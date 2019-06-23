 خسارة إسطنبول.. بداية لانفلات خيوط اللعبة من يد أردوغان؟ | سياسة واقتصاد | DW | 24.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

خسارة إسطنبول.. بداية لانفلات خيوط اللعبة من يد أردوغان؟

شكلت خسارة انتخابات إسطنبول للمرة الثانية، حرجاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه. وطرحت معها أسئلة عديدة: فهل سيُفتح بعد هذه الانتخابات فصل جديد في السياسة التركية؟ وهل تشكل هذه الخسارة تهديداً لأردوغان وحزبه؟

Türkei | Fall Khashoggi (picture-alliance/dpa/abaca/Depo Photos)

للمرة الثانية على التوالي يفوز مرشح المعارضة التركية من حزب الشعب الجمهوري، إمام أوغلو، بالانتخابات البلدية في إسطنبول. وبهذا يزيح أوغلو حزب العدالة والتنمية من هذا المنصب بعد 25 عاماً.

وكان إكرم إمام أوغلو (49 عاماً) من حزب الشعب الجمهوري، قد هزم بن علي يلديرم (63 عاماً) من حزب العدالة والتنمية الحاكم بفارق 13 ألفاً و 729 صوتاً في انتخابات على رئاسة البلدية في 31 مارس/ آذار الماضي. غير أن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، ألغى في 6 مايو/ أيار الماضي، نتيجة التصويت بناءاً على مطالب حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، والذي ادعى بوجود مخالفات، وأمر بإعادة الانتخابات مرة أخرى. وأجبر إمام أوغلو على ترك منصبه بعد 18 يوماً فقط. ووصفت المعارضة قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول بـ "انقلاب" على الديمقراطية في تركيا.

ملامح فصل جديد

تحظى انتخابات إسطنبول البلدية بأهمية خاصة وتؤثر بشكل كبير على السياسة الداخلية التركية. كما كان اعتقاد أردوغان  بأن "من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا". ولهذا سببت خسارة المدينة للمرة ثانية حرجاً للرئيس التركي.

فهل تفتح نتائج الانتخابات هذه فصلاً جديداً في السياسة التركية؟ غونتر زويفرت، الخبير الألماني في الشؤون التركية من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ( (SWP يرى أن البلد مقبل على تحولات هامة في سياسته الداخلية أكثر منها على المستوى الخارجي. وقال الخبير الألماني في حواره لـDWعربية: "أرى أن الارتباط القوي للناخبين بحزب معين تقف خلفه شخصية ذات حمولة دينية أو عرقية قد تراجع قليلاً. وللمرة الأولى ينتخب  الأتراك المُرشح المعارض. الأمر، الذي يعد بالكثير وبأن تنال القضايا الجوهرية للبلاد أهمية أكبر في المستقبل."

16.05.2013 DW Quadriga Guenter Seufert

غونتر زويفرت الخبير الألماني في الشؤون التركية من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية SWP

على الصعيد الخارجي يعتقد زويفرت أنه و بعد هذه النتائج، على الحكومة التركية إعادة حساباتها السياسية فيما يخص بعض الملفات الخارجية، منها صفقة شراء صواريخ إس-400 الروسية وتبعاتها الاقتصادية على البلد. أما بالنسبة للسياسة الخارجية التركية تجاه العالم العربي يقول الخبير: "أعتقد أنه لن يطرأ عليها تغيير كبير، لكن اهتزاز صورة أردوغان بعد خسارة انتخابات اسطنبول قد تؤدي على المدى الطويل إلى إضعاف الحزب الحاكم في البلاد".

مع فرز نحو 99 بالمائة من الأصوات، حصل إمام أوغلو على 54% مقابل منافسه بن علي يلدريم الذي نال نسبة 45,1%. وحقق أوغلو بذلك تقدماً بأكثر من 775 ألف صوت بزيادة كبيرة مقارنة مع نتائج مارس/ آذار، عندما فاز بفارق 13 ألفاً فقط.

