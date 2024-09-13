خصيصا لدول أفريقية.. برنامج ماجستير ألماني فرنسي في الصحافة

ستبدأ نخبة من الصحفيين الشبان من غرب أفريقيا ودول مغاربية من الدراسة في بون الألمانية وتور الفرنسية - في برنامج مشترك بين أكاديمية DW ومدرسة الصحافة الفرنسية EPJT. والهدف هو تعزيز المشهد الإعلامي في تلك المنطقة.

من غير المعتاد الاحتفال بالعديد من الأشياء في نفس الوقت: التعاون الفرنسي الألماني الناجح، وتبادل المعرفة بين أوروبا وأفريقيا والصحافة. هذا ما حدث في حفل افتتاح برنامج الماجستير في الصحافة الدولية باللغة الفرنسية في برلين. وقال فرانسوا ديلاتر، السفير الفرنسي في برلين ومقدم الأمسية وهو في قمة السعادة: "هذا مثال ملموس على ما يمكن أن تفعل ألمانيا وفرنسا على أفضل وجه".

تعاون فرنسي ألماني فرنسي

كان الحفل الذي أقيم في السفارة الفرنسية، على بعد خطوات قليلة من بوابة براندنبورغ، بمثابة الحدث الأبرز بعد سنوات من التحضير واجتماعات لا حصر لها مع الشركاء. أُنشئ برنامج الماجستير بالتعاون بين أكاديمية دويتشه فيله الألمانية وكلية الصحافة في تور (المدرسة العامة للصحافة في تور). كما تدعم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) الطلاب العشرة الذين وصلوا إلى ألمانيا في 2 سبتمبر/أيلول.

افتتاح برنامج الماجستير في الصحافة الدولية في السفارة الفرنسية، لوران بيغو أمام الميكرفون صورة من: Stephanie Englert/DW

طلاب من جميع أنحاء أفريقيا

يأتي هؤلاء الطلاب من بوركينا فاسو وكوت ديفوار والمغرب وتونس والسنغال، ومعظمهم من الصحفيين ذوي الخبرة من بلدانهم الأصلية وسيكملون برنامجاً تدريبياً على مدى العامين المقبلين. في البداية سيقضون سنة في مقر دويتشه فيله في بون. وفي السنة الثانية، سيواصلون تدريبهم في معهد الصحافة الأوروبي في فرنسا. وينتهي البرنامج بتدريب لمدة ثلاثة أشهر في بلدانهم الأصلية.

ومن خلال هذا التدريب الأخير، تتضح الفكرة الأساسية للبرنامج: فهو يهدف إلى تعزيز المشهد الإعلامي في بلدان أفريقيا والمغرب العربي الناطقة بالفرنسية.

تيفا أوسعيد من المغرب اكتشفت حبها للصحافة من خلال ورشة عمل مع DW Akademie. وفي هذا السياق، تم تصوير قصة عن امرأة تعرضت للعنف المنزلي. تريد التعامل مع حقوق المرأة في بلدها بمجرد حصولها على درجة الماجستير.

ويقول بيتر ليمبورغ، المدير العام لدويتشه فيله: ”لدينا مسؤولية كبيرة تجاه المنطقة". ”لهذا السبب من المهم أن يكون الصحفيون الذين من المفترض أن يدافعوا عن الصحافة الحرة مدربين تدريباً جيداً ويتمتعون بالمهارات اللازمة للبقاء في هذه الأسواق الصعبة للغاية."

دروس مبتكرة خصيصاً للمنطقة

وينعكس هذا الشرط أيضاً في التدريس. ويؤكد لوران بيغو، مدير مدرسة الصحافة في تور في مقابلة مع DW، أن الوحدات الدراسية الخاصة بالتحقق من المعلومات المضللة ومكافحتها مهمة بشكل خاص للصحفيين من المنطقة. في بعض دول المنطقة، هناك صراع على النفوذ الجيوسياسي في بعض دول المنطقة، ويتسم الرأي العام بالأخبار الكاذبة وحملات التشويه ضد الغرب.

