خروج مطار حلب الدولي من الخدمة ودمشق تتهم إسرائيل بقصف محيطه

أعلن مصدر عسكري سوري تعرض مطار حلب الدولي لقصف صاروخي إسرائيلي أدى لخروجه عن الخدمة. وقال المصدر العسكري إنه حوالي الساعة 20.16 من مساء الثلاثاء (6 سبتمبر/ أيلول) نفذت إسرائيل "قصفاً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة".

وقالت مصادر في مدينة حلب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سُمع دوي عدة انفجارات من داخل مطار حلب شرق المدينة". وأكدت المصادر "أنه تم استهداف المطار بثلاثة صواريخ على الأقل".

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لـ(د.ب.أ) إن " قوات الدفاع الجوي أسقطت عدداً من الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها". وتعرض مطار حلب الدولي لقصف صاروخي يوم الأربعاء الماضي أدى لأضرار بسيطة في أحد المهابط.

وهذا هو ثاني هجوم من نوعه في أقل من أسبوع. وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن إسرائيل استهدفت مطار حلب بالصواريخ يوم 31 أغسطس/آب ما تسبب في وقوع أضرار مادية.

وكثفت إسرائيل الضربات على مطارات سورية لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لتسليم أسلحة لحلفائها في سوريا ولبنان بما في ذلك حزب الله، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية واستختباراتية لرويترز.

ولجأت طهران للنقل الجوي كوسيلة أكثر أمنا لتزويد قواتها والمقاتلين المتحالفين معها بالعتاد العسكري في سوريا، بعد تعطل عمليات النقل البري. وكان قيادي في تحالف إقليمي تدعمه طهران قد أبلغ رويترز أن هجوم الأسبوع الماضي ألحق أضرارا بمطار حلب قبل وصول طائرة من إيران.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، ا ف ب، رويترز)