هذه النتيجة، جاءت للتأكيد على أن فوز إمام أوغلو في انتخابات 31 مارس/آذار لم يكن محض صدفة ولم تشوبه أي تجاوزات، كما يرى رئيس تحرير مجلة "شؤون تركية" والباحث في الشأن التركي من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عبد القادر خليل. هذه النتائج قد تؤدي إلى تحولا ت كبرى على صعيد الوضع الداخلي، لكن الكرة الآن في ملعب المعارضة، كما يوضح  الخبير في حواره لـDWعربية: "إذا ما أثبتت المعارضة جدارتها السياسة من خلال التعاون مع الناخب التركي وكسب ثقته، قد تنال شعبية أكبر ستكون على حساب الحزب الحاكم ما يمهد إلى مشهد سياسي جديد في تركيا".

Kommunalwahlen in der Türkei | Ekrem Imamoglu (picture-alliance/dpa/AP Photo/L. Pitarakis)

إكرم إمام أوغلو (49 عاماً) من حزب الشعب الجمهوري

تهديد للرئيس؟

تمنح نتيجة الانتخابات المعارضة السيطرة على  مدينة يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة وتمثل القلب الاقتصادي لتركيا، والتي طالما كانت مصدر دعم مهم لأردوغان على مدار ربع قرن.

أردوغان نفسه، شغل منصب رئيس بلدية اسطنبول في التسعينيات، وكانت اسطنبول "بوابته" نحو كرسي السلطة، كما يرى محمد عبد القادر خليل: "اسطنبول كانت بوابة أردوغان للسطلة ومن المحتمل أن يتكرر هذا المشهد ولكن اليوم لصالح خصمه السياسي، إكرم إمام أوغلو، الذي فاز على ثاني أهم رجل في النظام السياسي التركي، بن علي يلديرم. ما يشكل تهديداً لأردوغان".

مختارات

سارع مرشح الحزب الحاكم في تركيا لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم إلى الإقرار بهزيمته وتهنئة مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بالفوز، حتى قبل صدور النتائج النهائية للانتخابات المعادة في أكبر مدينة تركية. (23.06.2019)

أعرب الرئيس التركي أردوغان عن أمله في التوصل لحل لأزمة منظومة "إس 400" الروسية مع نظيره الأمريكي ترامب بشكل دبلوماسي، بعد أن هددت واشنطن باستبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكية في حال اشترت المنظومة الروسية. (12.06.2019)

ويشاطره الرأي الخبير الألماني، غونتر زويفرت، الذي يرى في نتائج انتخابات اسطنبول تهديداً مباشراً للرئيس التركي وحزبه، ويقول: "أعتقد مركز أردوغان مهدد نظراً للتراجع في الأصوات. لم يكن تراجع الأصوات واضحاً خلال الثلاث أو الأربع أعوام الأخيرة كما هو عليه الآن". ويرجع زويفرت هذا التراجع إلى تركيز الحزب على فئة معينة من الناخبين ومنهم القوميين الأتراك ذوي الهوية الإسلامية ما يؤدي إلى خسارة المزيد من الأصوات".

إعادة هيكلة للحزب الحاكم؟

لا يزال حزب العدالة والتنمية الحزب الأكثر شعبية على مستوى البلاد، لكن الصعوبات الاقتصادية الأخيرة، منها معدل  التضخم الذي بلغ 20 في المائة ونسبة بطالة مرتفعة، أضرت بتلك الشعبية. وفي هذا السياق يقول محمد عبد القادر خليل:"تضاعف التوتر السياسي والانهيار الاقتصادي للبلاد، بالإضافة إلى التصدع الداخلي لحزب العدالة والتنمية، فإن ذلك سيصب حتماً و بصورة مباشرة في صالح المعارضة وزيادة شعبيتها". وأضاف الخبير في الشأن التركي: "أن الناخب التركي يرى في المعارضة الآن البديل الجاهز والقادر على استقطاب الناخبين".

وتقاسم كل من زويفرت وعبد القادر خليل الرأي نفسه تقريباً على أن الضعف الداخلي للحزب والآليات التي يتحرك بها إن استمرت على هذا النحو ستؤدي إلى انهيار شعبيته وربما قد يشهد تصدعات داخلية خلال الأشهر المقبلة.

