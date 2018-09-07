خسارة مذلة للمانشافت أمام هولندا بدوري الأمم الأوروبية

لقن منتخب هولندا درسا قاسيا لضيفه الألماني وتغلب عليه 3 / صفر مساء اليوم السبت (13 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

تقدم فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، بهدف للطواحين الهولندية في الدقيقة 30 ثم أضاف ممفيس ديباي لاعب وسط ليون الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة 86 واختتم جيورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول التسجيل في شباك الحارس الألماني مانويل نوير في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبذلك حقق منتخب هولندا فوزه الأول ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط محتلا المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطة واحدة خلف منتخب فرنسا المتصدر فيما تذيل منتخب ألمانيا الترتيب بنقطة واحدة من تعادل وهزيمة. وحققت هولندا مساء السبت فوزها الحادي عشر على ألمانيا في 46 مباراة، بينها 15 تعادلا و15 انتصارا لألمانيا.

وتستقبل فرنسا ضيفتها ألمانيا الثلاثاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر في باريس في الجولة الرابعة، علما بأن وضع المدرب الألماني يوآخيم لوف ازداد حرجا، نسبة إلى الأداء التنازلي للمنتخب منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا التي خرج فيها المنتخب الألماني بطل نسخة 2014 في البرازيل من الدور الأول.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)