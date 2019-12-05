 خطة زيهوفر لتشديد الرقابة على الحدود... تحقيق للأمن أم ″مهزلة″؟ | سياسة واقتصاد | DW | 05.12.2019

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سياسة واقتصاد

خطة زيهوفر لتشديد الرقابة على الحدود... تحقيق للأمن أم "مهزلة"؟

يبدو أن وزير الداخلية الاتحادي مقتنع بفعالية خطته التي بدأها قبل شهر لتشديد الرقابة على الحدود الألمانية. الوزير قدم حصيلة بمن تم ضبطهم أثناء محاولتهم الدخول رغم صدور قرارات منع بحقهم وحزب الخضر ينتقد بشدة

Bayern Polizei Grenzkontrollen (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

يعتزم وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، المضي قدماً في تطبيق خطته لتشديد الرقابة والتفتيش على الحدود الألمانية الخارجية الذي بدأ العمل به بعد رجوع زعيم عائلة إجرامية إلى ألمانيا بعد ترحيله. وأفاد الوزير أمس الأربعاء (الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2019) أنه تم خلال 27 يوماً احتجاز 178 شخصاً في مائة ألف عملية تفتيش، مشيراً إلى أن تواجد الشرطة الكثيف على الحدود أمر لا غنى عنه لأمن البلاد. جاء ما سبق في تقرير للموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية.

مختارات

وحسب معلومات رئيس الشرطة الاتحادية الألماني، ديتر رومان، تم ضبط 36 شخصاً ممنوعين من دخول ألمانيا على الحدود مع النمسا، و32 آخرين على الحدود مع فرنسا، و15 شخصاً على الحدود مع التشيك، و19 في المطارات، و44 شخصاً في مناطق داخلية قريبة من الحدود.

وتابع رئيس الشرطة الاتحادية أن بعض من تم ضبطهم على الحدود كان قد دخل ألمانيا عدة مرات قبل ذلك على الرغم من قرارات سابقة بمنعه من الدخول. وبشكل مغاير لحالة إبراهيم ميري، زعيم العائلة الإجرامية اللبنانية في مدينة بريمن الذي قدم من بلده لبنان إلى ألمانيا، فإن معظم المذكورين قد قدموا من دول في الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا كانوا قد أعيدوا إليها وفق اتفاقية دبلن.

حزب الخضر: مهزلة

كما أشار هورست زيهزفر إلى أنه حتى اليوم يتهدد من يدخل بشكل غير شرعي إلى ألمانيا عقوبة السجن التي قد تصل إلى ثلاث سنوات، مضيفاً أنه يجب التفكير أكثر في كيفية جعل القانون أكثر فعالية.

جدير بالذكر أن الوزير الألماني أمر بتشديد الرقابة على الحدود بعد عودة إبراهيم ميري إلى ألمانيا بشكل غير شرعي بعد أن كان قد تم ترحيله في الصيف الماضي.

ومن جانبه، وصف حزب الخضر الحصيلة التي قدمها الوزير بأنها "مهزلة". وقالت خبيرة الشؤون الداخلية في الحزب، إيرين ميهالك، لوكالة الأنباء الفرنسية إن الوزير "يخدع المواطنين بأنه حقق الأمن ويهدد بخطته الوحدة الأوروبية التي نمت خلال عقود".

مهاجر نيوز - خ.س/د.ص (شبيغل أونلاين) 

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Melhem)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    "آخر وجبة نقانق قبل الحدود" بهذه العبارة يروج مطعم أوكلاهوما لنفسه، وهو بالفعل يقدم اليوم البيرة والنقانق لمن يأخذ استراحة من السفر على الحدود الألمانية النمساوية. ولكن الأمر لم يكن كذلك في خريف 2015

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    ففي خريف 2015 لم تعد حركة السير عادية بين البلدين، وقطعت الشرطة الاتحادية الألمانية هذا الطريق الدولي لتنظيم عبور اللاجئين، وتحول مطعم أوكلاهوما إلى مركز لوجستي لتنظيم الحركة.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    على هذا المرج الأخضر بجانب المعبر الحدودي أمضى آلاف اللاجئين ساعات النهار الطويلة بانتظار تسوية أوضاعهم والسماح لهم بالعبور إلى ألمانيا، في ظل استنفار لبلدية فيغشايد الحدودية، وهي البلدة الألمانية الأٌقرب على هذا المعبر.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    وفي الليل كانت درجة الحرارة تقترب من الصفر في أوكتوبر 2015، وكان اللاجئون يمضون الليل في العراء لعجز بلدية فيغشايد الحدودية عن تأمين باصات لازمة لنقل 1200 لاجئ يعبرون يومياً عبر الحدود من النمسا إلى ألمانيا

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Melhem)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    اليوم لا أثر لكل ذلك، والطريق الدولي أصبح سالكاً، وحركة السير عادت إلى طبيعتها على هذا المعبر الحدودي، بعد مرور حوالي عامين على قدوم اللاجئين إلى هنا.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Koschyk)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    السيد يوزف لامبرزتزرفر عمدة بلدة فيغشايد يقول اليوم: "أتفهم الوضع الإنساني لكل شخص، ولكننا للأسف لا نستطيع إنقاذ العالم برمته". الكاتبة: ميسون ملحم


مختارات

معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

زيارة لمعبر فيغشايد الحدودي بين ألمانيا والنمسا للبحث عما بقي من موجة اللاجئين التي قدمت إلى ألمانيا في خريف 2015. (29.06.2017)  

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