خطأ في استخدام ورق الطهي يضر بالبيئة والجيب!

في كثير من الأحيان ينتهي الأمر بورق الطهي أو ما يسمى أيضاً ورق الخبز في سلة المهملات بعد استخدام واحد فقط. لكن هذا المنتج الذي بات يستخدم بكثرة في المطبخ، يمكن إعادة استخدامه مرات عدة.. فما السبب؟

سواء للبيتزا، الخبز أو الكعك، ورق الطهي أو ورق الخبزكما يسمى أيضاً بات يسخدم باستمرار في المطبخ. فهو أداة عملية تضمن عدم التصاق الأطعمة بالصينية عند الطهي بالفرن.

بيد أنّ ما لا يعرفه الكثيرون أنه يمكن إعادة استخدام ورق الطهي أو ورق الخبز عدة مرات. إذ غالباً ما يتم التخلص من هذا المنتج بعد استخدام واحد فقط، ما يضر بالبيئة والجيب أيضاً، وفق موقع "onlineـop"

ليس للاستخدام الواحد فقط!

من الأفضل استخدام ورق الخبز عدة مرات، وفق مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية. والتوقف عن استخدامه: "فقط عندما يصبح لونه مائلاً للبني وهشا، حينها يجب إلقاؤه في سلة المهملات"، وفق المركز.

وبهذه الطريقة، فإنك تضمن القيام بشيء حيال التلوث البيئي وإهدار الموارد. لأنه على عكس الورق العادي، لا يمكن إعادة تدوير ورق الخبز لأنه مطلي. لذلك، يجب التخلص من ورق الخبز في سلة المهملات. وهو يزيد من ضرورة استخدام الأدوات المساعدة في المطبخ بطريقة مسؤولة.

يقل العمر الافتراضي للورق كلما طالت مدة بقائه في الفرن على درجة حرارة عالية. ومن أجل ضمان إمكانية استخدامه لأطول فترة ممكنة، يوصى بوضع الورق المطلي في الفرن فقط بعد التسخين المسبق.

كما لا ينبغي أن تتجاوز درجة حرارة الفرن الـ 220 درجة مئوية. ووفق مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا، يمكن للورق أن يتحلل بشكل طبيعي عند درجات حرارة أعلى.

بالإضافة إلى أن السوق مليء ببدائل عملية عديدة أكثر صداقة للبيئة وبثمن أرخص في طهي الخبز الطازج أو البسكويتاللذيذ.هذه المنتجات يمكن إعادة استخدامها مرات لا تحصى، وبهذا تتفوق في هذه الميزة بشكل كبير على ورق الطهي الكلاسيكي.

إ.م