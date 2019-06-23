 خطوة إماراتية قد تُعجل بانهيار التحالف مع السعودية في اليمن | أخبار | DW | 28.06.2019

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أخبار

خطوة إماراتية قد تُعجل بانهيار التحالف مع السعودية في اليمن

استغلت الإمارات العربية التصعيد بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج لتعلن عن خطوة جديدة، إذا تأكدت على أرض الواقع، فإنها ستعيد خلط الأوراق في ساحة الصراع اليمنية، وقد تُسرع في انهيار التحالف الإماراتي السعودي في هذا البلد.

DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr VAE Soldaten Rückkehr (picture-alliance/dpa/EPA/ENA)

قالت أربعة مصادر دبلوماسية غربية إن دولة الإمارات العربية العضو الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تقلص وجودها العسكري هناك بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر اثنان من الدبلوماسيين أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن حيث شكلت الإمارات وسلحت قوات محلية تقود المعركة ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على ساحل البحر الأحمر.

مختارات

طوال الفترة الماضية صمتت السعودية والإمارات تجاه قرار ألمانيا بحظر توريد أسلحة ألمانية إليهما على خلفية مشاركتهما في حرب اليمن. لكن السفير الإماراتي في برلين أنهى هذا الصمت ووجه رسالة صريحة إلى الحكومة الألمانية. (24.04.2019)

كشفت الحكومة الألمانية عن القيمة الإجمالية لمبيعاتها من الأسلحة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن. يأتي ذلك في وقت يحتدم فيه الجدل حول الحظر الذي فرضته برلين على الرياض بهذا الشأن وانتقادات الشركاء الأوروبيين له. (28.03.2019)

وذكر ثلاثة من الدبلوماسيين أن أبوظبي تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها في حالة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.

وقال مسؤول إماراتي كبير "صحيح أن هناك بعض التحركات للقوات... لكنها ليست إعادة انتشار من اليمن" مضيفا أن الإمارات مازالت ملتزمة تماما بالتحالف العسكري و "لن تترك فراغا" في اليمن.

ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن التحركات أو الأرقام المعنية أو يحدد ما إذا كان ذلك يحدث داخل اليمن أو خارجه. وتدخل التحالف في الصراع اليمني عام 2015 في مسعى لإعادة الحكومة التي أطاح بها الحوثيون.

 

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هكذا يدعم ترامب السعودية والإمارات في حرب اليمن ...

 

ومن غير المعروف عدد القوات الإماراتية الموجودة في اليمن. وأشار دبلوماسي غربي إلى أن الإمارات سحبت "الكثير" من القوات من اليمن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وردا على سؤال عما إذا كانت التوترات مع إيران وراء هذه الخطوة قال المسؤول الإماراتي إن القرار يتعلق أكثر بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الميناء الرئيسي لليمن، والتي يسيطر عليها الحوثيون الآن، بموجب اتفاق سلام تم التوصل إليه في ديسمبر كانون الأول الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وقال المسؤول "هذا تطور طبيعي" مؤكدا دعم الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق في الحديدة لتمهيد الطريق لإجراء محادثات لوضع نهاية للحرب.

وأصبحت الحديدة محور الحرب العام الماضي عندما حاول التحالف السني المدعوم من الغرب السيطرة على الميناء وهو خط الإمداد الرئيسي للحوثيين. وبموجب اتفاق ستوكهولم، الذي لم ينفذ بالكامل، سينسحب كل من الحوثيين والقوات اليمنية الموالية للتحالف من الحديدة.

ح.ز/ ح.ع. ح (رويترز)

 

  • Kampfflugzeug F-16 Marokko (AFP/Getty Images)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    أشار تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلاً عن مصادر حكومية مغربية إلى قيام المغرب بوقف مشاركته في العمليات العسكرية والاجتماعات الوزارية الخاصة بالتحالف العربي دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولم يفُصح المغرب من قبل عن حجم مشاركاته العسكرية في عمليات التحالف، وإن كانت قد فقدت إحدى طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16" في اليمن عام 2015.

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    شاركت قطر في التحالف العربي باعتبارها عضو في مجلس التعاون الخليجي، بعشر طائرات مقاتلة، وذلك ضمن طلعات جوية عام 2015. وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن التحالف إنهاء مشاركة قطر فيه عقب الأزمة الخليجية واتهامات متبادلة بين أطرافها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ودعم الإرهاب.

  • Jemen Meerenge Bab al-Mandab (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    السودان هي ثاني أبرز مشارك بقوات برية في التحالف العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان في الانسحاب بسبب ما تتكبده من خسائر.

  • Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تشارك مصر منذ البداية في التحالف العربي باليمن. وفي عام 2017، صرح المتحدث باسم قوات التحالف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض إرسال 40 ألف جندي للمشاركة براً، إلا أن مصادر مُقربة من السلطات المصرية نفت تلك التصريحات.

  • Senegal Gambia Panzer vor Grenze (picture-alliance/AP Photo/S. Cherkaoui)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.

  • Jemen Saudi-Arabische Truppen (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.

  • Jemen Militärparade in der Provinz Marib (picture alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.


 

مختارات

بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

الانتقادات التي تتعرض لها السعودية بخصوص حرب اليمن والدعوات لإنهاء هذه الحرب كان لها تأثير على التحالف العربي بقيادة السعودية. مجموعة من الدول آخرها المغرب انسحبت من هذا التحالف. فهل هي بداية التفكك؟ (08.02.2019)  

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