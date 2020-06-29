 خسارة بالملايين لبرشلونة والسبب قميصه! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

خسارة بالملايين لبرشلونة والسبب قميصه!

قد لا تأتي المصائب فرادى، كذلك حال نادي برشلونة لكرة القدم، فلا يكفي أن الفريق يمر بمرحلة حرجة، حتى ظهرت مشكلة أخرى من نوع آخر، وتكاليفها تصل إلى 25 مليون يورو.

أنطوان غريزمان في مباراة برشلونة أمام نابولي ضمن منافسات دوري الأبطال (25.02.2020) بالقميص الجديد.

أنطوان غريزمان في مباراة برشلونة أمام نابولي ضمن منافسات دوري الأبطال (25.02.2020) بالقميص الجديد.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يتوقع خسارات بالملايين بسبب دفعة قمصانه الجديدة المخصصةللموسم القادم، وذلك بسبب نقص كبير في جودتها، حتى أنها لم تجتاز أربعة فحوصات جودة.  ومن أكثر ما أثار حنق المسؤولين ببرشلونة أن دورة غسيل واحدة كانت كافية حتى تفقد القمصان صباغتها، وهو ما يجعلها غير صالحة تماما للبيع.

اقرأ أيضا: عينه على ميسي ونجوم آخرين.. ماذا يحدث في إنتر ميلان؟

وكان من المفترض أن يطرح قميص النادي في نسخته الجديدة، في الصيف القادم، مع العلم أن الشركة المصنعة هي شركة "نايك" العملاقة لصناعة الملابس الرياضية. ويتوقع النادي أن تصل خسائره من الواقعة ما بين 20 و25 مليون يورو. 

ووفق ذات الصحيفة، فإن نادي "البارسا" طالب بتعويضات مالية من الشركة العالمية، ملوحاً بأن الطريق إلى القضاء سبقى خيارا متاحا أمامه، وهو الأمر الذي يعكس حدة الغضب المسيطر حاليا داخل أروقة "كامب نو" بسبب القضية، فشركة "نايك" مورد أساسي لفريق برشلونة بالمعدات والتجهيزات الرياضية، ويجمعها بالكاتالوني عقد ممتد إلى عام 2028.

اقرأ أيضا: برشلونة يطرق أبواب البوندسليغا لترميم دفاعه المتهالك

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه برشلونة كجميع أندية كرة القدم في أوروبا وخارجها من تبعات وباء كورونا،ولأن فترة تسويق قمصان الفريق تشهد ذروتها فصل الصيف، كان برشلونة يعول على مداخيل إضافية. وبإعادة الدفعة بأكملها إلى الشركة المصنعة، عليه الآن الانتظار إلى حين تكملة انتاج الدفعة اللاحقة، وهذا لن يحدث إلا بعد أشهر سيكون فيها موسم تسويق القمصان الرئيسي قد انتهى.

و.ب/ع.ج.م

مواضيع ذات صلة

Lionel Messi in Barcelona 2020

الدوري الإسباني- اختبار مصيري لبرشلونة لوقف نزيف النقاط 29.06.2020

وجد النادي الكاتالوني نفسه في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد ما جعله يدرك أن إهدار أي نقطة في مواجهة الغد سيضعف بشكل كبير حظوظه في الدفاع عن لقبه للعام الثالث على التوالي أمام غريمه التقليدي.

Lionel Messi in Barcelona 2020

ميسي يحرز هدفه الـ700 01.07.2020

بقي برشلونة في المركز الثاني من الليغا الإسبانية، وبفارق نقطة واحدة خلف غريمه المتصدر ريال مدريد، بينما أحرز ميسي الهدف 700 في مسيرته.

عودة مباريات الدوري الإسباني 11.06.2020

يستأنف الدوري الإسباني مساء الوم مبارياته بلقاء يجمع بين فريقي إشبيلية وريال بيتيس. وبهذا يكون الدوري الإسباني ثاني الدوريات الأوروبية الكبيرة الذي يستأنف مبارياته بعد التوقف بسبب وباء كورونا. وينتظر أن يستأنف الدوري الإنجليزية والإيطالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

خسارة بالملايين لبرشلونة والسبب قميصه!

عينه على ميسي ونجوم آخرين.. ماذا يحدث في إنتر ميلان؟

يورغن كلوب يكشف عن مرشحيه لنهائي الأبطال

بريمن يبقى في دوري الأضواء الألماني على حساب هايدنهايم

رغم كورونا.. أرقام فلكية في عالم كرة القدم!

غوارديولا "نقطة سوداء" في مسيرة أشهر طبيب في بايرن ميونيخ