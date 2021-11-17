 ختام قمة مجلس التعاون الخليجي بالتأكيد على تجنب النزاعات الإقليمية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ختام قمة مجلس التعاون الخليجي بالتأكيد على تجنب النزاعات الإقليمية

في أول اجتماع له منذ إعلان المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وبين قطر، ندد مجلس تعاون دول الخليج بجماعة "حزب الله" اللبنانية وطالب بمنعها من تنفيذ هجمات، فيما اتخذ جملة من القرارات.

الاجتماع هو الأول لمجلس التعاون الخليجي منذ المصالحة الخليجية مع قطر

الاجتماع هو الأول لمجلس التعاون الخليجي منذ المصالحة الخليجية مع قطر

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، الثلاثاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إن المجلس دعا لبنان إلى منع جماعة "حزب الله" من القيام بعمليات "إرهابية"، وتعزيز الجيش وضمان اقتصار الأسلحة على مؤسسات الدولة الشرعية، وذلك في كلمته الختامية لاجتماع المجلس في العاصمة القطرية الدوحة.

مختارات

تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقبل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.

كما حث المجلس، المؤلف من ست دول أعضاء، لبنان على تشديد الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات لردع تهريب المخدرات عبر الصادرات إلى السعودية ودول الخليج الأخرى.

وشدد الحجرف على أهمية تضافر جهود دول الخليج لمواجهة التهديدات وتجنب النزاعات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن "الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعاً".

ومن بين جملة القرارات التي اتخذها المجلس وأعلن عنها في بيان ختامي، كان التأكيد على أهمية متابعة إنجاز الرؤى الاقتصادية لدول مجلس لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بينها، وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس.

هذا وأشار البيان الختامي إلى تعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها، بما في ذلك "إزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس".

مشاهدة الفيديو 01:34

الأزمة السعودية اللبنانية على قمة محادثات ماكرون-بن سلمان في جدة

وأكد البيان أيضاً على أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، بما يحافظ على مصالح دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز دورها الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز الشراكات السياسية الدولية.

كما أشار البيان الختامي لمجلس التعاون أيضاً إلى أهمية العمل المشترك من أجل التصدي للتغيرات المناخية، ومواجهة جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة، ودعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة مستقبلاً.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد عام على إعلان المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، والتي أنهت ثلاث سنوات ونصف السنة من القطيعة والخلاف السياسي بينها.

وفيما استأنفت السعودية ومصر العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، إلا أن الإمارات والبحرين لم تفعلا ذلك بعد. غير أن أبو ظبي سعت لمد الجسور.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • وزراء خارجية السعودية والبحرين ومصر والإمارات: من اليمين: عادل الجبير، خالد بن أحمد آل خليفة، سامح شكري ثم عبدالله بن زايد (المنامة 30 يوليو/ تموز 2017)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    إعلان المقاطعة

    في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران، الأمر الذي نفته الدوحة.

  • رسم كاريكاتوري للأزمة بين قطر وجيرانها من مجلس التعاون الخليجي

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    اتهامات واختراقات

    في 24 أيار/ مايو 2017: أعلنت الدوحة أن موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية تعرّض "لعملية اختراق من جهة غير معروفة"، مشيرة إلى أنه تم نشر "تصريح مغلوط" منسوب لأمير قطر. التصريحات التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، تناولت إيران وحزب الله وحركة حماس والإخوان المسلمين، وانتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقامت وسائل إعلام خليجية بنشر هذه التصريحات رغم نفي الدوحة، التي فتحت تحقيقا.

  • صورة من الجانب القطري لمنفذ أبوسمرة الحدودي مع السعودية

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    إغلاق الحدود

    في الخامس من حزيران/ يونيو2017، أعلنت السعودية وحلفاؤها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وترافق ذلك مع إجراءات اقتصادية من بينها إغلاق الحدود البرية والبحرية مع قطر، ووقف الرحلات الجوية وفرض قيود على حركة القطريين في هذه الدول.

  • قاعة الأخبار الرئيسية بقناة الجزيرة في الدوحة

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    لائحة شروط

    في 22 حزيران/ يونيو، عرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر قائمة من 13 طلبا وحدّدت لها مهلة عشرة أيام لتنفيذها. ومن ضمن المطالب إغلاق قناة "الجزيرة" والحدّ من علاقات قطر مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الإمارة الخليجية. وبعدها في الرابع من تموز/ يوليو، أكدت قطر أن "اللائحة غير واقعية" وغير قابلة للتطبيق.

