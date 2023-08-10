"خدش الآداب العامة".. فيلم باربي ممنوع في دول عربية وإسلامية

أفادت وكالة الأنباء الكويتية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس (العاشر من آب/ أغسطس 2023) بأن لجنة رقابة الأفلام السينمائية قررت منع فيلمي "باربي" و"توك تو مي" من العرض.
وأرجعت اللجنة القرار إلى حرصها "على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد".
وأمس الأربعاء، تحرك وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى لمنع عرض فيلم "باربي" في البلاد، بدعوى أنه يروج للمثلية ويتعارض مع القيم الدينية.
ويتمتع المرتضى بدعم جماعة حزب الله الشيعية المسلحة القوية التي شدد زعيمها حسن نصر الله لهجته ضد مجتمع الميم مستندا، فيخطاب ألقاه في الآونة الأخيرة، إلى أحكام فقهية تجيز إعدام المثليين.
وجاء في قرار المرتضى أن الفيلم "يروج للشذوذ والتحول الجنسي ويسوق فكرة بشعة مؤداها رفض وصاية الأب وتهوين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقا أمام التطور الذاتي للفرد لا سيما للمرأة".
وجاء في بيان الوزير "الفيلم يخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيما قيمة الأسرة ويخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تشكل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني".
وبناء على قرار المرتضى، أحال وزير الداخلية بسام مولوي الفيلم إلى لجنة مراقبة أشرطة الأفلام المعدة للعرض لمراجعته وتقديم توصيات.
ولجنة مراقبة أشرطة الأفلام تابعة لجهاز الأمن العام الذي يتبع بدوره وزارة الداخلية وهو المسؤول تقليديا عن قرارات الرقابة.
كان لبنان أول دولة عربية تقيم أسبوعا للمثليين في 2017، وكان ينظر إليه عموما على أنه ملاذ آمن لمجتمع الميم في الشرق الأوسط المحافظ إلى حد بعيد، لكن الداخلية اللبنانية اتخذت منذ العام الماضي قرارا بحظر المناسبات التي تروج للمثلية الجنسية في لبنان.
كما منعت السلطات الباكستانية عرض الفيلم ذاته في دور السينما بإقليم البنجاب، أكبر أقاليم البلاد، مشيرة إلى وجود محتوى مرفوض.
وأوقف مجلس الرقابة على الأفلام في البنجاب عرض الفيلم، على الرغم من عرضه في مناطق أخرى من البلاد.
وقال وزير الإعلام بإقليم البنجاب، علي نواز أوان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن "الفيلم محظور بسبب محتوى مرفوض". وقام المسؤولون المعنيون بحذف "حوارات مرفوضة" من الفيلم، وسيراجعه مجلس الرقابة مجددا لاتخاذ قرار بشأن عرضه.
ونقلت مواقع محلية في سلطنة عمان أن الفيلم ممنوع من العرض في البلاد، بسبب احتوائه مشاهد غير ملائمة للأطفال وتركيزه على قصص المثلية، ولم يعلن عن توقيت عرضه في السعودية والإمارات، وهناك توقعات بمنعه هناك كذلك.
وأصبح فيلم "باربي" من إنتاج "وورنر براذرز" أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار، وفق تقديرات، مع تصدّره شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي.
وتمكّن هذا الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ من دخول التاريخ ليس لأنه تجاوز مليار دولار من العائدات العالمية فحسب، بل لأنه كان أيضا الأسرع يحقق ذلك في تاريخ "وورنر بارذرز"، وفق مسؤولين في المجموعة.
إ.ع/ع.ش ( رويترز، د ب أ، أ ف ب)
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
مقهى "بيت الفيل" في إدنبرة
رغم أن هذا المقهى اللطيف ليس من ضمن مواقع أحداث هاري بوتر، إلا انه يُعد مكان ميلاد الساحر الصغير. فهنا سطرت الكاتبة جوان ك. رولينج أول كلمات القصة التي أصبحت فيما بعد من أشهر المجموعات القصصية في العالم. يزور محبي "هاري بوتر" هذا المقهى في إدنبرة متمنين أن يأتيهم نفس الإلهام الذي وجدته رولينج هنا.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
محطة "كينغز كروس" في لندن
محطة "كينغز كروس" في لندن من أهم محطات العالم السحري ل"هاري بوتر"، فلا تكتمل جولة معالم "هاري بوتر" السياحية دون أخذ صورة تذكارية عند الرصيف رقم 9 ¾ الأسطوري. هنا بدأت رحلة "بوتر" و أصدقاءه في طريقهم إلى مدرسة السحر "هوغوورتس".
