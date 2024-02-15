خطر فقدان السيطرة على غرفة الملابس يتهدد توخيل!

يبدو أن توماس توخيل مدرب فريق بايرن ميونيخ لا يعيش أحسن أيامه مع الفريق البافاري. تقرير صحفي يكشف أن اختيارات المدرب تُهدد بفقدانه السيطرة على غرفة تغيير الملابس، ما قد ينهي مسيرته التدريبة مع بطل ألمانيا!

كشف موقع "شبورت" الألماني أن النهج التكتيكي واختيارات اللاعبين، التي اتخذها توماس توخيل مدرب فريق بايرن ميونيخ، في مباراته الأخيرة أمام بايرن ليفركوزن، قد نالت من منسوب الثقة بين المدرب الألماني، وأبرز اللاعبين المؤثرين في تشكيلة الفريق البافاري.

وكان بايرن ميونيخ، قد تلقى خسارة "مذلة" أمام بايرن ليفركوزن بثلاثية نظيفة برسم الجولة الـ 21 من الدوري الألماني لكرة القدم. ويبتعد ليفركوزن الآن بخمس نقاط كاملة عن بايرن ميونيخ، ما قد يحرم بايرن ميونيخ من الحفاظ على لقبه في نهاية الموسم.

وأوضح موقع "شبورت" أن النهج التكتيكي والتشكيلة، التي دفع بها توماس توماس فاجأت اللاعبين أنفسهم، حيث جلس الثلاثي كيميتش ومولر ودي ليخت على دكة البدلاء، فيما تم الدفع بالشاب بافلوفيتش، وإيريك داير في قلب الدفاع.

وتابع الموقع ذاته أن خطر فقدان غرفة ملابس فريق بايرن ميونيخ يتهدد مدرب الفريق توماس توخيل، وأضاف أن إبعاد القادة واللاعبين المؤثرين في الفريق قد يُضعف من موقف توخيل مع الفريق البافاري.

ولفت المصدر ذاته أنه هناك الآن لاعبا واحدا فقط يدعم توماس توخيل بشكل كامل. ويتعلق الأمر بحارس الفريق مانويل نوير، الذي وُصف بأنه آخر مؤيد كبير للمدرب توماس توخيل.

وأشار موقع "شبورت" أن فقدان السيطرة على غرفة تغيير الملابس، يعني نهاية مسيرة توماس توخيل مع بطل الدوري الألماني في السنوات الأخيرة. وأضاف أن خروج الفريق البافاري بصفر لقب نهاية الموسم ربما يضع أيضا حدا لمشوار توخيل مع بايرن ميونيخ.

ويرتبط توماس توخل (50 عاما) بعقد مع فريق بايرن ميونيخ ينتهي صيف السنة القادمة. ودرب توخل مجموعة من الفرق الأوروبية الكبيرة على رأسها: بوروسيا دورتموند الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي.

وكان تقارير صحفية، قد كشفت مؤخرا أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مهتم بتدريب بايرن ميونيخ في حال استغنى الفريق البافاري عن خدمات توخل. وتشير نفس التقارير أن جوزيه مورينيو، الذي أقيل مؤخرا من تدريب فريق روما الإيطالي، بدأ في تعلم اللغة الألمانية.