  • الشيخ المصري الأصل يوسف القرضاوي، الذي يحمل الجنسية القطرية

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    شخصيات ومجموعات مطلوبة

    في 25 تموز/ يوليو2017، نشرت السعودية وحلفاؤها لائحة سوداء تضم أسماء "إرهابيين"، على حسب تعبير اللائحة، وفيها أسماء 18 مجموعة وشخصا على ارتباط بقطر. وتضم اللائحة حاليا حوالى تسعين شخصا ومجموعة، وشملت الشيخ يوسف القرضاوي المصري المقيم في قطر.

  • صورة لمتسوقين في أحد متاجر الدوحة عقب إعلان المقاطعة الخليجية.

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحالفات لفك العزلة

    في بداية الأزمة تعرضت قطر إلى صعوبات لكنها اعتمدت على تحالفاتها، فقد سعت إيران وتركيا منذ بداية الأزمة إلى مساعدة الدوحة على كسر عزلتها. ووقعت قطر مع الولايات المتحدة عقودا في قطاعات النفط والطيران والتسلح. وعززت الدوحة صناعاتها المحلية وحققت نوعا من الاكتفاء الذاتي بعد إغلاق كل المنافذ مع جيرانها الخليجيين الذين كانت تقيم معهم علاقات تجارية قوية.

  • لقطة من افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، 22 يوليو/ تموز 2017

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    السيسي وحلفاؤه

    في الثالث والعشرين يوليو تموز 2017، احتفلت مصر بالذكرى 65 لثورة 23 يوليو 1952، التي قادها الضباط الأحرار بزعامة جمال عبد الناصر. ووسط استعراض عسكري ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد البحرين خالد الفيصل والجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (يطلق عليها اسم الجيش الوطني الليبي)، في مشهد يظهر جبهة مناوئة للحلف التركي القطري.

  • الرئيس دونالد ترامب والشيخ تميم بن حمد

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    مواقف ترامب المتقلبة

    في نيسان/ أبريل 2018، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي رفضه أي تمويل للإرهاب. وأعلن ترامب أنه يعمل من أجل "وحدة" الدول في المنطقة. وكان ترامب قد علق عبر "تويتر" مباشرة بعد إعلان مقاطعة قطر قائلا إن دول الخليج قالت "إنها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل التطرف، وكل الدلائل تشير الى قطر".

  • لقطة لجماهير ترفع علم قطر خلال مباراة قطر واليمن في كأس الخليح بالدوحة 30/11/ 2019

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    ديبلوماسية رياضية

    في كانون الأول/ ديسمبر 2019، استضافت الإمارات كأس آسيا لكرة القدم. وفازت قطر باللقب مع أن المنتخب خاض البطولة دون مؤازرة جمهوره. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر 2019، استضافت قطر بطولة كأس الخليج في كرة القدم، وقررت السعودية والإمارات والبحرين التراجع عن قرارها بعدم المشاركة. وفازت البحرين بالكأس. بيد ان استضافة منافسات رياضية لم تخفف من وطأة الخلافات.

  • ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصديقه ولي عهد أبو ظبي الشيح محمد بن زايد

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    بن سلمان وبن زايد

    في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2019، عُقدت قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض بغياب أمير قطر الذي أوفد بدلا منه رئيس الوزراء في حينه عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وأعلن وزير الخارجية القطري في كانون الثاني/ يناير 2020 تعليق محادثات كانت بدأت بخجل، بين بلاده والرياض. وتردد أن فشل مساعي المصالحة وراءه تحفظ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصديقه ولي عهد أبو ظبي الشيح محمد بن زايد.

  • صورة رمزية لطائرة الخطوط القطرية تهبط في مطار الدوحة.

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    قرارات دولية لصالح قطر

    في 16 حزيران/يونيو 2020، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما لصالح قطر في خلافها مع السعودية التي تتهمها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب قرصنة تعرضت لها شبكة "بي إن" القطرية من قناة "بي آوت كيو". وفي 14/7 محكمة العدل الدولية تصدر قرارا لصالح قطر في خلافها مع أربع دول أخرى اتهمتها الدوحة بفرض "حصار جوي" عليها. في 22.7 طالبت شركة الخطوط الجوية القطرية هذه الدول بتعويضات بقيمة خمسة مليارات دولار.

