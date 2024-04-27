خطر فضائي ..العثور على بكتيريا متحورة في محطة الفضاء الدولية

اكتشف رواد فضاء بكتيريا متحورة لها خصائص خطيرة للغاية. البكتيريا المُتحورة لم يعد من الممكن مكافحتها بفعالية باستخدام المضادات الحيوية، وقد تؤثر على الكثير من الأنشطة في الفضاء.

التعرض للإشعاعات الفضائية، وحالة جاذبية صغرى تؤثر على الجسم ومشاكل التكيف. هذه بعض التحديات، التي يواجهها كل شخص يشد الرحال في رحلة نحو الفضاء المحير بألغازه وأسراره.

لكن قائمة التحديات لن تتوقف عند هذا الحد على ما يبدو، وقد تصبح الأمور صعبة للغاية مع مرور الوقت. فقد أوضحت مجلة "فوكوس" الألمانية أن روادا من محطة الفضاء الدولية (ISS) اكتشفوا بكتيريا متحورة في المحطة، ولها خصائص خطيرة للغاية.

وأشارت "فوكوس" أن البكتيريا المُكتشفة تحولت إلى سلالات أكثر مقاومة، مضيفة أن هذه البكتيريا الفضائية مُختلفة جينيا ووظيفيا.

وكان العلماء قد اكتشفوا قبل سنوات مستعمرة من بكتيريا يُطلق عليها "إنتيروباكتر بوغاندينسيس" وعادة ما توجد هذه البكتيريا في الأمعاء البشرية والبيئة أيضا. ويُمكن لها التسبب في أمراض، لاسيما للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، حسب نفس المصدر.

وأوضحت "فوكوس" أن هذه البكتيريا مقاومة بشكل خاص، وتستجيب بشكل أقل لعلاجات معينة بالمقارنة بنظيراتها في كوكب الأرض. وأضافت أن هذه البكتيريا قد تؤثر على أنشطة وكالة "ناسا" وغيرها من الوكالات الفضائية، والتي تخطط لبعثات طويلة على القمر وحوله.

وفي نفس السياق، أفاد موقع صحيفة "ميركور" الألمانية أن البكتيريا المُتحورة لم يعد من الممكن مكافحتها بفعالية باستخدام المضادات الحيوية. وأضاف أن العلماء يعكفون حاليا على معرفة كيف تتصرف هذه البكتيريا في ظل ظروف محطة الفضاء الدولية.

وأكدت صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" الألمانية أن الأشياء التي يتم إرسالها للفضاء غالبا ما تكون مُعقمة بشكل يمنع من جلب أي بكتيريا أرضية. وأضافت أن هذا الأمر لا ينطبق ربما على الأشخاص الذين سافروا إلى محطة الفضاء الدولية، حيث إن كل رواد الفضاء الذين زاروا محطة الفضاء منذ أكثر من 25 عاما جلبوا معهم الجراثيم، على حد وصف نفس المصدر.

ر.م