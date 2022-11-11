 خديجة جنكيز من برلين: العدالة للصحفي المغدور جمال خاشقجي | DW الأخبار | DW | 11.11.2022

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خديجة جنكيز من برلين: العدالة للصحفي المغدور جمال خاشقجي

مرّت أكثر من 4 سنوات على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول. ومنذ ذلك الحين تناضل خطيبته خديجة جنكيز لتقديم قاتليه إلى العدالة. وفي هذا الأسبوع نقلت جنكيز حملتها إلى برلين.

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