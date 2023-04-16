 خطوات قد توقف الشعور بالقلق والتوتر | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 17.04.2023

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صحة

خطوات قد توقف الشعور بالقلق والتوتر

الشعور بالقلق والتوتر هو جزء من حياتنا اليومية، ولكن هناك طرق وأساليب للتعامل مع هذه المشاعر السلبية لتجنب تطورها وتحولها إلى مشاكل نفسية كبيرة. إليك بعض الأفكار التي تساعد في تجاوز التوتر وبعضها سهل جدا.

الشعور بالقلق والتوتر هو جزء من حياتنا اليومية

الشعور بالقلق والتوتر هو جزء من حياتنا اليومية

مختارات

قامت خدمة للصحة العقلية المجانية باستخدام روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في الاستجابة للأشخاص الذين يسعون للحصول على الدعم النفسي. لكن التجربة أثارت جدلاً أخلاقياً حول الأمر كما أن الإجراء افتقر للشفافية.

الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية يضر بالصحة وقد يؤدي إلى أمراض قاتلة، ما خطورة هذا الأمر على صحتنا وكيف من الممكن أن نتغلب على الشعور بالانطواء وهل يجب الحصول على مساعدة خارجية للتخلص من هذه المشكلة؟

الأعباء والمسؤولية وضغوط العمل والاهتمام بالعائلة هي أجزاء أساسية من الحياة اليومية، وقد يمر البعض من الناس بفترات عصيبة مما قد يتسبب بالإصابة  بالقلق والتوتر ، وإذا لم يتم التعامل بشكل جيد مع هذه المشاعر السلبية قد تتطور إلى اضطرابات نفسية غير مرغوب بها.

ولحسن الحظ هناك أساليب واستراتيجيات بسيطة يمكن اتباعها للحد والتخفيف من وطأة القلق والتوتر والضغوطات النفسية. على سبيل المثال ممارسة الرياضة أو تناول الطعام الصحي أو التأمل أو ممارسة اليوغا، إلى جانب ذلك ينصح الخبراء بعدة أشياء من شأنها التخفيف من التوتر مثل:

نزهة في الطبيعة: توصلت بعض الأبحاث  إلى أن قضاء الوقت في الطبيعة هو عامل رئيسي في الصحة العقلية  (والجسدية)، وأن قضاء حتى فترات قصيرة في الطبيعة لاستنشاق الهواء المنعش يمكن أن يكون له تأثير على الحالة المزاجية. بحسب ما نشره موقع "فوربز" الأمريكي.

الموسيقى: ربما تعرف غريزيا أن للموسيقى تأثيرات نفسية هامة. كما أظهرت الدراسات أن الاستماع إلى الموسيقى يمكن أن يقلل من الشعور بالقلق والتوتر ويساعد على استعادة الهدوء.

وبحسب ما نشره موقع "يو إس اي توداي" الأمريكي، تنصح الدكتورة جيسي غولد، طبيبة نفسية وأستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة واشنطن بعدة استراتيجيات تساعد على الحد من التوتر:

خصص وقتا لنفسك: تقول دكتورة غولد: إن تخصيص ولو حتى 5 دقائق لنفسك والقيام بشيء تحبه، يمكن أن يحدث فرقا. قد تكون بممارسة التمارين الرياضية أوكتابة اليوميات.

الروتين: إن اتباع روتين محدد مثلا لأوقات النوم و مواعيد تناول الطعام يمكن أن يكون مفيدا.

تحدث إلى معالج: قد يجد بعض الناس فائدة كبيرة في  التحدث إلى معالج للمساعدة  في تخفيف الإجهاد.

ر.ض

  • Leute freuen sich am Laptop (Colourbox)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    ضحكة من القلب

    الضحك يحمي القلب من الأمراض. كما أنه من أهم طرق التغلب على المزاج السيء. حاول أن تشاهد فيلماً كوميدياً أو أن تستمع لبعض النكات من أصدقائك، فلربما يتحسن مزاجك. والضحك من القلب يقوي الجسم من خلال إفراز الأجسام المضادة التي تحارب العدوى وتمنع تصلب الشرايين والإصابة بالذبحة الصدرية أو الأزمات القلبية.

  • [No title] (Imago/Karina Hessland)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الزهور الطبيعية

    من أفضل وسائل القضاء على المزاج السيء، فهي تنقل الشخص إلى الشعور بالبهجة والسعادة. املأ منزلك أو مكتبك بالزهور الطبيعية قدر المستطاع حتى إذا شعرت في أي وقت بتغيير في حالتك النفسية، انظر لتلك الزهور الرائعة.

  • Leichtathletik WM London 2017 (Reuters/D. Martinez)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    القفزفي الهواء

    مجرد 10 قفزات في الهواء الطلق كفيلة بتحسين مزاجك وإعطائك الطاقة والحيوية لاستكمال يومك، سواءاً في العمل أو المنزل.

  • Lavender oil

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    حمام الصباح

    بزيت اللافندر (الخزامى) أو عطر الليمون أو النعناع، ابدأ يومك بحمام دافئ. الزيوت العطرية تمنح الشخص إحساساً بالراحة وتزيل التوتر والعصبية.

  • Akupunktur (AP)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الإبر الصينية

    ربما يفيد الوخز بالإبر الصينية في علاج المزاج السيء. فعدة جلسات يمكنها منحك إحساساً بالهدوء والراحة الذهنية، بالإضافة إلى القدرة على ترتيب الأفكار والتوازن النفسي.

  • Symbolbild - Multitasking (picture-alliance/ANP)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الموسيقى

    يمكن أن تقوم بعمل قائمة ببعض الأغاني التي تحفز المزاج، مثل الأغاني سريعة الإيقاع أو تلك التي تعطيك شعوراً بالطاقة والحيوية والقدرة على مجابهة ضغوط العمل.

  • Symbolbild Tourette Syndrom (Fotolia/Ocskay Bence)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    كرة الضغط

    إذا ساء مزاجك، فعليك باستخدام هذه الكرة الصغيرة للتخلص من الضغط. عصر الكرة يجعلك تخرج كل الطاقة السلبية بداخلك فضلاً عن زيادة التركيز. س.م/ ي.أ