من جهته يرى زويفرت في إعادة هيكلة حزب العدالة والتنمية "ضرورة"، ولكنه لا يعتقد إن كان الحزب نفسه قادر على اتخاذ هذه الخطوة لأن السيادة المطلقة للرئيس ليس على الدولة وإنما على الحزب باتت موضع تساؤل الآن.

  • Junge Frau posiert vor Istanbul-Silhouette (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    اسطنبول لا يمكن حصرها في أية خانة

    اسطنبول هي المدينة الوحيدة في العالم التي تقع في قارتين: أوروبا وآسيا. وفي مدينة البوسفور يلتقي التقليد بالحداثة والدين بأسلوب الحياة العلماني. والكثيرون يقولون بأن هذا ما يطبع سحر المدينة.

  • Stadtansicht Istanbul und Bosporus (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    مدينة عالمية ضاربة في التاريخ

    اسطنبول يعود تاريخها إلى أكثر من 2600 سنة، وهذا يطبع إلى يومنا هذا مظاهر المدينة. حكام متعاقبون تنافسوا من أجل بسط السيطرة: فرس ويونانيون ورومان وعثمانيون. "القسطنطينية" كانت مركز الامبراطورية البيزنطية وبعدها العثمانية. انطلاقا من 1930 فقط غيرت المدينة اسمها إلى اسطنبول.

  • Familie macht Selfie auf einer der Bosporus-Fähren (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    بين ضفاف العالم

    البوسفور هو الروح الزرقاء لإسطنبول. هذا المضيق في البحر يفصل الشطرين الأوروبي والآسيوي للمدينة. في كل يوم تنقل عبارات عشرات الآلاف من الناس من ضفة إلى أخرى. 20 دقيقة تقريبا تطول الرحلة بين كراكوي في أوروبا وكاديكوي في آسيا.

  • Angler auf der Galata-Brücke im europäischen Teil lstanbuls (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    جسور تضمن التواصل

    ويمكن مشاهدة السفن بشكل جيد من جسر غالاتا. هنا يصطف الصيادون على أمل الحصول على صيد جيد. وفي تلك الرحاب نلتقي بالتجار والسياح وماسحي الأحذية. هذا الجسر الأول نشأ في 1845 حين كانت اسطنبول تحمل اسم القسطنطينية.

  • Porträt eines Anglers auf der Galata-Brücke in Istanbul (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    "أوروبا هي إحساس"

    اسمي وقفي، يقول أحد الصيادين، ويشير إلينا بيده. "أشعر بأنني أوروبي. نحن نتمنى حرية أكثر، ولذلك وجب على تركيا والاتحاد الأوروبي التقارب فيما بينهما"، يضيف وقفي الذي هو متقاعد، والصيد هوايته ـ لكن يمثل دخلا إضافيا. فمقابل كيلوغرامين من السمك يحصل في السوق على نحو ثمانية يورو.

  • Der zentrale Taksim-Platz in Istanbul, Moschee-Bau im Hintergrund (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    صوامع في قلب المدينة

    في ساحة تقسيم في قلب المدينة ترتفع أصوات آلات البناء. في سرعة خارقة يتم هنا تشييد مسجد جديد ـ بقبة تعلو 30 مترا وصومعتين. ومن المتوقع الانتهاء من كل شيء حتى موعد الانتخابات في 2019. والمنتقدون يقولون: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يفرض على الساحة هوية أخرى: إسلامية محافظة وعثمانية حديثة عوض علمانية وأوروبية.

  • Straßenszene aus dem konservativen Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    أوروبية وتقية

    الطابع المحافظ يسود بالأحرى في حي الفاتح بإسطنبول ـ وهذا رغم أن الفاتح يقع في الجزء الأوروبي للمدينة. والكثير من الناس الذين يعيشون هنا جاؤوا من الأناضول بحثا عن العمل وحياة أفضل. والبعض يسمي الفاتح أيضا " حي الأتقياء" ـ والكثيرون هنا أنصار أوفياء للرئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية.

