه نظير رسوم مادية. كما يمكن أيضا دراسة مواد منفردة باللغة الإنجليزية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة جورج أوغوست غوتينغن
إن كنت تسعى للحصول على درجة الدكتوراه، فيمكنك إيجاد ضالتك في جامعة غوتينغن/ Georg August Universität Göttingen، فنصف البرامج المُخصصة في الدكتوراه بهذه الجامعة باللغة الإنجليزية. وتولي هذه الجامعة أهمية كبرى للبحث العلمي، كما تتميز بتعدد المجالات التي يمكن الدراسة فيها باللغة الإنجليزية في برامج الماجستير مثل العلوم والتكنولوجيا، الإدارة والأعمال بالإضافة إلى العلوم الإنسانية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
الجامعة التقنية في أخن
تقدم هذه الجامعة RWTH Aachen، والتي تعتبر ضمن الأفضل للدراسة في مجالات الهندسة والعلوم و الإلكترونيات، عدة برامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية. يتكون برنامج الماجستير بالجامعة عادة من أربعة فصول دراسية، مع التخصص بمجالات وفروع علمية في غاية الدقة. كما تقدم الجامعة برامجا بالتعاون مع جامعات أخرى، وفي تلك الحالة يمكن للطالب أن يدفع مقابل مادي للالتحاق بها.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة برلين الحرة
يمكنك الحصول على درجتي البكاريوس أوالماجستير من العاصمة الألمانية من خلال الالتحاق بجامعة برلين الحرة Freie Universität Berlin. تقدم الجامعة 23 برنامجا للماجستير باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعات أخرى داخل وخارج ألمانيا، وبالتالي فإن إجادة اللغة الألمانية ليس شرطا أساسيا للالتحاق بأي من تلك البرامج.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة هامبورغ
تقدم جامعة هامبورغ Universität Hamburg أكثر من 170 برنامج للحصول على درجات علمية مختلفة، ويتم تدريس 44 برنامج منهم إما باللغة الإنجليزية بشكل كامل أو مناصفة ما بين اللغتين الإنجليزية والألمانية. البرامج الـ 42 مخصصة للحصول على درجة الماجستير بمجالات متعددة في العلوم الطبيعية والاجتماعية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة أولم
حازت جامعة أولم/ Ulm Universität في العام الحالي على المركز الثاني في ألمانيا والرابع عشر على مستوى العالم في تصنيف "العصر الذهبي"، وهو تصنيف للجامعات التي مر على إنشائها بين 50 و80 عاماً. وتقدم الجامعة 12 برنامجاً دراسياً باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير أغلبها في العلوم الطبيعية مثل الأحياء والهندسة الكيميائية والفيزياء.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة مانهايم للعلوم التطبيقية
بحسب موقع المؤسسة الألمانية لتبادل الخدمات الأكاديمية DAAD يوجد في ألمانيا حوالي 2000 برنامج دراسي باللغة الإنجليزية لدى أكثر من 200 جامعة ومؤسسة تعليمية للعام الدراسي 2019/2020. أحد هذه الجامعات هي جامعة مانهايم للعلوم التطبيقية Hochschule Mannheim والتي تقدم عدداً من البرامج بالإنجليزية في مجالات مثل الهندسة الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات.