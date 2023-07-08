 خطر يهدد محطة زابوريزهيا .. هل يعاد سيناريو فوكوشيما؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.07.2023

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سياسة واقتصاد

خطر يهدد محطة زابوريزهيا .. هل يعاد سيناريو فوكوشيما؟

اتهمت كييف الجنود الروس بزرع متفجرات في وحدتين للطاقة في محطة زابوريزهيا (زابوريجيا) للطاقة النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى للتحقيق في هذه المزاعم. لكن إلى أي مدى قد يصل خطر الإشعاع نتيجة انفجار محتمل؟

كييف تتهم الجيش الروسي بتلغيم محطة زابوريزهيا للطاقة النووية

كييف تتهم الجيش الروسي بتلغيم محطة زابوريزهيا للطاقة النووية

في الأشهر القليلة الأولى من سيطرة القوات الروسية على محطة الطاقة النووية في زابوريزهيا (زابوريجيا) ربيع عام 2022، أفاد مُشغل محطة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية أن الجيش الروسي قد قام بتفكيك وحدات الطاقة في المحطة. وبعد تعرض جدار سد خزان كاخوفكا المجاور في أوائل يونيو/ حزيران  للتدمير- وتبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا - اتهمت كييف الجيش الروسي أيضاً بتعدين بركة تبريد في محطة الطاقة. ومؤخراً حذرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية من احتمال زرع الجنود الروس أيضاً "لأجسام تشبه العبوات الناسفة" في كتلتين من محطة الطاقة النووية. من جهة أخرى، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية يونيو / حزيران الماضي، أنها لم تعثر على أي علامات لألغام أو متفجرات أخرى في محطة الطاقة النووية. ومن جانبه أيضاً أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن خبراء من الوكالة يحتاجون للوصول إلى مناطق أخرى من المفاعل النووي لإجراء تفتيش أكثر لاستبعاد احتمال زرع أجهزة متفجرة هناك.

ضعف نظام التبريد

وأكدت الخبيرة في مجال السلامة النووية، أولغا كوشارنا، أن التعدين في مناطق التبريد المهمة يشكل تهديداً مباشراً للمحطة النووية. و تلعب المياه في وحدة التبريد دوراً مهماً في ذلك. إذ يتم استخدامها في تبريد عناصر الوقود في المفاعلات حتى لا تذوب بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

أحد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة إلى محطة زابوريزهيا للطاقة النووية

أحد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة إلى محطة زابوريزهيا للطاقة النووية

ستة مفاعلات في محطة زابوريزهيا للطاقة النووية لم تعمل منذ الخريف الماضي. خمسة منها في حالة إغلاق بارد. ويوضح دميترو هومينيوك، من مركز الأمان النووي والإشعاعي في أوكرانيا أنه لا يزال يتعين تبريد المفاعلات لأن عناصر الوقود تستمر في إطلاق الحرارة، لكن اليماه لم تعد قادرة على التبخر. ولكن إذا تم تدمير نظام التبريد واستنزاف المياه، وفق الخبراء، فقد يقع حادث بعد ثمانية أيام. والمفاعل السادس ما يزال  في حالة توقف ساخن، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد طلبت بالفعل إغلاقه البارد قبل أربعة أسابيع. هنا يمكن أن تصل درجة حرارة مياه التبريد إلى 280 درجة و تتبخر بسرعة في حالة حدوث تسرب. ويؤكد الخبراء أنه سيكون أمامهم 27 ساعة فقط من أجل منع الإشعاع من التسرب. وتقول أولغا كوشارنا: "أعتقد أن كل هذا - كل هذا الابتزاز والتهديدات - يحدث بهدف وقف الهجوم المضاد للجيش الأوكراني في هذه المنطقة".

سيناريو فوكوشيما في زابوريزهيا؟

يقول الخبراء إن حدوث انفجار في أي جزء من نظام التبريد في محطة الطاقة النووية في زابوريزهيا، يمكن أن يؤدي إلى تكرار سيناريو يشبه كارثة فوكوشيما. في عام 2011  إثر الزلزال وما تلاه من فيضانات تسونامي، توقف تبريد ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان. أدى ذلك إلى انهيار قلب المفاعل وإطلاق الإشعاع النووي. ويوضح مارك زيلزنياك، الأستاذ في معهد جامعة فوكوشيما: "تم إنشاء منطقة إخلاء بعدها، واضطر الناس مغادرة المنطقة. ولكن بعد ثلاث سنوات، بسبب انخفاض مستويات الإشعاع، عادوا والآن لم يتبق سوى ثلث تلك المنطقة". لكن زيلزنياك يرى أن الخطر المحتمل في زابوريزهيا، أصغر من ما حدث في فوكوشيما: "لن تكون هناك كارثة إشعاعية لأن اليود المشع لا يمكن إطلاقه في وحدة مغلقة"، يؤكد الخبير وينصح بعدم بث الذعر في النفوس وعدم شراء أقراص يوديد البوتاسيوم، التي تحمي الغدة الدرقية من تسرب اليود المشع.

تسونامي تسبب في كارثة في محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان

تسونامي تسبب في كارثة في محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان

نشر مركز الأمان النووي والإشعاعي في أوكرانيا سيناريوهين للحادث المحتمل في محطة الطاقة النووية. في السيناريو الأول، يتوقع أن يحافظ الغلاف الواقي للمفاعل على سماكة متر واحد كما هو ولا يذوب ويقتصر التأثير على المعدات الموجودة خلفه. يمكن أن يحدث هذا في حالة انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام أو تلف نظام التبريد. ووفق الخبراء، في مثل هذا السيناريو، ستتعرض منطقة 2.5 كيلومتر حول محطة الطاقة النووية للإشعاع. وفي بيان صادر عن المركز: "سيؤثر هذا بشكل أساسي فقط على العاملين في محطة الطاقة. في هذه الحالة ، يجب على الناس البقاء خارج منطقة الحماية فقط. الوقاية من اليوداليود المشع ليست ضرورية".

السيناريو الآخر هو حدوث تلف في قلب المفاعل. ويوضح المركز "في هذا السيناريو ، سيؤثر التعرض للإشعاع على مساحة أكبر ويكون له عواقب أسوأ. تعتمد منطقة التلوث على الظروف الجوية".

وفق إيفان كوفاليتس، خبير المعلوماتية البيئية من الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، يمكن أن تتأثر منطقة تصل إلى 20 كيلومترًا حول محطة الطاقة بعواقب وخيمة، اعتمادًا على قوة الرياح واتجاهها. وأضاف الخبير "في هذه الحالة، يتوجب إجلاء الناس بشكل فوري". ولكن حتى في المناطق التي تبعد عن محطة توليد الكهرباء بمسافة تصل إلى 550 كيلومتراً، يمكنها التأثر بعواقب معينة على صحة الناس. وقال كوفاليتس "لكن في مثل هذه المسافات، لا توجد حاجة لإجراءات مضادة فورية أو إخلاء".

ليليا رزيوتسكا / إ.م

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    الحكومة اليابانية تدير شؤون حادثة فوكوشيما

    تسعى الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إثبات قدرتها على احتواء الأزمة، وذلك بعد الإعلان خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الإشعاعات في موقع محطة الطاقة النووية المتضررة في فوكوشيما أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقا. الأمر الذي دفع طوكيو الآن إلى التدخل مباشرة في إدارة شؤون الحادث.

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    مساعدات حكومية مالية بالملايين

    حوالي 360 مليون يورو هو المبلغ الذي تريد الحكومة اليابانية تخصيصه لتأمين سلامة المحطة النووية المتضررة فوكوشيما. فهي تسعى بذلك لمنع تسرب المياه المشعة الملوثة وتخطط أيضا لبناء جدار واق تحت الأرض يبلغ طوله ما يقارب 1،5 كيلومتر يعزل التربة المتجمدة عن المفاعل النووي.

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    "عيون العالم تتوجه صوبنا ليروا ما إذا كنا قادرين على توقيف تشغيل محطة الطاقة النووية في فوكوشيما". كان هذا تصريح لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الثالث من سبتمبر. وقد أعلنت الحكومة تدخلها للسيطرة على أزمة فوكوشيما الآن قبل أن تجرى قرعة منح دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 والتي تشارك فيها مدينة طوكيو أيضا.

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    فوكوشيما: لا نهاية لسلسلة الخلل في المفاعل النووي المتضرر

    أرقام مخيفة

    تبلغ درجة الإشعاعات النووية التي تم قياسها في أحد خزانات المياه في المحطة النووية المتضررة 1،800 مللي زيفرت للساعة. أربع ساعات هي المدة القصوى التي يمكن لأي شخص تعرض لهذا الإشعاع أن يتحملها، وإلا تحولت هذه الجرعة إلى مادة مميتة. يذكر أن قياسات رسمية للإشعاعات النووية في نفس المكان وصلت قبل بضعة أيام إلى 100 مللي زيفرت للساعة فقط.

  • Zum Thema - deutlich erhöhte Strahlenbelastung an Wassertank in Fukushima

    فوكوشيما: لا نهاية لسلسلة الخلل في المفاعل النووي المتضرر

    انتقادات متزايدة

    تزايدت الانتقادات الموجهة لشركة تيبكو المُشغلة لمحطة الطاقة النووية فكوشيما بسبب عدم قدرتها الكافية لإدارة الكارثة بعد الحادث الذي وقع عام 2011. وتُتهم الشركة المُشغلة بتسترها المستمر لإخفاء حجم الكارثة وإبلاغ الرأي العام.

  • 300 Tonnen radioaktives Wasser versickert in Fukushima August 2013

    فوكوشيما: لا نهاية لسلسلة الخلل في المفاعل النووي المتضرر

    مياه كثيفة لا يمكن السيطرة عليها

    زلزال تسونامي الذي ضرب اليابان أدى إلى انصهار نووي في بعض المفاعلات بالمحطة النووية في فوكوشيما، ما دفع بالمسئولين إلى ضخ مياه باستمرار لتبريد المفاعلات. وقد تم تخزين المياه الملوثة في خزانات ومعالجتها لإعادة استعمالها مرة أخرى للتبريد. لكن الرياح تجري بما لا تشتهي شركة تيبكو، فكل يوم تخترق مياه جوفية الخزانات وتختلط بمياه التبريد الملوثة.

  • 300 Tonnen radioaktives Wasser versickert in Fukushima August 2013

    فوكوشيما: لا نهاية لسلسلة الخلل في المفاعل النووي المتضرر

    خزانات تُسرب مياه ملوثة

    مشاكل متكررة تعرفها خزانات المياه المشعة، لأن معظم هذه الحاويات مصنوعة من ألواح صلب تم تلحيم بعضها بالبعض، مما أدى إلى تسرب المياه الملوثة عبر ثقوب في الخزانات. ويعتقد أن المياه الملوثة بالإشعاع قد تدفقت عبر هذه الثقوب إلى شبكات الصرف الصحي وبالتالي إلى البحر.

  • 300 Tonnen radioaktives Wasser versickert in Fukushima August 2013

    فوكوشيما: لا نهاية لسلسلة الخلل في المفاعل النووي المتضرر

    الإعلان عن خطورة الوضع رسميا

    لم تُدلي الجهات المسئولة بخطورة الوضع وتسرب المياه المشعة إلا ابتداء من 19آب/ أغسطس الماضي. فقد تسربت نحو 300 طن من المياه المشعة، ما دفع هيئة مراقبة الطاقة النووية للمرة الأولى إلى رفع سقف خطورة الوضع منذ وقوع الحادث. وأدرج الحادث من 3 إلى 7 على المقياس الدولي للحوادث النووية (إيناس).

  • Japan Unfall Atomkraftwerk Fukushima Meereswasser Verseuchung

    فوكوشيما: لا نهاية لسلسلة الخلل في المفاعل النووي المتضرر

    هل سيدفع المحيط الهادئ ثمن عدم اللامبالاة؟

    لم تستبعد هيئة مراقبة الطاقة النووية اليابانية ضخ المياه المُشعة إلى البحر بشرط أن يكون التلوث الإشعاعي تحت العتبة المسموح بها. ووفق تصريح لشونيتشى تاناكا رئيس هيئة مراقبة الطاقة النووية اليابانية، فإن هذه الخطوة لا مفر منها وذلك لعدم وجود ما يكفي من الحاويات لتخزين هذه الكميات الكبيرة من مياه التبريد الملوثة.

  • Japan Aufräumarbeiten in Fukushima

    فوكوشيما: لا نهاية لسلسلة الخلل في المفاعل النووي المتضرر

    العيش في ظل الاشعاعات النووية

    تداعيات كارثة فوكوشيما النووية ستظل تَشغلُ الناس في المنطقة لفترة طويلة، ووفقا لتيبكو الشركة المُشغلة لمحطة فوكوشيما النووية، فأن عملية احتواء أضرار هذه الحادثة سوف يستغرق فترة تصل إلى 40 عاما تقريا.

    الكاتب: إيستر فيلدن / عبد الكريم اعمارا