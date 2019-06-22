 خطة كوشنر.. هل ″تمخض الجبل فولد فأراً″؟ | سياسة واقتصاد | DW | 24.06.2019

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سياسة واقتصاد

خطة كوشنر.. هل "تمخض الجبل فولد فأراً"؟

جدل كبير أثاره جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي بعد عرضه لملامح خطته لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لقيت الخطة رفضا شديدا من الشارع العربي، وتوجسا من عدد من الحكومات العربية. فما سبب كل هذا الجدل؟

Polen Warschau - Nahostgipfel: Jared Kushner (picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens)

قبيل انطلاق أعمال ورشة البحرين الاقتصادية والتي من المقرر أن يعرض فيها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، خطته لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أعلن كوشنر عن الخطوط العريضة لهذه الخطة والتي تقضي بضخ استثمارات تصل إلى 50 مليار دولار في أكثر من دولة عربية، مقابل توطين اللاجئين الفلسطينيين وتنفيذ مشاريع في مجالي البنية التحتية والأعمال لتشغيل الفلسطينيين.

"تمخض الجبل فولد فأراً"

كان هذا هو رأي نيلز شميد، المتحدث باسم السياسة الخارجية للمجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي في البرلمان الألماني عن الملامح الأساسية لخطة كوشنر. وأضاف السياسي الألماني البارز أن "محاولة استخدام وعود مالية غامضة لإثناء الفلسطينيين عن فكرة وجود دولة لهم قد فشلت تماماً، حتى الحكومة الإسرائيلية نفسها بدت حذرة بشكل ملحوظ سواء حيال الخطة أو مؤتمر البحرين" متوقعاً ألا ينجم عن الخطة بأكملها أي شئ.

مختارات

كشف البيت الأبيض عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، قبل أيام من مؤتمر تنموي في البحرين بشأن الوضع الاقتصادي في فلسطين ولكن يقاطعه الفلسطينيون رسميا وشعبيا. فماذا تحمل هذه الصفقة؟ (22.06.2019)

يبدو أن مشاركة إسرائيل في مؤتمر البحرين، المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري وبرعاية إدارة ترامب لتمرير "صفقة القرن"، باتت مؤكدة. رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أشاد بالمؤتمر وأكد مشاركة إسرائيليين فيه. (18.06.2019)

ويتفق مهند الحاج علي، الباحث بمركز كارنيغي الشرق الأوسط في بيروت، مع وجهة نظر السياسي والبرلماني الألماني، مؤكداً على أن "الفلسطينيين أثبتوا على مدار خمسة عقود منذ هزيمة حزيران 1967 أنهم مستعدون للانتظار والتضحية في سبيل تحقيق ما يريدون، ولا أعتقد أن مثل هذا النوع من التنازلات مقبول أبداً من جانبهم، رغم تقديمهم لتنازلات سابقة من خلال اتفاقية أوسلو أو غيرها. لكننا هنا نتحدث عن أمر مختلف فهذا إقرار تام بالهزيمة المختلطة بالمهانة، فلا دولة فلسطينية ولا عودة للاجئين وتوطين في دول أخرى مقابل بعض الأموال والمشاريع".

وتدعو الخطة التي يقودها كوشنر إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي يشرف على إنشاء 179 مشروعاً في مجالي البنية التحتية والأعمال، وتأمل إدارة ترامب بأن تتكفل دول الخليج الغنية ودول في أوروبا وآسيا ومستثمرون من القطاع الخاص بقدر كبير من هذه الميزانية.

Saudi Kronprinz Mohammed bin Salman, Jared Kushner, Ivanka Trump (Reuters/J. Ernst)

جاريد كوشنير في السعودية مع زوجته ايفانكا ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

 

"صفقة بمذاق الاستسلام والمهانة"

أثار غياب تفاصيل حل سياسي عن الخطة رفضاً ليس من قبل الفلسطينيين فحسب، بل من قبل دول عربية أيضا تسعى إسرائيل إلى إقامة علاقات طبيعية معها، لكن الرفض الأشد جاء من جانب الشعوب.

فمن السودان إلى الكويت، استنكر معلقون بارزون ومواطنون عاديون مقترحات كوشنر بعبارات متشابهة بشكل لافت للانتباه مثل "مضيعة هائلة للوقت" و"فاشلة" و"مصيرها الفشل منذ البداية"، فيما وجهت أحزاب ليبرالية ويسارية مصرية انتقادات حادة لورشة البحرين مشيرة إلى أن مؤتمر المنامة "يرمي إلى تكريس وشرعنة الاحتلال للأراضي العربية"

وفي هذا السياق يشير طارق بقعوني المحلل السياسي وخبير شؤون الشرق الأوسط بمجموعة الأزمات الدولية، إلى تباين في وجهات النظر بين الشعوب العربية وحكوماتها بشأن (صفقة القرن)، "فلطالما ظل السؤال الفلسطيني هو المحرك للشعوب العربية، صحيح قد يرتفع أو ينخفض قدر التضامن، لكن تظل القضية الفلسطينية على قمة اهتماماتها".