برنامج الماجستير في الصحافة الدولية باللغة الفرنسية، مقدمة البرامج باربارا غروبر تحاور إحدى الطالبات صورة من: Stephanie Englert/DW

ستعلم دورات أخرى في إدارة وسائل الإعلام الطلاب كيفية إدارة المؤسسات الإعلامية بنجاح وتجعلها أكثر مرونة. ومع ذلك، يقول بيغوت إن الأهم من ذلك هو إتاحة الفرصة للطرفين لمقارنة معارفهم ومهاراتهم مع معارف ومهارات فرق التحرير الأخرى والبلدان الأخرى للتعلم منها.

فرصة للتعلم المتبادل

ويقول ماركوس بوديه، وهو طالب من كوت ديفوار في حديقة السفارة: "مثل زملائي الطلاب، لدي الكثير من التطلعات". وهو مهتم بشكل خاص بالصحافة الاستقصائية. تومئ مواطنته إيلا دجيغيمدي برأسها وتضيف: "جئنا إلى هنا لنتعلم ما لم نكن قادرين على القيام به في بلدنا. سيساعدنا هذا التنوع الثقافي في الصحافة على نقل هذه المعرفة إلى بلداننا بشكل أفضل."

الظروف الصعبة في بعض بلدان المنشأ

إبراهيم بيلا يجلس معنا على الطاولة أيضًا. يتحدث عن وضع الصحافة في بلده بوركينا فاسو، حيث وصل الجيش إلى السلطة في انقلاب قبل عامين. ويقول إنه منذ ذلك الحين، أصبح عمل الصحافة أكثر صعوبة. ويوضح بيلا أن رئيسه أُرسل إلى الجبهة لقتال الإسلامويين على الحدود مع مالي عقابًا له على تقاريره الصحفية. وبالتالي فإن هاتين السنتين بالنسبة للطالب فرصة لممارسة مهنته دون خوف.

افتتاح برنامج الماجستير في الصحافة الدولية داخل السفارة الفرنسية، كلمة للسفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر صورة من: Stephanie Englert/DW

يقول كارامبا ديابي، عضو البرلمان الألماني، "أشعر بالاحترام والارتياح لرؤية أن هناك شبابًا يقولون، على الرغم من الوضع السياسي المعقد للغاية في بعض هذه البلدان، نحن هنا، نحن ملتزمون بهذا السياق ونبذل كل ما في وسعنا لمواصلة عملنا في ظل الظروف القائمة".

"سنظل مهتمين بالمنطقة وشعوبها"

كما يؤكد بيتر ليمبورغ في المقابلة على أن دويتشه فيله ستبقى نشطة في بلدان شمال وغرب أفريقيا على الرغم من العداء المتزايد تجاه وسائل الإعلام الغربية. "من المهم أن نظهر، خاصةً في المناطق التي يوجد فيها الكثير من التضليل الإعلامي - من مختلف الأطراف، بما في ذلك روسيا - أننا حاضرون كأوروبيين ولا نتخلى عن شركائنا في أفريقيا. حتى لو كان الآخرون نشطين للغاية، فإننا نبقى مهتمين بالمنطقة وبالناس هناك."

تيفا أسعيد، طالبة من المغرب اكتشفت ولعها بالصحافة عبر دورة تدريبية مع دويتشه فيله، وهي تعتزم أن تنشط في الدفاع عن حقوق المرأة صورة من: Stephanie Englert/DW

وماذا بعد برنامج الماجستير؟

والمستقبل بالنسبة للطلاب؟ تعرف إيمي واد من السنغال بالفعل إلى أين تريد أن تذهب بعد العامين. تريد الصحفية الرياضية إنشاء شركة إعلامية متخصصة في واقع حياة الرياضيات. تبتسم إيلا دجيغيمدي من كوت ديفوار عندما تُسأل عن الخطوة التالية: "سيكون لدينا الكثير لنفعله. لذا سأكون رئيسة تحرير شركة إعلامية كبيرة أو سأبدأ عملي الخاص في مكان ما!" وأينما انتهى بهم المطاف، فإن الأمسية التي أقيمت في باريزر بلاتس توضح أن طلاب برنامج الماجستير الجديد يمكنهم الاعتماد على الدعم الفعال.

أعده للعربية: م.أ.م