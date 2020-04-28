 خطة من 16 نقطة لإعادة فتح المساجد في ألمانيا بشكل تدريجي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.05.2020

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خطة من 16 نقطة لإعادة فتح المساجد في ألمانيا بشكل تدريجي

يحاول مجلس التنسيق الإسلامي بألمانيا إعداد أعضائه من الجمعيات الإسلامية من أجل إعادة فتح المساجد من جديد بشكل تدريجي. ومن المتوقع بداية من السبت 9 مايو/ أيار أن تدخل العملية حيز التنفيذ. وأعد المجلس لذلك خطة من 16 نقطة.

المسجد المركزي في مدينة بون.

إعادة فتح المساجد تدريجيا في ألمانيا مع مراعاة الشروط الصحية التي ناقشتها الجمعيات الإسلامية مع السلطات المختصة.

طرح المجلس التنسيقي للمسلمين في ألمانيا (KRM) اليوم الاثنين (الرابع من مايو/ أيار 2020) خطة تتألف من 16 بنداً لفتح تدريجي حذر للمساجد بعد إغلاقها منذ منتصف مارس/ آذار بسبب وباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

مختارات

مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا ووقوع أولى حالات الوفاة بالبلاد، دعا المجلس الأعلى للمسلمين إلى تعليق إقامة الصلوات في المساجد وأدائها في المنزل إذا لزم الأمر، وذلك بعد التشاور مع علماء دين وصحة. (09.03.2020)

لم تؤثر جائحة كورونا على الموازنات المالية للشركات والدول فقط، بل كذلك على دور العبادة ومنها المساجد، ما دفع بالمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا إلى طلب مساعدات حكومية لإنقاذ المساجد من الإفلاس. (22.04.2020)

وأعلن المجلس أن الخطة تم إعدادها بناء على تشاور وثيق مع جمعيات مساجد ووزارات وسلطات صحية، وأنها ينبغي أن تكون دليلا مرشدا لجمعيات المساجد وروادها.

ويضم المجلس التنسيقي ست جمعيات إسلامية كبرىموجودة في كولونيا ودوسلدورف ودورتموند بولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، والتي بها أيضا جالية إسلامية كبرى. وأفاد المجلس أنه تم وضع دليل إرشادي باللغتين الألمانية والتركية.

أهم بنود خطة فتح المساجد

وتقضي خطة المجلس بإعادة صلوات الجماعة في المساجد، وفقا لشروط، في الأوقات التي يقل فيها عدد المترددين في الفجر والظهر والعصر والمغرب، فيما ستظل صلوات الجماعة معلقة في الأوقات التي يكثر فيها عدد المصلين كصلاة العشاء في شهر رمضان وصلوات الجمعة والعيد.

وسيكون عدد من يسمح لهم بدخول المساجد محدودا في البداية، بحيث يكون هناك على الأقل بين المصلي والآخر مسافة مترين، وأن يترك المصلون أسماءهم وأرقام هواتفهم تحسبا لتتبع الموقف في حالة حدوث عدوى، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإنجيلية (ي ب د).

كما يجب ألا يقل سن رواد المساجد عن 12 عاما، وعدم استخدام أماكن الوضوء بالمساجد. وأن يتم ارتداء كمامات واقية داخل المساجد.

مسجد أبو بكر في فرانكفورت (صورة من الأرشيف)

تقول خطة إعادة فتح المساجد إنه يجب الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء كمامة واقية وعدم استخدام أماكن الوضوء بالمساجد

ومن جانبه، قال برهان كيستيشي، المتحدث باسم المجلس في كولونيا: "ما يهمنا كثيرا هو تنفيذ الفتح التدريجي للمساجد على الأرجح اعتبارا من التاسع من مايو/ أيار بحرص وشفافية"، وحذر من التقليل من شأن الخطر المستمر، ولفت إلى إمكانية استكمال التعليمات إذا دعت الحاجة.

يشار إلى أن حظر التجمعات يسري على صلوات الجماعة في ألمانيا منذ منتصف مارس/ آذار الماضي بسبب أزمة كورونا، غير أن بعض الولايات الألمانية خففت من هذا الإجراء، ومن المنتظر أن تجري الحكومة الاتحادية والولايات مشاورات حول الخطوات اللاحقة في هذا الشأن يوم الأربعاء.

يذكر أن الروابط الإسلامية الست الممثلة في المجلس التنسيقي هي اتحاد ديتيب (الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا) والمجلس الأعلى للمسلمين واتحاد مراكز الثقافة الإسلامية (VIKZ) ومجلس الإسلام، وكذلك المجلس الأعلى للمغاربة في ألمانيا واتحاد المراكز الإسلامية الألبانية في ألمانيا. ويتم تولي رئاسة المجلس التنسيقي بالتناوب.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، ي ب د)

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    المسجد الأحمر

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


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