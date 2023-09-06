"خطر بيولوجي"- طائرة تهبط اضطراريا بسبب "إسهال" راكب

بعد إقلاع رحلة طيران "دلتا DL194" من أتلانتا الأمريكية إلى برشلونة الإسبانية يوم الجمعة الماضي، أصيب أحد الركاب بمرض شديد، أجبر الطيارين على العودة والهبوط اضطراريا في مطار عاصمة ولاية جورجيا، بسبب حالة الإسهال الشديد التي كان يعاني منها الراكب.

وبحسب تقارير عديدة، كانت الطائرة قد أقلعت في موعدها المقرر عند الساعة 8:47 مساءً (بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة). لكن بعد ساعتين من الإقلاع، قرر الطيارون العودة.

وفي تسجيل صوتي، نشره أحد الطيارين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الراكب كان يعاني من "إسهال في كل أنحاء الطائرة". وقال الطيار لبرج المراقبة: "هناك مشكلة خطر بيولوجي" على متن الطائرة "لذا يجب أن نعود إلى أتلانتا".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن امرأة، كان شريكها على متن الطائرة، أن "الأمر كان سيئًا جدا. فقد كان هناك تسريب على أرضية الممر وكانت رائحته كريهة".

وكتب أحد الركاب: "كنت أنا وزوجتي على متن الطائرة. لقد كانت فوضى محضة. اتخذ الطيارون القرار الصحيح بالعودة. وقام طاقم الخدمة الأرضي بنزع كل السجاد ووضع سجاد جديدة في الطائرة"، بحسب ما نقلت صحيفة بيلد الألمانية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، هبطت الطائرة في أتلانتا الساعة 10:40 مساءً. واستقبل المسعفون الراكب المريض. ثم قام طاقم الخدمة الأرضي بتنظيف الطائرة على مدار عدة ساعات.

وتُظهر لقطات كيف كانت الحاجة ماسة لعملية تنظيف ضخمة على متن رحلة دلتا إيرلاينز بعد الإسهال الشديد الذي أصيب به الراكب، حيث وضعت مناديل ورقية على أماكن تسريب الراكب في ممر الطائرة ومكان جلوسه.

ويبدو أن الطاقم استخدم المطهرات برائحة الفانيليا، لكن وفقا للمرأة المذكورة أعلاه، فإن "هذا لم يستطع التغطية على الرائحة الكريهة على متن الطائرة إلا بدرجة محدودة"، بحسب ما نقل موقع "ان تي في" الألماني.

وبعد تنظيف الطائرة وتعقيمها أقلعت الطائرة مرة أخرى حوالي الساعة الثالثة صباحًا، وهبطت بسلام في برشلونة بعد ثماني ساعات من الموعد الأصلي لوصولها. ونقل عن شاهد عيان قوله: "نظرا للظروف، قام الطاقم الأرضي، جنبا إلى جنب مع المضيفين والطيارين، بعمل رائع".

لا يوجد أي شيء معروف حاليًا عن الحالة الصحية للمريض الذي تسببت إصابته بالإسهال في كل هذه الأحداث.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإنه بعد كارثة الإسهال، لم تذكر شركة "دلتا إيرلاينز" للطيران سوى أنه "كانت هناك حالة طبية طارئة غير متوقعة". وتابعت الشركة: "عملت فرقنا بأقصى سرعة وأمان مُمكِنين على تنظيف الطائرة بشكل كامل وإيصال عملائنا إلى وجهاتهم. نحن نعتذر بشدة لعملائنا عن التأخير والإزعاج في خطط سفرهم".

صلاح شرارة