  • لقاء بين الأمير تميم والرئيس أردوغان في الدوحة 25/11/2019

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحالف تركي قطري

    ساهمت الأزمة بين قطر وشقيقاتها الخليجية في تعميق تعاونها مع تركيا التي لعبت تركيا دورا مهما في مساعدة الدوحة على الخروج من عزلتها. وأقامت قاعدة عسكرية في قطر، كما شهدت مجالات التعاون نموا ملحوظا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقع البلدان عشرة اتفاقيات في مجالات تعاون مختلفة، بحضور الرئيس أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم. ويثير التحالف القطري التركي قلق مصر والإمارات.

  • صورة من الأرشيف لقمة التعاون الخليجي بالرياض (أرشيف 10/12/2019)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    قمة المصالحة

    في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر2020، كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" في ما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، والتوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها. وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن مجلس التعاون الخليجي أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة الى أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالمملكة في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021.

  • الملك السلمان يستقبل الأمير تميم (أرشيف)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    استقبال سعودي حار

    في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2021 عقد مجلس التعاون الخليجي قمة في السعودية طغى عليها الإعلان عن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بعد أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات. ولقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبالا حارا لدى وصوله الى السعودية، وكان الملك سلمان بن عبد العزيز في مقدمة المستقبلين لأمير قطر.

  • الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار مدينة العلا (5 يناير/ كانون الثاني 2021)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    عناق بن سلمان وتميم في مطار العلا

    ولدى استقباله في المطار بمدينة العلا السعودية التاريخية، عانق الأمير محمد بن سلمان ضيفه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مؤشر مهم على آمال وأد الخلاف بين حليفتين رئيسيتين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أسبوعين من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة.

  • Saudi-Arabien I Salman bin Abdulaziz Al Saud und Mohammed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحفظ مصري وإماراتي؟

    فيما كان الاستقبال السعودي لأمير قطر حارا، تتجه الأنظار إلى موقف الإمارات والبحرين والحليفة مصر، التي لم يصدر عنها بعد خطوات مشابهة للسعودية فيما يتعلق برفع إجراءات المقاطعة وفتح الحدود. وتفيد بعض المؤشرات بأن مصر ودولة الإمارات ما تزالان لديهما تحفظات بشأن التقارب مع قطر، وهنالك ملفات عديدة ما تزال محل خلاف.

  • صورة مركبة لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح مع خلفه أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    دور الوساطة الكويتي

    يعتبر التقارب الخليجي ثمرة جهود وساطة حثيثة لعبت فيها دولة الكويت بالاضافة إلى إدارة الرئيس ترامب دورا كبيرا. أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (يسار الصورة) واصل جهود سلفه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي وافته المنية في 29 أيلول/ سبتمبر 2020. م.س/ ص.ش (وكالات)


مواضيع ذات صلة

In this Wednesday, Nov. 27, 2019, photo released by Ministry of Presidential Affairs, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, left, attends a ceremony with Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan at Qasr Al Watan in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Saudi crown prince is in the United Arab Emirates for talks that are expected to focus on the war in Yemen and tensions with Iran. (Mohamed Al Hammadi/Ministry of Presidential Affairs via AP)

في مرمى "النيران الصديقة".. ماذا يجري بين السعودية والإمارات؟ 17.11.2021

قرارات سعودية متعددة ذات طابع اقتصادي يعزوها البعض إلى محاولات ولي العهد تنويع مصادر الدخل لبلاده. بيد أن هذه القرارات تصيب الحليف الإماراتي بأضرار بالغة يتوقع أن تزداد في الفترة المقبلة. فماذا يجري بين الدولتين؟

George Kurdahi, libanesischer Informationsminister, spricht auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Ministerrats der neuen libanesischen Regierung im Präsidentenpalast zu den Medien. +++ dpa-Bildfunk +++

أبعد من قرداحي.. كيف يؤدي لبنان ثمن التوتر السعودي-الإيراني؟ 30.10.2021

ما يجري بين لبنان والسعودية لا يعود فقط لتصريحات جورج قرداحي ولا لوقف الرياض منذ مدة استيراد الخضر والفواكه من لبنان بسبب "تهريب المخدرات"، بل كذلك بسبب تنافس قديم-جديد بين السعودية وإيران على النفوذ في لبنان.

05.01.2021 Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman welcomes Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani upon his arrival to attend the Gulf Cooperation Council's (GCC) 41st Summit in Al-Ula, Saudi Arabia January 5, 2021. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

ترحيب ألماني وأوروبي وأممي باتفاق المصالحة الخليجية 06.01.2021

رحبت ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة باتفاق المصالحة الخليجية. واعتبرت ألمانيا أنه يمثل "خطوة كبيرة لحل الأزمة بين دول الخليج"، في حين أكدت الأمم المتحدة أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.