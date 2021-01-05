 خطة بن سلمان ″الخضراء″.. تلميع للصورة بفوائد بيئية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

خطة بن سلمان "الخضراء".. تلميع للصورة بفوائد بيئية؟

لا يرغب الأمير محمد بن سلمان بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي فقط، بل كذلك بالبيئي عبر أضخم مشروع تشجير في التاريخ. غير أن المبادرتين تحملان تحديات واضحة، فضلا عن طريقة الأمير القوي في الاستفادة منهما لرفع أسهمه الخاصة.

الأمير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان.. أمير طموح لكن سمعته الدولية تأثرا سلبا بواقع حقوق الإنسان في عهده

بعد المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والرياضية، حان وقت الاتجاه إلى ما هو بيئي بالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أعلن عن مبادرتين تحملان اسم "مبادرة السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، تهدفان إلى زراعة 50 مليار شجرة، وهي أكبر مشروع من نوعه في تاريخ المعمورة.

مختارات

دور السينما في السعودية ليست مجرد فضاء للترفيه، بل هي أحد وجوه رؤية المملكة نحو مزيد من الانفتاح الاجتماعي في عهد الأمير محمد بن سلمان الراغب في صناعة سينمائية محلية، غير أن الرقابة تتهدد هذه الأفلام والمسلسلات.

حذر حوثيو اليمن من شن هجمات "أشد وأقسى" على مواقع في السعودية، وذلك بعد استهدافهم منشآت نفطية وعسكرية سعودية بطائرات مسيرة. وتظاهر الآلاف في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في الذكرى السادسة للتدخل العسكري السعودي.

حررت منظمة "مراسلون بلا حدود" بلاغا جنائيا لدى الادعاء العام الألماني ضد ولي العهد السعودي على خلفية قتل الصحفي خاشقجي. وذكرت المنظمة أن الأمر يتعلق بجرائم ضد الإنسانية. كما حررت المنظمة بلاغا ضد أربعة سعوديين آخرين.

تستضيف السعودية رالي داكار، أحد أشهر سباقات السيارات في المناطق الوعرة. غير أن الحدث تراه منظمات حقوقية بمنزلة "غسيل رياضي" أو "تبييض رياضي" لسمعة غير وردية للرياض في مجال حقوق الإنسان.

وإن كانت المبادرة الأولى كما يدل على ذلك اسمها تتوجه إلى السعودية، فإن الثانية تتوجه إلى بلدان عربية أخرى. تخطط السعودية لزراعة 10 مليارات شجرة على ترابها، بينما تحتضن دول عربية أخرى في المنطقة الـ40 ملياراً المتبقية. والهدف حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية هو "خفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، وكذلك خفض اعتماد المملكة على عائدات النفط وتحسين جودة الحياة بالبلاد".

يعدّ هذا المشروع جزءاً من رؤية 2030 التي أعلنها محمد بن سلمان لتغيير البنية المنغلقة للمملكة وتنويع مواردها الاقتصادية، ويعدّ مشروعاً طموحاً نظرا لما تعانيه السعودية ودول المنطقة من ظاهرة التصحر (تقول الوكالة الرسمية إن العواصف الرملية في المنطقة تستنزف 13 مليار دولار سنويا)، وكذلك ممّا تنتجه الصناعات النفطية من انبعاثات تهدّد البيئة في المنطقة، غير أنه في الناحية الأخرى توجد أهداف أخرى للمشروع لا ترتبط بما هو بيئي.

تحديات المشروع

لم تعلن السعودية رسميا عن الدول التي ستحتضن مشروعا من هذا القبيل، لكن وكالة الأنباء الرسمية ذكرت أن الأمير محمد بن سلمان، بحث المشروع مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والفريق أول عبدالفتاح برهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني. وأكد بن سلمان سابقا أن المشروع سيعمل مع مجلس التعاون الخليجي، ومع "الأشقاء عموما في دول الشرق الأوسط".

