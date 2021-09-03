خضيرة وميرتيساكر مرشحان للعمل مع المنتخب الألماني

بعد الاستعانة بجهود بينديكت هويديس الفائز بلقب كأس العالم 2014 في منصب إداري، أكد أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني أنه طلب من اللاعبين المعتزلين دوليًا سامي خضيرة وبير ميرتيساكر أن يسيرا على نفس النهج. وجرى تعيين الظهير الأيسر هويديس الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل، في منصب المنسق بين المنتخب الأول واتحاد الكرة الألماني وكان جالسا في المدرجات خلال الفوز على ليشتنشتاين يوم الخميس الماضي في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وهي أول مباراة رسمية للمدرب الجديد هانزي فليك.

مشاهدة الفيديو 01:32 شارك مدرب ألمانيا الجديد يستعرض خططه إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3yony هانزي فليك يعتمد الكرة الهجومية في تدريب منتخب ألمانيا

وقال بيرهوف اليوم الأحد (الخامس من سبتمبر/ أيلول 2021): "الأمر يتعدى بيني، أحاول البقاء على اتصال مع اللاعبين"، مشيراً إلى أن اللاعبين المعتزلين دوليا خضيرة وميرتيساكر من بين المرشحين للعمل في المناصب الإدارية مع المنتخب الألماني. وأشار بيرهوف "كانت دائما الفكرة تتمحور حول الاستعانة بلاعبين سابقين في المنتخب الوطني أو البوندسليغا، حاولنا القيام بذلك في جوانب عدة، فعلنا ذلك أكثر في الجانب الفني لأن هناك فائدة أكبر هناك، لكن الأمر ينطبق أيضا على الجانب الإداري".

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)