ويعتقد بقعوني أن "الحكومات العربية وخاصة بعد ثورات الربيع العربي قد أصبحت سلطوية بشكل أكبر، حتى أن بعضها شكل محوراً للثورة المضادة لثورات الشعوب. بالتالي لم تعد أغلبية تلك الحكومات تعمل بالضرورة لصالح شعوبها ولا حتى لصالح القضية الفلسطينية، وإن اهتمامها بالشأن الفلسطيني تراجع كثيراً ليحتل التعاون الأمني قمة أولويات تلك الأنظمة التي تبحث اليوم عن تطوير تعاون وتحالف أمني قوي أحد أهم محاوره هو الحد من النفوذ الإيراني، ليتراجع البحث عن حل عادل للفلسطينيين إلى أسفل تلك القائمة. ما جعل الفجوة بين تلك الأنظمة وشعوبها تتسع بشدة".

Mohanad Hage Ali (privat)

مهند الحاج علي، الباحث بمعهد كارنيغي: الفلسطينيون أثبتوا على مدى عقود أنهم مستعدون للانتظار والتضحية

فيما يرى مهند الحاج علي الباحث بمعهد كارنيغي في بيروت أن "الصدمة الممزوجة بالشعور بالمهانة هي ما شعرت به الشعوب العربية وبعض الحكومات "لأنه في النهاية عندما تقول للعالم العربي أن دول الطوق الأردن ومصر ولبنان والفلسطينيين سيحصلون جميعاً على 50 مليار دولار موزعة على 10 سنوات وأغلبها قروض ميسرة تدفعها دول الخليج فهذه تعتبر إهانة شديدة في نهاية المطاف".

"وعود غير قابلة للتنفيذ"

تقاطع السلطة الفلسطينية اجتماع البحرين وتقول إن الحل السياسي هو الحل الوحيد للصراع. وقالت إن خطط كوشنر "كلها وعود نظرية" وهي محاولة لرشوة الفلسطينيين لقبول الواقع الإسرائيلي المفروض على الأرض. وفيما ستشارك دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك السعودية والإمارات، إلى جانب مسؤولين من مصر والأردن والمغرب، لن يحضر لبنان والعراق والسلطة الفلسطينية.

وتشمل المشروعات المقترحة:

1- ممر عبر إسرائيل يربط الضفة بقطاع غزة

2- محطات كهرباء

3- محطة تحلية مياه في غزة

4- حقل غاز بحري "غزة مارين"

إلى جانب مشروعات اقتصادية أخرى أغلبها في سيناء المصرية، وذلك في مقابل تنازل الفلسطينيين عن "حق العودة" وعدم إنشاء دولة مستقلة.

ويعتقد طارق بقعوني، المحلل السياسي وخبير شؤون الشرق الأوسط بمجموعة الأزمات الدولية، أن الكثير مما طرحه كوشنر غير قابل للتنفيذ، "فهذا القدر من المال غير واقعي سواء أكان في صورة منح أو قروض أو أسهم خاصة أو رأس مال استثماري، وهو لا يتضمن أي إسهامات أمريكية حيث أوقفت واشنطن مشاركتها في أي أموال تتعلق بالفلسطينيين؛ ما يظهر أن هناك رغبة أمريكية بالابتعاد عن أي التزامات مالية في هذا الشأن".

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى احتمال وجود صفقة مع مصر تقضي بتوطين جزء من سكان قطاع غزة في سيناء المصرية وإنشاء عدد من المشروعات الاقتصادية لهم، في مقابل تبادل قد يحدث مستقبلاً بين مصر وإسرائيل، تحصل مصر بموجبه على أراض في النقب، وهو ما أكده مهند الحاج علي، على أنه" خرافات وأمر يستحيل، فلا مصر ستقبل بذلك من الأساس ولا الفلسطينييون سيرضون بوطن بديل عن دولتهم المستقلة".

ومن غير الواضح حتى الآن كيف يمكن أن تقنع الولايات المتحدة حلفاءها في الخليج بدفع كل هذه الأموال وماهو المقابل الذي يمكن أن تنتظره تلك الدول، لكن بقعوني يرى أن العائد "قد لا يكون اقتصادياً وإنما سياسي بعمل تطبيع كامل مع إسرائيل على سبيل المثال، وقد يكون مزيدا من التعاون والتحالف ضد إيران وربما يكون عائده هو فتح الأسواق الخليجية والإسرائيلية على بعضها. لكن كل ذلك يبقى مجرد افتراضات".

ع.ح/ ع.ج

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة رئيس الوزراء آنذاك، ارييل شارون، للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم، الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت اسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثارموجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط مثيرة الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حماس إسماعيل هنية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك


مختارات

في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين يخفي تاريخاً طويلاً من النزاعات والحروب بين الجانبين. في ما يلي نظرة عامة بالصور حول أبرز المحطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقدين الماضيين. (27.03.2019)  

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