 ″خطأ″ يتسبب في ترحيل عائلة سورية من ألمانيا إلى رومانيا | أخبار | DW | 18.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

"خطأ" يتسبب في ترحيل عائلة سورية من ألمانيا إلى رومانيا

انتقدت منظمة بروأزول ومجلس اللاجئين بساكسونيا ترحيل عائلة سورية من ألمانيا إلى رومانيا نتيجة "خطأ" من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، معتبرين ذلك مخالفاً للقانون وطالبا السلطات الألمانية بإعادة العائلة بأسرع وقت ممكن.

Deutschland Symbolbild Abschiebung (picture alliance/dpa/B. Roessler)

اعتبر بيان مشترك من منظمة بروأزول، المدافعة عن حقوق اللاجئين، ومجلس اللاجئين في ولاية ساكسونيا الألمانية أن ترحيل عائلة سورية فيها ثلاثة أطفال إلى رومانيا جاء "مخالفا للقانون". وأشارتا إلى أن العائلة لم تحصل على جواب للطعن الذي قدمته على رفض طلب لجوئها، وبالرغم من ذلك تم ترحيلها، داعية السلطات الألمانية لإعادة العائلة "بأسرع وقت ممكن".

مختارات

شهد عدد حالات الترحيل من ألمانيا إلى دول المغرب الثلاث، الجزائر وتونس والمغرب، ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية. وكانت الحكومة الاتحادية أخفقت في تصنيف هذه الدول كـ"دول منشأ آمنة" أمام مجلس الولايات (بوندسرات). (08.10.2018)

دعا رئيس وزراء ولاية ساكسونيا ميشائيل كرتشمار لتبني سياسة أكثر تشددا تجاه اللاجئين، مشيرا إلى أن نصف طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم في ساكسونيا مجبرون على الرحيل، لكن لا يجري ترحيلهم. (16.09.2018)

وكانت العائلة التي تم ترحيلها إلى رومانيا قبل شهر قد طعنت على قرار رفض طلب لجوئها، مشيرة إلى الظروف الحالية في رومانيا، كما قالت منظمة بروأزول ومجلس اللاجئين. ووفقاً للجهتين، فإن المحكمة الإدارية في دريسدن أكّدت على ضرورة تعليق ترحيل العائلة أثناء عملية الاستئناف، إلا أنه تم ترحيل العائلة إلى رومانيا نتيجة "خطأ" اعترف به المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، على حد تعبير الجهتين.

وأضافت بروأزول ومجلس اللاجئين بساكسونيا أنه رغم أن المحكمة الإدارية حكمت في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر بإعادة العائلة "بدون تأخير"، إلا أن وزارة الداخلية في الولاية "لم تتحرك" بهذا الخصوص حتى الآن.

وقال مارك كيرتنر من مجلس اللاجئين في ساكسونيا: "ما تم القيام به سريعاً في اتجاه واحد (يقصد الترحيل)، يجب أن يتم الآن تطبيق عكسه أيضاً (يقصد إعادة العائلة)".

ويقول مجلس اللاجئين بساكسونيا وبروأزول إن العائلة اضطرت للمبيت في إحدى الحدائق في أول أيام إعادتها إلى رومانيا، إلا أنها أشارت إلى أن مجلس اللاجئين في رومانيا استطاع تأمين مكان مبيت لها في أحد الكراجات.

وقالت منظمة بروأزول إنه بسبب "الغلط" الذي ارتكبه المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، و"التأخير" من قبل وزارة الداخلية في ساكسونيا فإن العائلة تعيش تحت ظروف "مهينة"، داعية السلطات الألمانية لإعادة العائلة "فوراً".

م.ع.ح/د.ص (أ ف ب)

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


المصدر: مهاجر نيوز

 

مختارات

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

في خريف عام 2015، فتحت ألمانيا أبوابها للآلاف من اللاجئين. وكان تفهم الألمان لمآسي هؤلاء ملفتا جداً. إلا أن أحداثاً عديدة قلبت ثقافة الترحيب إلى مطالب بالترحيل. بالصور: محطات من السياسة الألمانية تجاه اللاجئين. (19.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: عن ذكرى إعادة توحيد ألمانيا.. ودغدغة الأمل العربي 03.10.2018

في مقالها* لـ DW عربية تتحدث الكاتبة الصحفية رشا حلوة عن ارتساماتها في يوم ذكرى الوحدة الألمانية..ولكن ايضا عن ارتسامات لاجئين سوريين قدموا إلى برلين هربا من الحرب.

Musik Streaming Apple Musik, Soundcloud und Spotify Musik Apps auf dem Startbildschirm

تطبيقات ومواقع لمساعدة المهاجرين في البحث عن مفقوديهم حول العالم 02.10.2018

في أوروبا تم تسجيل أكبر من 100 ألف مفقود على طريق الهجرة، بلّغ عنهم ذووهم من المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا. فما هي الطرق التي تساعد المهاجرين في البحث عن ذويهم؟

Syrien Aleppo

هل ينبغي على ألمانيا المشاركة في إعادة إعمار سوريا؟ 28.08.2018

رغم أن الحرب لم تضع أوزرها بعد، يخطط الديكتاتور بشار الأسد والقوى الحامية له لإعادة إعمار البلاد. وتطالب موسكو بمساعدات مالية من أوروبا، فهل ينبغي على ألمانيا المشاركة في ذلك؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  