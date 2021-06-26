خبير يحذر من ضعف فعالية لقاح بيونتيك ـ فايزر ضد "دلتا"

قال رئيس لجنة الخبراء الوطنية الإسرائيلية ران باليسر إن عودة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل حيث تلقى معظم السكان جرعتين من لقاح فايزر، يعطي "إشارة أولية" على احتمالية أن يكون اللقاح أقل فعالية ضد المتحورة "دلتا".

وبحسب باليسر وهو كبير مسؤولي الابتكار في صندوق المرضى كلاليت - أكبر صندوق صحي في إسرائيل- فإن ظهور المتحورة دلتا وكونه يمثل "السلالة المهيمنة" في البلاد، أدى إلى "تحول هائل في ديناميكية الانتشار".

ويرى خبير الصحة الإسرائيلي أنه "من السابق لأوانه إجراء تقييم دقيق لفعالية اللقاح ضد المتحورة" وذلك لأن العدد الإجمالي للحالات بين الإسرائيليين الذين حصلوا على التطعيم منخفض. وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل لتصل إلى خمس حالات يوميا، لكن هذا الرقم ارتفع في الأيام القليلة الماضية ليصل إلى حوالى 300 إصابة نصفها في صفوف الأطفال بينما النصف الأخر كان بين البالغين الذين حصلوا على اللقاح. وقال باليسر في تصريحات لوكالة فرانس برس "يمكن توقع ذلك إلى حد ما خاصة وأن 85 في المئة من البالغين في إسرائيل قد تم تطعيمهم".

لكنه أضاف "يبدو أن المعدلات التي نشهدها في هذه الحالات قد تتجاوز هذه النسبة وهناك احتمال حدوث بعض التراجع في فعالية اللقاح ضد الأمراض البسيطة (ولكن ليس المرض الشديد)". وبحسب خبير الصحة، فإن عدد الإصابات الشديدة بين الإسرائيليين الذي حصلوا على اللقاح قد ارتفع من حالة واحدة كل يومين تقريبا إلى ثلاث أو أربع حالات يوميا.

مشاهدة الفيديو 02:33 شارك الاسرائيليون يتمتعون بالحرية من جديد مع تخفيف قيود كورونا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3sFjP الاسرائيليون يتمتعون بالحرية من جديد مع تخفيف قيود كورونا

ويأمل باليسر "أن تظل فعالية اللقاح ضد الأمراض الخطيرة مرتفعة كما كانت بالنسبة لمتحورة ألفا لكن من السابق لأوانه تحديد ذلك". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حذر قبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأحد من "خروج المتحورة دلتا عن السيطرة" ما قد يضطر إسرائيل إلى عودة العمل ببعض القيود التي تم إلغاؤها الشهر الماضي.

ويدعم باليسر فرض بعض القيود حتى تتمكن الدولة العبرية من احتواء التزايد في أعداد الإصابات. وأعرب عن أمله في أن تكون تلك الإصابات "خفيفة" وأن يساعد "جدار تطعيم الإسرائيليين" على الحد من انتشار المرض.

ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اليوم جلسة استثنائية بمشاركة وزير الصحة نيتسان هوروفيتس وكبار المسؤولين في الوزارة لبحث إمكانية تطعيم المواطنين الذين يشكون من ضعف في الجهاز المناعي بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإن الإجراء يهدف إلى استغلال اللقاحات المتوفرة حاليا في البلاد، والتي ستنتهي صلاحيتها نهاية تموز/ يوليو الجاري. وذكرت الهيئة أن بينيت أجرى خلال الأيام الأخيرة عدة محادثات مع المدير التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا حول إمكانية شراء المزيد من شحنات اللقاح الذي تصنعه فايزر. ومن المقرر أن يبحث المجلس الوزاري المكلف بمتابعة ملف كورونا، الصورة الوبائية في البلاد وسبل التعامل مع تفشي العدوى في جلسته المقبلة.

ع.ش/ا.ف (أ ف ب، د ب أ)