  • Marktszene im konservativen Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    التبضع في ظل المسجد

    في كل يوم أربعاء يُقام السوق بجنبات مسجد الفاتح. هنا يحصل التزاحم والتفاوض لبيع وشراء أدوات منزلية وألبسة وأغطية وخضر وفواكه. والأسعار منخفضة أكثر من أي مكان آخر. حتى سعر الإيجار. وفي الأثناء تعيش الكثير من العائلات السورية في الفاتح. أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ استقبلتهم تركيا منذ الحرب السورية في 2011 ـ عدد لم يتحمله أي بلد آخر.

  • Syrisches Restaurant im Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    سوريا الصغيرة وسط اسطنبول

    الفاتح بات في الأثناء مشهورا بمطاعمه السورية التي تقدم الوجبات السريعة التي بها قسط أوفر من الثوم. "مسافر" هي التسمية التي تُطلق رسميا على اللاجئين في تركيا. وتصنيف اللاجئ على غرار ما هو سائد في الاتحاد الأوروبي ليس موجودا هنا، لكن الحكومة وعدت عشرات الآلاف من السوريين بالحصول على الجنسية التركية. والمنتقدون يرون في ذلك محاولة لكسب مزيد من أصوات الناخبين.

  • Kneipenszene im Istanbuler Karaköy-Viertel (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    الحياة الليلية في اسطنبول

    من يرغب في التجول والمتعة، يجب عليه التوجه إلى أحياء أخرى في اسطنبول: إلى كاديكوي على الجانب الآسيوي مثلا أو إلى هنا في كاراكوي أحد أقدم الأحياء. في المقاهي والمتاجر وقاعات العروض يلتقي السكان المحليون بالسياح. لا أحد هنا تعجبه السياسة الإسلامية المحافظة للحكومة.

  • Porträt einer jungen Frau im hippen Istanbuler Galata-Viertel (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    أمل استقبال مزيد من السياح

    اسطنبول تغيرت كثيرا، تقول عائشة غول شراجوغلو التي تعمل في متجر لمنتجات التصميم في حي غالاتا المحبب لدى السياح. "قبل سنوات كان يأتي عدد كبير من الأوروبيين لقضاء العطلة هنا"، والآن يأتي سياح من مناطق أخرى ومعظمهم عرب، لكن غياب الأوروبيين"سيء لتجارتنا، وآمل أن يتغير هذا قريبا".


مختارات

ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

رغم الأزمة في العلاقة بينهما، فإن أوروبا وتركيا يجمعهما الكثير. اسطنبول مثلا. فالمدينة التي تأوي 15 مليون نسمة ليست فقط من الناحية الجغرافية جزءا من أوروبا. جولة عبر مدينة التناقضات. (30.03.2018)  

مواضيع ذات صلة

Kommunalwahlen in der Türkei | Binali Yildirim

مرشح الحزب الحاكم يقر بهزيمته في انتخابات إسطنبول 23.06.2019

سارع مرشح الحزب الحاكم في تركيا لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم إلى الإقرار بهزيمته وتهنئة مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بالفوز، حتى قبل صدور النتائج النهائية للانتخابات المعادة في أكبر مدينة تركية.

إمام أوغلو يفوز في الانتخابات البلدية في إسطنبول 23.06.2019

مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو يفوز بالانتخابات البلدية في إسطنبول ويزيح حزب العدالة والتنمية من هذا المنصب بعد 25 سنة. وتكتسب انتخابات إسطنبول البلدية أهمية خاصة وتعطي صورة عن المزاج الشعبي في كامل تركيا.

Bildkombo Binali Yildirim und Ekrem Imamoglu Türkei Wahlen

الأنظار تتجه لإسطنبول.. هل من مفاجآت في جولة الإعادة؟ 22.06.2019

تتجه الأنظار إلى إسطنبول لمعرفة من سيفوز في جولة الإعادة. وفيما غاب الرئيس أردوغان عن حملات الساعات الأخيرة، بدا مرشح المعارضة، الفائز في المرة السابقة، متفائلا بتحقيق فوز جديد. فهل من مفاجآت ولمن سيكون الصوت الكردي؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  