وأكبر تحد يواجه المشروع هو ندرة المياه في منطقة صحراوية جافة وكيفية توفير المياه اللازمة لعملية التشجير الضخمة، إذ تشير بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إلى أن "المملكة تمتلك مخزونا احتياطيا محدودا من المياه الجوفية غير المتجددة القابلة للاستغلال، ومعدلات إعادة تعويض منخفضة". ويستهلك قطاع الزراعة لوحده 84 بالمئة من إجمال الطلب على الماء، وتصل النسبة عندما يتعلق الأمر بالموارد المائية غير المتجددة إلى 90 بالمئة.

وفي ظل قلة مياه الأمطار، تعتمد السعودية بشكل كبير على تحلية المياه التي تصل إلى 60 بالمئة من إجمالي المياه المخصصة للقطاع المدني وفق المصدر السابق، وهي عملية ترهق بشكل كبير الاقتصاد السعودي. وتملك السعودية مخططا يحمل اسم "الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 " من أهدافه تنمية الموارد المائية.

كما يظهر التحدي المالي حاضرا في تمويل مشروع بهذا الحجم، خصوصا في ظل استمرار تراجع عائدات النفط في المملكة والتأثير الاقتصادي الكبير الذي خلفه وباء كورونا على اقتصاد المنطقة. ويملك بن سلمان عدة مشاريع يرغب في أن تنتهي بحلول عام 2030، لكن إضافة مشروع ضخم في مجال البيئة قد يشكل تحديات مالية في بلد وصل فيه الدين العام لعام 2020 إلى ما يمثل 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حسب أرقام عممتها وزارة المالية السعودية.

ومن أكبر ما أرهق السعودية نفقات حرب اليمن التي لا تزال تلقي بظلالها على الرياض خصوصا مع استمرار الهجمات على المنشآت السعودية، ومن غير المعروف إن كان اليمن سيكون مساهما في مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، إلّا أنه لو استمرت الحرب سيكون ذلك صعبا للغاية في بلد فقير يحتاج كذلك للخبز والدواء.

تلميع صورة الأمير؟

نشط محمد بن سلمان فيما هو اجتماعي- اقتصادي منذ تبوئه منصب ولي ولي العهد، قبل أن يأخذ مكان محمد بن نايف ويتحول إلى ولي للعهد. وظهر الأمير الشاب متبرما من الانغلاق الكبير الذي عرفته السعودية في العقود الماضية، لذلك أعلن عن رؤية اجتماعية طموحة، قدمت إصلاحات فيما يخصّ حقوق المرأة ومن ذلك الحق في قيادة السيارة وإسقاط نظام ولاية الرجل، كما فتح الباب أمام الشباب السعودي للترفيه فتمّ إحياء المهرجانات وافتتحت دور سينما، وباتت السعودية تنظم أحداثاً رياضية ضخمة.

حفل تامر حسني في السعودية

شابات سعوديات في حفل موسيقي

تزامن هذا الانفتاح مع تراجع عائدات النفط في المملكة التي لم تعد لها الموارد نفسها كما السابق، فكانت النتيجة إفلاس شركات وارتفاع تكاليف الحياة وفرض ضرائب أرهقت السكان. وكان لزاما على الرياض البدء في تحوّل اقتصادي جاد يقيها انهيارا ماليا، لذلك جاءت مشاريع كمشروع المدينة الذكية نيوم، ورؤية 2030 التي وضعت ستة أهداف رئيسية منها تنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف.

غير أن هذه الإصلاحات لم تصل لما هو سياسي، فلا زال نظام الحكم في المملكة بيد العائلة المالكة، كما تراجعت حقوق الإنسان، خصوصا الحق في حرية التعبير بشكل مهول، وتمّ اعتقال الكثير من النشطاء دون محاكمات، لمجرد أن رفضوا تأييد نهج بن سلمان في القطيعة مع قطر عام 2017. ويبقى أبرز حدث هو اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول نهاية 2018، وتأكيد وثائق استخباراتية أمريكية أن بن سلمان كان على صلة بالعملية.

وهناك من يرى أن إفراط محمد بن سلمان في إظهار نفسه كـ "مصلح اجتماعي-اقتصادي" هي محاولة للتغطية على الواقع الأسود لحقوق الإنسان في بلده، ومن غير المستبعد أن تكون مشاريع البيئة بعيدة عن هذا الصدد.

