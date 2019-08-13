 خطة السلام الأمريكية لن تعرض قبل الانتخابات الإسرائيلية | أخبار | DW | 28.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

خطة السلام الأمريكية لن تعرض قبل الانتخابات الإسرائيلية

بخلاف تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي أدلى بها على هامش قمة مجموعة السبع، أكد مستشاره الخاص جايسون غرينبلات أن الجانب السيسي من "صفقة القرن" أو خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط لن تعرض قبل الانتخابات الإسرائيلية.

USA israelischer Ministerpräsident Benjamin Netanyahu besucht den US-Präsidenten Donald Trump (picture-alliance/dpa/AP Photo/E. Vucci)

أعلن مسؤول رفيع في البيت الأبيض اليوم الأربعاء (28 أغسطس/ آب 2019) أن خطة السلام الأميركية لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة بالجانب السياسي لصفقة القرن، لن تعرض قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول/سبتمبر القادم.

وكتب جايسون غرينبلات المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب على تويتر "قررنا ألا نعرض خطة السلام (أو عناصر منها) قبل الانتخابات في إسرائيل"، وذلك بعد تصريحات ملتبسة لترامب حول هذا الموضوع خلال القمة الأخيرة لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في العالم. 

وعند سؤاله خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع عن موعد إعلان خطة السلام، قال ترامب "أعتقد أنكم سترون هذا الاتفاق قبل الانتخابات" الإسرائيلية.

مختارات

 وقاطع المسؤولون الفلسطينيون في حزيران/يونيو مؤتمراً في البحرين لبحث الجوانب الاقتصادية من خطة السلام الأميركية المعروفة بـ "صفقة القرن"، شمل عرض استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى عشر سنوات.

كما  قطع الفلسطينيون أي تواصل رسمي مع البيت الأبيض منذ اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما يأمل الفلسطينيون جعل القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل عاصمة لدولتهم المنشودة

وفاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل، لكنه لم ينجح في تشكيل ائتلاف حكومي ودعا إلى انتخابات مبكرة. وتولى نتانياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين 1999 و1996، ومرة ثانية منذ عام 2009.

هـ.د/ أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:54

خطة كوشنر: وعود بالسلام والرفاه الاقتصادي أم توطين للفلسطينيين ودمار لهم ولمحيطهم؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

خطة كوشنر: وعود بالسلام والرفاه الاقتصادي أم توطين للفلسطينيين ودمار لهم ولمحيطهم؟  

مواضيع ذات صلة

Grenzzaun Mexiko USA (dpa)

في ذكرى بناء جدار برلين .. جدران تفصل السكان والبلدان 13.08.2019

من جدار برلين إلى خط السلام في بلفاست وحتى "جدار العار" في بيرو، أقيمت عشرات الجدران حول العالم بين الدول وداخل المدن. في الذكرى الـ 58 لبناء جدار برلين، نستعرض بعض الجدران في ملف صور.

Israel Donald Trump & Benjamin Netanjahu

كوشنر: خطة السلام ستتجنب ذكر حل الدولتين وستكرس القدس عاصمة لإسرائيل 03.05.2019

قال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا أن خطته ستتجنب ذكر "حل الدولتين".

Israel Donald Trump & Benjamin Netanjahu

رفض عربي واسع لخطة واشنطن الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط 23.06.2019

في مؤتمر بالبحرين، ستبحث خطة اقتصادية، في إطار خطة سلام أمريكية مزمعة لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. صندوق استثماري بقيمة 50 مليار دولار، ضمن رؤية اقتصادية قوبلت برفض وسخط في العالم العربي، رغم من يدعو لمنحها فرصة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  