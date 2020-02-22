 خططت لـ″زعزعة″ الدولة.. أحكام بالسجن على خلية نازية ألمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.03.2020

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أخبار

خططت لـ"زعزعة" الدولة.. أحكام بالسجن على خلية نازية ألمانية

بعد جلسات ماراثونية، أصدر قضاء ولاية ساكسونيا الألمانية أحكاما بالسجن على أعضاء خلية "ثورة كيمنيتس" النازية، ويتعلق الأمر بثمانية متهمين خططوا لأعمال عنف واسعة تصل لمحاولة إسقاط حكومة المستشارة أنغيلا ميركل.

أثناء القبض على أحد أعضاء مجموعة ثورة كيمنيتس النازية التي خططت لاسقاط حكم ميركل بقوة السلاح.

أثناء القبض على أحد أعضاء مجموعة "ثورة كيمنيتس" النازية التي خططت لاسقاط حكم ميركل بقوة السلاح.

أصدرت المحكمة العليا بمدينة دريسدن عاصمة ولاية ساكسونيا الألمانية اليوم الثلاثاء (24 مارس/ آذار 2020) أحكاما بالسجن لمدد تراوحت بين عامين وثلاثة أشهر إلى خمسة أعوام ونصف العام في محاكمة الخلية المعروفة باسم "ثورة كيمنيتس"، وهي خلية تنتمي إلى حركة النازيين الجدد، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

ويتعلق الأمر بجماعة تأسست في أيلول/سبتمبر 2018 أثناء المظاهرات المعادية للأجانب وأعمال الشغب التي وقعت في مدينة كيمنيتس شرقي ألمانيا، والتي جاءت على خلفية مقتل مواطن ألماني، 35 سنة، بطريقة وحشية أثناء شجار مع لاجئين على هامش احتفالات المدينة في نهاية آب/أغسطس من العام نفسه.

ورجحت النياية العامة الاتحادية أن المجموعة كانت تخطط لإسقاط حكومة ميركل بالقوةوكذلك القيام بأعمال عنف كبيرة في ذكرى الوحدة الألمانية، فضلاً عن ارتكاب أعمال عنف ضد المهاجرين والسياسيين المنفتحين على قضايا الهجرة، والصحفيين، وفاعلين آخرين، لكن المجموعة لم تنجح في تنفيذ جلّ مخططاتها.

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صدامات وقعت على خلفية مقتل ألماني في شجار مع أشخاص من جنسيات مختلفة فتحت باباً للنقاش حول مدى نجاح مساعي الدمج في المجتمع وكيفية استغلال اليمين المتطرف للأحداث بإذكاء المخاوف من الثقافات الأجنبية. (28.08.2018)

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وأدانت المحكمة جميع المتهمين الثمانية، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 32 عاما، بالانضمام إلى جماعة إرهابية. وأدانت المحكمة زعيم المجموعة  بتأسيس جماعة إرهابية، وخمسة من المتهمين بارتكاب خروقات خطيرة للسلم العام، وآخر بارتكاب جريمة تعد بدني. وقد استمرت الجلسات على مدار ستة أشهر.

وقام خمسة من أعضاء المجموعة بهجمات في سبتمبر/ أيلول 2018 استخدموا فيها قنينات زجاجية وأجهزة صعق بالكهرباء وقفازات مؤذية، ما أدى إلى إصابة عدة أجانب في مدينة كيمنيتس.

ورغم أن السلطات اعتقلت شابا سوريا وحكمت عليه لاحقا بالسجن لمدة تسعة أعوام ونصف بعد إدانته في مقتل الشاب الألماني خلال الشجار، إلّا أن ذلك لم يوقف أعضاء المجموعة عن التفكير في تنفيذ مخططهم.

وحسب الدعوى التي رفعتها النيابة العامة، فقد تجمع أفراد المجموعة على موقع دردشة في الانترنت، وكتب مؤسس الجماعة كتيبا إرشاديا حض فيه على استهداف اليساريين و"الطفيليين" (الأجانب) و"زومبي ميركل والديكتاتورية الإعلامية وعبيدها" بقوة السلاح. ورفضت المحكمة قول الدفاع إن موكليهم لم يأخذوا النص على محمل الجد أو  إنهم لم يفهموه على نحو صحيح.

وجاء في الكتيب كذلك أن الهدف من إنشاء المجموعة المسلحة هو القيام بعمليات أقوى من تلك التي قامت بها جماعة NSU المتطرفة، عندما قتلت 10 أشخاص، أغلبهم من أصول أجنبية، وزرعت قنابل وقامت بعدة سرقات قبل أن يتم يتم تفكيكها عام 2011.

وارتفعت في ألمانيا حركات اليمين المتطرف النازي، ومن أشهر الهجمات التي وقعت مؤخرا، مقتل حاكم مقاطعة كاسل، السياسي المحافظ فالتر لوبكه، وكذلك مقتل تسعة أشخاص في مقهيي للشيشا بمدينة هاناو غرب البلاد.

إ.ع/ص. ش ( أ ف ب، د ب أ)

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

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    أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي

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  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

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  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

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  • default

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.

    الكاتب: ملهم الملائكة


 

مختارات

ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

جريمة قتل مروعة في مدينة هاناو يُشتبه بأن دافعها عنصري. منذ عام 1990 بلغ عدد ضحايا اليمين المتطرف 198 شخصا أغلبهم من أصول أجنبية. ملف الصور هذا يلقي نظرة على جرائم هذا اليمين وأنشطته خلال ثلاثة عقود. (20.02.2020)  

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