 خضروات وفواكه تعوض قلة شرب الماء في حر الصيف! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.06.2022

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صحة

خضروات وفواكه تعوض قلة شرب الماء في حر الصيف!

شرب ما يكفي من الماء خلال أيام الحر قاعدة قد لا يلتزم بها الجميع. ولذلك قد يكون تناول خضروات وفواكه غنية بالماء هو الحل، إذ تعمل على تنظيم توازن السوائل في جسمنا. هنا أبرز تلك الخضروات والفواكه.

صورة لامرأة تحمل في يدها قطعة بطيخ

شرب كمية كافية من المياه ضروري للجسم خلال الحر!

حلّ فصل الصيف أخيراً وبدأ الناس يستمتعون به، صغاراً وكباراً. لكن قد ينسى المرء شرب ما يكفي من الماء خلال الحر، إذ يجب ألا تقل كمية الماء التي يشربها الشخص البالغ يومياً عن 2.5 لتر. فهل تجد صعوبة في شرب هذه الكمية من الماء؟ مجلة "بريغيته" الألمانية، تكشف عن بعض الفواكه والخضروات الغنية بالماء، والتي تساعدك على تنظيم توازن السوائل في جسمك، وهي:

مختارات

يتساءل كثير من الأشخاص حول المشروب الأفضل صحياً في الصباح، لبدء اليوم بنشاط وحيوية بعيداً عن المشاكل الهضمية أو الأضرار الصحية. فما هي المشروبات المثالية عند الاستيقاظ التي ينصح خبراء التغذية بتناولها؟

لا خلاف على أهمية الماء لخلايا الجسم ووظائفه الحيوية، لكن الآراء تختلف حول درجة حرارة الماء، فبعض الثقافات تميل للماء الدافئ في حين يحظى الماء البارد بشعبية في دول أخرى، فأيهما أفضل؟

في الوقت الذي يتبع فيه البعض عدة طرق تُوصف أحياناً بالقاسية للتغلب على مشكلة ارتفاع الوزن، يغفل الكثير أن شرب الماء يومياً على معدة فارغة من أسهل الطرق للتغلب على الوزن الزائد الذي يعاني منه العديد من الناس في العالم.

خس الآيسبرغ: لا يوجد شيء يضاهي تناول سلطة طازجة في يوم حار، خاصة من نوع خس الآيسبرغ. لأن هذا النوع  يتكون من 96 في المائة من الماء، ويحتوي أيضاً على الكثير من فيتاميني "ج" و"ب" والبوتاسيوم وحمض الفوليك.

الخيار: يعتبر من الأطعمة الكلاسيكية الغنية بالماء. يتكون من حوالي 95 في المائة من الماء ويوفر الحديد والزنك والبوتاسيوم للجسم. كقطع صغيرة مخزنة في علبة الطعام، يمكنك أن تأخذ الخيار معك كوجبة خفيفة إلى أي مكان.

الطماطم: تحتل المرتبة الثانية في قائمة الأطعمة الغنية بالماء إلى جانب الخيار، لأنها تتكون أيضًا من 95 في المائة من الماء. وبالإضافة إلى كونها مفيدة للترطيب، فهي غنية أيضاً بفيتاميني "ج" و"إي".

الكوسا: تتكون من 94 في المائة من الماء وتضيف مذاقاً رائعاً لأطباق المعكرونة أو الأرز، على سبيل المثال. بالإضافة إلى أنها تحتوي على الحديد والكالسيوم ومركب "بيتا كاروتين" الذي يحوله الجسم إلى فيتامين "أ".

الملفوف أو الكرنب الصيني: يحتل الكرنب الصيني نفس المرتبة إلى جانب الكوسا، لأن هذا النوع من الخضار يتكون  أيضاً من 94 في المائة من الماء. كما أنه يحتوي على  العديد من فيتامينات "ب" وفيتامين "ج".

الفطر: لا يتميز الفطر باحتواءه على  93 في المائة من الماء فحسب، بل هو أيضاً أحد الأطعمة القليلة التي توفر بروفيتامين "د"، والذي يمكن أن يحوله الجسم إلى فيتامين "د". كما أنه مناسب للسلطات وكذلك لأطباق الأرز أو المعكرونة.

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فواكه غنية بالماء!
البطيخ: أول فاكهة تتربع على عرش الأطعمة الغنية بالماء. يتكون من 90 في المائة من الماء ويوفر لنا أيضًا مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مثل فيتامينات "ج" و"ب1" و"ب6"، بالإضافة إلى الحديد والبوتاسيوم والمغنيزيوم والصوديوم.

