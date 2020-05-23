خطوات بسيطة لعطر أخاذ يدوم طويلاً!

استخدام العطور له دلالات خاصة لكل منا، فهو يعبر عن أذواقنا ويعكس جزءا من شخصيتنا. وكما تختلف الأذواق والشخصيات للبشر، تختلف أنواع العطور ومكوناتها واستخداماتها. وبالرغم من هذا الاختلاف والتنوع في عالم العطور، فإن شيئا واحدا يجمع البشر في هذا الاستخدام، ألا وهو الرغبة في بقاء رائحة العطر لأطول مدة ممكنة، وهو ما قد يزيد سعادتنا ويمنحنا الثقة بالنفس.

قد يعتقد البعض أن سر بقاء رائحة العطر وديمومتها يكمن في نوعية العطر المستخدم، فما غلا ثمنه، من الواجب أن يدوم لفترة أطول، في حين يعتقد آخرون بأنه من الواجب رش العطر بكميات كبيرة على الجسم وذلك من أجل ضمان فوحانه. مجلة فوكوس الألمانية أوردت بعض النصائح الواجب إتباعها من أجل ضمان ديمومة انتشاره.

رش العطر على المناطق الصحيحة

سرة الإنسان: ووفقا للمجلة الألمانية فإن المكان الأفضل في الجسم الذي يحفظ الرائحة لأطول فترة ممكنة هي السرة، إذ أن سرة الإنسان، تحتفظ بدفيء الجسم كما أنها قادرة على حفظ الروائح، وهو ما سيبقى الجسم يحتفظ بعطره.

مرفق اليد والعضد: رش العطر على هذه المناطق يساعد على بقائها، كما أنها أقل تعرضا للعرق، ما يساعد على بقاء العطور لأطول فترة ممكنة.

الركبة: رش العطور على الركبة وعلى الجزء الخلفي من الركبة (الرباط) يبقي العطور أيضا لمدة طويلة.

التخزين الصحيح للعطر ضروري من أجل الحفاظ على جودته

وكان الموقع الإلكتروني لمجلة برجيته الألمانية قد نشر أيضا عدة نصائح من أجل استخدام مثالي للعطور، ووفقا للموقع الألماني فإن الاستخدام الخاطئ للعطور قد يكون مكلفا وخاصة للروائح والعطور الثمينة، إذ قد يلجأ الشخص لرش العطر عدة مرات، من أجل ضمان فوحانه، ما قد يؤدي إلى نفاد الكمية بوقت قصير، وتسوق المجلة هذه النصائح لقرائها.

رش العطر على المناطق الدافئة في الجسم يساعد على بقائها.

. الابتعاد عن فرك العطر، لأن ذلك سيقلل من فعالية العطر، ويضعفه.

. التوقيت المناسب والصحيح هو بعد الاستحمام مباشرة.

. رش العطر من أسفل إلى أعلى وليس العكس.

التخزين الصحيح للعطر ضروري من أجل الحفاظ على جودته.

إلى ذلك قدم موقع Elle الألماني والذي يعتني بقضايا الجمال والبشرة نصيحة ذهبية لمن يرغب في جسم عطر جميل ولأطول مدة ممكنة، ووفقا للموقع الألماني يتم أخذ قليل من مادة الفازلين، ورش العطر عليه ومن ثم دهن الفازلين على المنطقة المرادة في الجسم. وهو ما يؤدي إلى وجود طبقة معطرة على الجسم لا تختلط بسرعة بالعرق الذي يفرزه الجسم، ويعمل على ضمان رائحة معطرة وجميلة.

علاء جمعة