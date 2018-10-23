خطاب أردوغان بشأن خاشقجي .. صحفيون ألمان يقرأون ما بين السطور

الصحفي الألماني من أصل تركي تونكاي أوزدامار أشار إلى استخدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعبارة "خادم الحرمين الشريفين"، وباللغة العربية، عند ذكره الملك سلمان بن عبد العزيز، وقال في تغريدة "من يعرف الرئيس التركي يعي أن ذلك يعني أكثر من مجرد احترام. على ما يبدو لا يريد أردوغان إغضاب الملك".

والتقط الصحفي الألماني من أب مصري، كريم الجوهري تفصيلاً رأه مهماً في الخطاب، ألا وهو تأكيد أردوغان على مصداقية الملك سلمان، دون التطرق لذكر ولي العهد في نفس السياق:

أما الصحفي في مجلة دير شبيغل الألمانية، ماكسيميلين بوب، فقد غرد: "أعلن أردوغان أنه سيعلن الحقيقة العارية حول قضية خاشقج، غير أن خطابه لم يقدم سوى تأكيدات لمعلومات معروفة سلفاً".

وكان الرئيس التركي قد قال في وقت سابق اليوم إن "أجهزة المخابرات والأمن لديها أدلة تظهر أن القتل كان مدبرا... وإلقاء اللوم في مثل هذه القضية على بعض أفراد المخابرات لن يرضينا أو يرضي المجتمع الدولي". وطالب بمحاكمة المتورطين في العملية في إسطنبول، مؤكدا أنه واثق من التعاون الكامل للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



خ.س/ع.ج.م (DW عربية)