 الفراولة (الفريز): كيف سيكون الصيف بدون الفراولة ؟ تتكون من 91 في المائة من الماء، وتحتوي على البوتاسيوم والزنك والحديد والكالسيوم، ويمكنها أيضًا تحسين عملية الهضم بفضل المحتوى العالي من الألياف.

الخوخ: يتكون من 90 في المائة من الماء، كما يزود الجسم بالكالسيوم والبوتاسيوم ومركب الـ"بيتا كاروتين"، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين "أ". يمكن تناول الخوخ طازجاً أو من خلال إضافته إلى مزيج الحبوب الكاملة "الموسلي".

الليمون الفردوسي أو "الغريب فروت": يحتوي على 90 في المائة من الماء، وهو غني بالألياف الصحية وغني أيضاً بفيتامينات "أ" و"إي" وب12". يمكن ببساطة أكله بالملعقة أو تقطيعه إلى قطع صغيرة وإضافته للزبادي، إذ يعطيها نكهة حلوة وحامضة.

إ.م/م.ع.ح/خ.س

  • Müdigkeit (Symbolbild)

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    هل تشعر دوما بالأرق والتعب؟ هذا يعني أن جسمك يعاني من نقص في السوائل. يبادر العديد من الناس إلى شرب القهوة كوسيلة مضادة للتعب. إلا أن الكافيين يجفف بدوره الماء في الجسم. لذا ينصح عوضا عن ذلك بتناول كأس من الماء، لأن أملاحه المعدنية ستمنحك قسطا من الطاقة.

  • Krankheit Kopfschmerzen

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    صداع الرأس وآلام المفاصل هي أيضا علامات على جفاف الجسم. وكرد فعل على ذلك يقوم المخ بإفراز الناقل العصبي الهستامين وهو هرمون حيوي مسؤول عن توزيع كميات الماء في الجسم. وكتحذير عن نقص المياه في الجسم يتسبب هذا الهرمون في ظهور الآلام.

  • Mundtrockenheit Symbolbild

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    جفاف الفم والشفاه يعني أن جسمك يعاني نقصا كبيرا في الماء. لذلك سارع بشرب كأس من الماء فورا لترطيب الغشاء المخاطي للفم. هذا سيساعد على إفراز اللعاب الضروري لعملية المضغ والهضم. لكن تجدر الإشارة أن بعض العقاقير والأمراض تسبب أيضا جفاف الفم.

  • Trockene Haut Symbolbild

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    من الضروري الحفاظ على رطوبة دائمة للجلد ، فنقص المياة يؤدي إلى تعرق أقل وبالتالي إلى جفاف الجلد. وهذا ما يجعل مسامات الجلد مليئة بالرواسب والملوثات.

  • Symbolbild Frau Trauer

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    نقص استهلاك المياه قد يؤدي إلى جفاف وإدماع العين في آن واحد. إذ أن الجسم يقوم بتخزين الماء وهذا ما يؤثر بطبيعته على القنوات الدمعية لدى العين. إلا أن هناك أسباب أخرى لجفاف العين: المكيف الهوائي والهواء المليء بالغبار ودخان السجائر والإرهاق الكبير ومشاكل التمثيل الغذائي للجسم والعمليات الجراحية والأعباء النفسية.

  • Verdauungsprobleme Symbolbild

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    تناول كميات قليلة من الماء قد يسبب الإمساك أو مشاكل في التغوط. إذ أنه في حالة الجفاف، يظطر الجسم إلى امتصاص كميات الماء الموجودة في الأمعاء الغليظة. هذا ما يسبب تغلظا في الأمعاء ومشاكل الإمساك. كما أن هناك احتمالا للإصابة بحرقة في المعدة لإن العصارة الهضمية في المعدة تزداد في ظل غياب الرطوبة الكافية.

  • Symbolbild Wasser trinken Gesundheit

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    يحتاج كل كيلوغرام من جسم الإنسان إلى 30 ميليليتر من الماء. شخص يبلغ وزنه 70 كيلوغراما يحتاج إلى ليتيرين من الماء يوميا. وقلما تقلصت نسبة استهلاك الماء تتقلص معها أيضا عضلات الجسم. ينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء خاصة لمن يمارس الرياضة بانتظام وذلك تجنب الإصابة بشد عضلي.

  • Symbolbild leerer Kühlschrank

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    الإحساس المفرط بالجوع ليلا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من اضطرابات في النوم. إذ أن ذلك قد يعني أن جسمك يعاني من نقص فادح في السوائل. ينصح بتناول الماء في أوقات متفرقة في اليوم وهذا ما يجنب الإحساس بالشهية في آخر الليل.

    الكاتب: س.ع


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