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
مكتبة "بودلي" في أكسفورد
هذه المكتبة العريقة هي المكتبة البحثية الرئيسية في جامعة أكسفورد، وتجذب العديد من منتجي الأعمال السينمائية للتصوير فيها بسبب عمارتها الرائعة: ظهرت هذه المكتبة في أول فيلمين لسلسلة "هاري بوتر" كموقع لمستشفى مدرسة "هووغورتس".
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
قصر "ألنويك"
قد يبدو لك هذا القصر الواقع في شمال إنجلترا معروفاً، فهذا هو الموقع الخارجي لمدرسة السحر الشهيرة "هووغورتس" التي يتعلم فيها "هاري بوتر" و أصدقاءه التعويذات اللازمة لمواجهة قوى الشر. لكن لم تبدأ شهرة هذا القصر العريق مع العالم السحري، فقبل ذلك كان يُستخدم كموقع تصوير أفلام "روبين هوود" الشهيرة.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
قطار "هووغورتس" السريع على جسر "غلينفينن"
قد يكون هذا الموقع من أشهر أماكن سلسلة "هاري بوتر" على الإطلاق. فمن لا يعرف قطار "هووغورتس إكسبريس" الذي يوصل الطلبة إلى مدرسة السحر حيث تبدأ المغامرة؟ هذا القطار موجود في قرية "غلينفينن" الاسكتلندية التي يسكنها مئة نسمة فقط. يبلغ طول جسر "غلينفينن" 380 متراً، ويتكون من 21 عموداً خرسانياً. تستطيع في الفترة من شهر مايو/أيار حتى أكتوبر/تشرين أول ركوب قطار البخار "ياكوبين" في طريقك إلى أول درس.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
استوديو "وارنر بروزرز" في واتفورد
يبعد الاستوديو الخاص بسلسلة الأفلام الشهيرة 32 كيلومتراً عن شمال غرب مركز مدينة لندن. تجد هنا العديد من أماكن التصوير التي تم تصميمها خصيصاً لسلسلة "هاري بوتر"، مثل زقاق السحرة وقاعة درس الوصفات السحرية المبينة في الصورة. كما يستطيع الزوار ارتداء أزياء الشخصيات واستعمال الأدوات الاصلية الخاصة بهم، بالإضافة إلى مشاهدة الشخصيات المتحركة والمؤثرات التي تم استخدامها في الأفلام.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
البنك السحري في بيت أستراليا في لندن
تستطيع فتح حساب في بنك "غرينغوتس" فقط إذا كان لديك قدرات سحرية. هذا البنك الفاخر الذي تديره كائنات "الغوبلين" الخيالية لن يستطيع كل محبي "هاري بوتر" زيارته، فهو في الحقيقة مقر المفوضية العليا الأسترالية في لندن.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
محطة جوثلاند في يوركشاير
في قرية جوثلاند تقع هذه المحطة العتيقة المحاطة بالمستنقعات و الطبيعة. من كان يتوقع أن تكون هذه إحدى محطات "قطار هووغورتس" السحري؟ السياحة في هذه المنطقة ليست بالجديدة، إذ يتوافد السائحون و محبي الطبيعة منذ عقود على المحمية الطبيعية الموجودة هناك. ويمكن لعشاق أفلام "هاري بوتر" الأن الانضمام اليهم في استكشاف هذه المنطقة الساحرة.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
بيت الزواحف في لندن
هل تتذكرون المشهد الذي يكتشف فيه "هاري بوتر" قدرته على مخاطبة الثعابين؟ كان بيت الزواحف في لندن هو موقع تصوير هذا المشهد المهم في أول فيلم بالسلسة. يضم هذا المكان حوالي 650 نوعاً من الزواحف. فهل لديك أنت ايضاً موهبة التحدث اليها؟
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
فندق بالمورال في إدنبرة
إذا تبقت معك بعض النقود بعد رحلتك حول مواقع تصوير "هاري بوتر"، تستطيع ان تنهي مغامرتك في فندق بالمورال الواقع في قلب إدنبرة. في هذا الفندق ذو الخمس نجوم يُمكنك الإقامة بجناح "جي كيه رولينج" رقم 552 الذي ختمت فيه الكاتبة أخر سطور العالم السحري. تركت الكاتبة المشهورة توقيعها على تمثال في الغرفة التي تتمتع بالطابع الكلاسيكي للتذكير بهذه اللحظة المهمة في حياتها و حياة جميع محبي "هاري بوتر".