وسبق لحقوقيين أن قالوا إن بن سلمان يستخدم الرياضة كمثال لأجل "التبييض أو الغسيل الرياضي"، ومعناه تنظيم أحداث عالمية للتغطية على الأخبار المتعلقة بالقمع. وفي هذا الإطار راسلت 13 منظمة حقوقية الجهة المنظمة لـ"رالي داكار" الذي نظم في السعودية، بضرورة أن يتم أخذ السجل الحقوقي للبلدان المستضيفة لتظاهرات مماثلة بعين الاعتبار.

إ.ع/ ع.ج

  • Saudi-Arabien Gipfeltreffen Golf-Kooperationsrat in Riad (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين

    بعد عدة ساعات على قرار إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، أعلنت السعودية أيضاً إلغاء حكم الإعدام بحكم المدانين القصّر واستبداله بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث. وجاءت هذه القرارات لتساعد "على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية" بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية.

  • Türkei Istanbul | Polizist vor Kashoggi Bild (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للتجميل بعد مقتل خاشقجي؟

    جاء ترحيب الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان بهذه القرارات بشكل حذر، حيث اعتبر غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) ببرلين أن هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن إتجاه إصلاحي في السعودية وقال: "إنها محاولة لتلميع صورة الدولة". وكانت سمعة المملكة على الساحة الدولية تراجعت بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Mohammed Bin Salman (Reuters/Courtesy of Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة لكسب الغرب

    ويرى غيدو شتاينبيرغ أن السعودية تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد. فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية. ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

  • Saudi-Arabien | Mohammed bin Najef | Mohammed Bin Salman (picture-alliance/abaca)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    شخصيات بارزة رهن الإعتقال

    وطالت الإجراءات القمعية في السعودية أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الإعتقالات شملت إبن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف (يسار الصورة) بتهمة "الخيانة وتدبير انقلاب". وبحسب شتاينبرغ فإن هذه رسالة للجميع بأن أي معارضة سياسية لن يتم التسامح معها.

  • Saudi Prinz Meteb bin Abdullah (picture-alliance/dpa/M. Yalcin)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رسالة للعائلة المالكة

    كما قام ولي العهد السعودي بإبعاد أي منافس محتمل له من العائلة المالكة عن طريق حملات توقيف بحق أفراد من العائلة ومنهم متعب بن عبد الله، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق. ويقول شتاينبيرغ: "يريد محمد بن سلمان إرسال إشارة للعائلة أن المملكة لديها حاكم جديد، وانهم يستطيعون الحفاظ على إمتيازاتهم بشرط عدم إظهار أي معارضة".

  • USA Atlanta Prinzessin Basmah Bint Saud (Getty Images/M. Ingram)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الأميرة السجينة بسمة بن سعود

    يعرف عن الأميرة بسمة بنت سعود أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومعارضة للممارسات القمعية ضد المرأة في السعودية. في عام 2019 إختفت الأميرة دون أثر، لتظهر منذ فترة قصيرة بنداء استغاثة اطلقته عن طريق خطاب طالبت فيه بإطلاق صراحها. وكتبت الأميرة البالغة من العمر 56 عاماً أنه يتم احتجازها دون موافقتها وبدون سند قانوني في سجن الحاير السعودي.

  • Saudi Arabien Loujain al-Hathloul (Getty Images/AFP/Facebook/Loujain al-Hathloul )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الناشطة لجين الهذلول

    قبل إطلاق سراحها في شباط/ فبراير 2021 تعرضت الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة للسجن ثلاث سنوات بتهم من أبرزها "التآمر" مع جهات أجنبية. وبحسب تصريحات أختها لينا، فقد تعرضت لجين للتعذيب والتحرش الجنسي خلال الحبس. وقالت عائلة لجين أنها تلقت خلال السجن عرضاً بإطلاق سراحها بشرط قيامها بنفي التعرض للتعذيب.

