خطوة بخطوة لبدء دراستك الجامعية في ألمانيا

يراودك حلم الدراسة في ألمانيا، لكنك لا تعلم أين يجب البدء. كما أنك لا تعرف المصادر الجيدة للحصول على المعلومات والارشادات التي تساعدك على التخطيط لبدء دراستك الجامعية. فيما يلي نقدم لك الخطوات الأولى للتخطيط الجيد، وهذه الخطوات تتضمن معلومات حول تعلم اللغة واختيار التخصص الدراسي المرغوب فيه في الجامعة المناسبة، فضلاً عن معلومات ومواقع تساعدك في الحصول على مؤهل الالتحاق بالدراسة في الجامعات الألمانية (HZB).

اللغة الألمانية

يعد تعلم واكتساب اللغة الألمانية الخطوة الأولى التي يجب على الراغب بالدراسة في ألمانيا القيام بها قبل كل شيء. إذ لا تمكّن اللغة المتقدم على طلب الدراسة، من الحصول على القبول الجامعي والتأشيرة فقط، وإنما تساعده وترافقه أيضا في مشوراه الدراسي والمعيشي في ألمانيا. كما أن الجامعات الألمانية تعتمد على لغة البلد الأصلي لتدريس جل التخصصات. وفي حين تقدم بعض الجامعات برامج تدريس باللغة الإنجليزية، إلا أنها تبقى محدودة مقارنة بالبرامج الدراسية المقدمة باللغة الألمانية.

هناك سبل عديدة لتعلم واكتساب اللغة الألمانية في مقدمتها طريق الالتحاقبالمعاهد التعليميةمثل معهد غوته الشهير الذي يضم 159 مركزاً في العديد من بلدان العالم. كما أطلقت مؤسسة DW الإعلامية موقعاً إلكترونياً جديداً لتعليم اللغة الألمانية يحمل اسم "طريق نيكو". الموقع الجديد يستخدم تقنية الوسائط المتعددة، ويقدم دروساً تعليمية مجانية في مستويات مختلفة بدءاً من مستوى المبتدئين مروراً بالمستويات المتقدمة في اللغة. ويولي الموقع، الذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف المحمولة أو الحواسيب، الاهتمام بفئة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا.

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إثبات كفاءة اللغة

يشترط الحصول على قبول للدراسة في الجامعات الألمانية، إثبات الكفاءة في إتقان اللغة الألمانية بشكل يؤهل الراغب للالتحاق بالدراسة في هذه الجامعات. ويمكن إثبات ذلك عن طرق اختبارين: الأول وهو "اختبار اللغة الألمانية للالتحاق بالجامعات" والمعروف بـ DSH، ويمكن للمتقدم اجتياز هذا الاختبار فقط داخل ألمانيا، لأنه غير متاح في البلدان الأخرى. أما الاستفسار حول مواعيد وأماكن الاختبار فيتم عبر مكتب الطلاب الأجانب الخاص بالجامعة والمعروف بالألمانية باسم Akademische Auslandsamt. الاختبار الثاني وهو اختبار اللغة الألمانية كلغة أجنبية والمعرف بـاسم TestDaF. وعلى عكس DSH يمكن اجتياز هذا الاختبار ليس فقط في ألمانيا وإنما أيضا في 90 بلداً حول العالم. وعلى الموقع الإلكتروني الخاص باختبار TestDaf يمكنك معرفة المزيد حول أماكن ومواعيد الاختبار، فضلاً عن معلومات أخرى بلغات عديدة منها العربية.

ويمكن الاستغناء عن اجتياز هذين الاختبارين في بعض الحالات وهي حصول المتقدم على شهادة الثانوية من مدرسة تعتمد اللغة الألمانية كلغة التدريس فيها، أو في حالة نجاحه في اجتياز أحد هذه الاختبارات: النسخة الجديدة لـ C2 من معهد غوته أو (ZOP) من معهد غوته والمعتمد إلى غاية عام 2011 أو C2 من معهد غوته والمعمول به منذ عام 2012 أو telc Deutsch بحسب الموقع الإلكتروني الدراسة في ألمانيا.

اختيار التخصص والجامعة

بعد خطوة الحصول على المستوى المطلوب في اللغة الألمانية، يأتي الدور الآن على اختيار التخصص والجامعة المناسبين والتعرف على شروط الدراسة. إضافة إلى المواقع الإلكترونية للجامعات، يوفر موقع الدراسة في ألمانيا من DW قاعدة بيانات عن مختلف البرامج الدراسية والجامعات والمعاهد التقينة المتوفرة في ألمانيا. كما يقدم الموقع الإكتروني لـ DAAD معلومات حول أكثر من 2.500 تخصص في أكثر من 300 جامعة ومعهد تقني ألماني . هذا وتوجد برامج دراسية في ألمانيا يكون القبول فيها محدوداً مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة، ولهذا يجب التقدم بطلب الدراسة فيها بشكل مركزي عن طريق الموقع الإلكتروني hochschulstart.

مؤهل الالتحاق بالجامعة (HZB)

قبل تقديم طلب الدراسة في الجامعات الألمانية، يجب على المتقدمين الحاصلين على شهادات ثانوية من خارج الاتحاد الأوروبي التحقق من ان هذه الشهادات تؤهلهم لبدء الدراسة في الجامعات الألمانية. وهنا يجب الاطلاع على شروط القبول بالنسبة لكل بلد بالاعتماد على قاعدة البيانات الخاصة بـ DAAD كماتوفر المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعة المعنية معلومات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن جميع الدول على الموقع الإلكتروني (anabin) . وفي حال عدم تمكَن حامل الشهادة الثانوية الأجنبية من الالتحاق بالدراسة في الجامعات الألمانية بالاعتماد على شهادته كما هي، فإن عليه عندها الالتحاق بإحدى دورات Studienkolleg التي تقوم بتحضيره للدراسة في الجامعة. هذه الدورات التحضيرية تقدمها عادة الجامعات والكليات وتمتد فترة الدراسة بها على مدى فصلين دراسيين يجتاز بعدها المتقدم اختباراً يعرف باسم Feststellungsprüfung. ويشترط الالتحاق بهذه الدورات التحضيرية اجتياز امتحان القبول والذي يتشرط بدوره اجادة اللغة الألمانية بمستوى B1 حسب موقع DAAD.

إيمان ملوك/ ع.أ.ج