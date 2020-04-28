خطر التطرف الإسلامي لا يزال قائما "بشكل مرتفع" في ألمانيا

ذكرت مسؤولة في مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) أن نحو 2080 شخصا داخل ألمانيا يشتبه في توجهاتهم الإسلامية المتطرفة.

وشددت المسؤولة وفق ما نشرته شبكة "ريداكسيون ترنسفير" صباح الثلاثاء (الخامس من مايو/ أيار 2020)، أن خطر التطرف الإسلامي لا يزال مرتفعاَ بقوة داخل البلاد، وأن عدد النساء والرجال المنتمين إلى الأوساط السلفية المتطرفة يبلغ حاليا 12 ألفا و150 عنصرا.

مشاهدة الفيديو 23:28 شارك مسائيةDW : اهتمام دولي بمنطقة الساحل...حرب على الإرهاب أم صراع مصالح؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3WNuF مسائيةDW : اهتمام دولي بمنطقة الساحل...حرب على الإرهاب أم صراع مصالح؟

ورغم أنه تمّ نسبيا دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، إلا أن شبكاته السرية لا تزال فاعلة على الأرض وفق مكتب حماية الدستور الألماني، وهو ما يزيد من حجم التهديد الموجه ضد "الغرب"، المصنّف من قبل التنظيم الإرهابي "عدوًّا".

وصنّف المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الجريمة بداية العام الجاري نحو 660 شخصا في أعلى درجات تصنيفٍ لـ "العناصر الإسلامية الخطرة". واستنادا لبيانات داخلية لأجهزة الاستخبارات الألمانية، التحق نحو 1060 عنصرا بالتنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، عاد منهم زهاء الثلث إلى ألمانيا.

وتعتقد السلطات أن نحو مائة من العائدين شاركوا في عمليات قتالية أو تلقوا تدريبات عسكرية. وتتم مراقبة هؤلاء من قبل أجهزة الدولة في الوقت الراهن.

و.ب/ع.ش (أ ب د، ب د أ، ك ن أ)