  • Right Livelihood Preisträger | Abdullah al-Hamid, Walid Abu al-Chair und Mohammed Fahad al-Kahtani (picture-alliance/dpa/right livelihood award)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للإلهاء

    يرى مراقبون أن قرارات إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام جاءت كمحاولة لإلهاء الناس عن خبر وفاة الناشط الحقوقي عبد الله الحامد (يسار الصورة) في السجن. وكان الحامد توفي منذ أيام قليلة بسبب جلطة دماغية لم يتلق بعدها العناية الطبية الكافية بحسب ما تناقلته التقارير الإعلامية. ومازال الناشطان الحقوقيان وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني (يمين الصورة) في السجن بسبب نشاطهما السياسي.

  • Kanada | Saudischer Blogger Raif Badawi (Bild) und seine Frau Ensaf Haidar (picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رائف بدوي

    يُعد رائف بدوي أحد أكثر معتقلي الرأي شهرة في السعودية. وكان المدون والناشط الحقوقي أُعتقل في عام 2013 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يقول شتاينبرغ أن رد الفعل هذا قد يكون سبباً في إلغاء عقوبة الجلد، ولكنه ينبه:" ليس معنى ذلك أنه سيتم إطلاق سراحه الآن".

  • Samar Badawi (picture-alliance/dpa/A. Wiklund )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سمر بدوي

    تقبع سمر بدوي، أخت رائف بدوي، ايضاً في السجن منذ 2018، ومعها نسيمة السادة، وهما من الناشطات في مجال حقوق الإنسان في المملكة. وكانت السلطات شنت في 2018 حملة إعتقالات على مجموعة من الناشطات، تم بعدها الإفراج عن بعضهن مثل أمل الحربي وميساء الماعن، بينما تنتظر الأخريات، مثل سمر ونسيمة، البت في قضيتهن.

  • Salman al-Ouda (Creative Commons)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سلمان العودة

    يعد الداعية سلمان العودة أحد الدعاة الدينيين السلفيين المعتدلين والمعروفين على الساحة، وهو قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية. يعرف عن العودة انتقاده للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، وفي 2017 حُكم عليه بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.

  • Petition Ali Mohammed al-Nimr (picture-alliance/CITYPRESS 24)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    علي محمد النمر

    بعد إلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصر تتجه الأنظار لعلي محمد النمر الذي أعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره بسبب مشاركته في مظاهرات تطالب بالإصلاح وإطلاق صراح سجناء الرأي في 2012. وكان عمه نمر النمر أحد الدعاة الشيعة البارزين في السعودية. ويتوقع خبير شئون الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ أن حكم الإعدام لن ينفذ بحق علي محمد النمر، لكنه سيبقى في السجن.


مواضيع ذات صلة

Saudi-Arabien | Rallye Dakar 2021 - Sebastien Loeb und Co-Fahrer Daniel Elena

حقوقيون: الرياض تستخدم رالي داكار لـ"التبييض الرياضي" 05.01.2021

تستضيف السعودية رالي داكار، أحد أشهر سباقات السيارات في المناطق الوعرة. غير أن الحدث تراه منظمات حقوقية بمنزلة "غسيل رياضي" أو "تبييض رياضي" لسمعة غير وردية للرياض في مجال حقوق الإنسان.

Saudi Arabien Dr. Walid Fitaihi and his daughter Mariam Fitaihi are seen in this 2017 handout photo

السعودية.. الحكم على طبيب بارز بست سنوات سجن وحظر من السفر 09.12.2020

رغم الضغوط الأمريكية لإطلاق سراحه، إلّا أن الرياض مضت قدما في محاكمة الطبيب وليد فتيحي وحكمت عليه بالسجن وحظر السفر، بتهمة انتهاك قانون الجرائم الإلكترونية، والحصول على الجنسية الأمريكية دون إذن، و"دعم جماعة إرهابية".

Saudi Arabien Mohammed bin Salman

البرلمان الألماني وشقيقة الهذلول ينتقدان سجل السعودية الحقوقي 18.11.2020

على هامش قمة العشرين، المنتظر عقدها بعد أيام برئاسة الرياض، أكدت لجنة برلمانية ألمانية أن "التضييق والقمع" مستمران في السعودية، فيما قالت شقيقة لجين الهذلول إنها لم تعد تؤمن بالسعودية في ظل قيادة ولي العهد محمد بن سلمان.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  