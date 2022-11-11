خديجة جنكيز من برلين: العدالة للصحفي المغدور جمال خاشقجي

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مرّت أكثر من 4 سنوات على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول. ومنذ ذلك الحين تناضل خطيبته خديجة جنكيز لتقديم قاتليه إلى العدالة. وفي هذا الأسبوع نقلت جنكيز حملتها إلى برلين.
في خطوة كانت متوقعة ونددت بها جماعات حقوقية قبل إعلانها رسميا، أوقفت محكمة تركية محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وأحالت القضية للسعودية. خطيبة خاشقجي أعلنت عن خطوات قانونية ردا على القرار.
بعد اليونان شكلت فرنسا ثاني محطة أوروبية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. فرغم الانتقادات استقبل ماكرون بن سلمان بحفاوة بالغة أمام قصر الإليزيه. فما أبرز ملفات هذه الزيارة؟
"هل هذه هي المحاسبة التي تعهد بها بايدن؟". سؤال أطلقته خطيبة جمال خاشقجي خديجة جنكيز في وقفة أمام السفارة السعودية في واشنطن بعد مرور ثلاث سنوات على جريمة مقتله.
هل النفط أهم من حقوق الإنسان؟ سؤال يتردد بعد إعلان البيت الأبيض عزم الرئيس جو بايدن لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في خطوة تثير جدلا بسبب الشكوك المحيطة بولي العهد السعودي في قضية مقتل جمال خاشقجي.
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