خطة السلام الأمريكية لن تعرض قبل الانتخابات الإسرائيلية

أعلن مسؤول رفيع في البيت الأبيض اليوم الأربعاء (28 أغسطس/ آب 2019) أن خطة السلام الأميركية لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة بالجانب السياسي لصفقة القرن، لن تعرض قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول/سبتمبر القادم.

وكتب جايسون غرينبلات المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب على تويتر "قررنا ألا نعرض خطة السلام (أو عناصر منها) قبل الانتخابات في إسرائيل"، وذلك بعد تصريحات ملتبسة لترامب حول هذا الموضوع خلال القمة الأخيرة لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في العالم.

وعند سؤاله خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع عن موعد إعلان خطة السلام، قال ترامب "أعتقد أنكم سترون هذا الاتفاق قبل الانتخابات" الإسرائيلية.

وقاطع المسؤولون الفلسطينيون في حزيران/يونيو مؤتمراً في البحرين لبحث الجوانب الاقتصادية من خطة السلام الأميركية المعروفة بـ "صفقة القرن"، شمل عرض استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى عشر سنوات.

كما قطع الفلسطينيون أي تواصل رسمي مع البيت الأبيض منذ اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما يأمل الفلسطينيون جعل القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل عاصمة لدولتهم المنشودة.

وفاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل، لكنه لم ينجح في تشكيل ائتلاف حكومي ودعا إلى انتخابات مبكرة. وتولى نتانياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين 1999 و1996، ومرة ثانية منذ عام 2009.

هـ.د/ أ.ح (د ب أ)