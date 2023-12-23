خسائر بشرية ومادية تخلفها العاصفة "سلطان" وتوقع تساقط الثلوج

العاصفة العاتية "سلطان" خلفت دمارا في مناطق من أوروبا، مسببة اضطرابات في حركة القطارات ووقع العديد من الحوادث التي أسفرت عن سقوط قتلى، فيما تتوقع الأرصاد الجوية أمطار غزيرة وثلوج في ألمانيا.

توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج، في بعض المناطق في ألمانيا، اليوم السبت 23 كانون الأول/ ديسمبر، بعد أن اجتاحت العاصفة "سلطان" أجزاء كبيرة من شمال أوروبا، قبل عيد الميلاد مباشرة. وحذرت السلطات من حدوث فيضانات واسعة في أجزاء من ولايات "ساكسونيا السفلى" و"سكسونيا انهالت" و"بافاريا" ومدينة "هامبورغ".

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط كميات ضخمة من الثلوج ، في جبال "أوري" في ولاية "ساكسونيا" وسط البلاد، اليوم السبت 23 كانون الأول/ ديسمبر. وكانت العاصفة "سلطان" قد مرت أمس الجمعة، فوق ألمانيا وتسببت في تعطيل واسع النطاق لحركة السفر على الطرق وخطوط السكك الحديدية. ووقعت حوادث بالطرق الجليدية، في ولاية "ساكسونيا السفلى".

وأسفرت العاصفة عن سقوط قتلى، في هولندا وبلجيكا. وبلغت العاصفة ذروتها في هامبورغ، في وقت متأخر من صباح أمس الجمعة 22 كانون الأول/ ديسمبر.

أضرار وقتلى

وأصيب عدة أشخاص بسبب العاصفة التي ضربت ألمانيا منذ يوم الخميس 21 كانون الأول/ ديسمبر. وشهدت معظم أنحاء البلاد تدخلات من قبل فرق الإطفاء، وفقًا لما ذكره الأرصاد الجوية الألمانية، خاصةً بسبب الأشجار المقتلعة والأضرار التي لحقت بالسيارات والمنازل.

إذ لم تصمد أشجار الصنوبر أمام هبوب رياح قوية مساء اليوم الأول من العاصفة، بحسب ما نشره موقع (تاغيس شبيغل) الألماني. كما سقطت شجرة على ثلاثة أشخاص، حيث توفي أحدهم لاحقًا في المستشفى متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

في العاصفة العنيفة نفسها، توفيت امرأة (37 عامًا) في هولندا، بعد أن أصابتها شجرة ساقطة أثناء ركوبها للدراجة، حسبما أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية التي تعمل بها المرأة أمس. ةيذكر أن الحادث قد وقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق أمستردام.

ر.ض