خبير يحذر: معركة أمريكا ضد كورونا قد تستمر لسنوات

حذر خبير صحة أمريكي كبير اليوم الأربعاء (السادس من أيار/ مايو 2020) أمام أعضاء من الكونغرس بأنهم يجب أن يستعدوا لمعركة "طويلة وصعبة" ضد فيروس كورونا المستجد وحض في الوقت نفسه على توسيع نطاق الفحوصات من أجل كبح انتشار الوباء.

وقال توم فريدين، المدير السابق لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إدارة باراك أوباما، إن على الحكومة أن تكون مستعدة بشكل أفضل لهزم المرض الذي ألحق ضررا كبيرا بالولايات المتحدة والعالم.

وتسجل الولايات المتحدة 1,2 مليون إصابة مع أكثر من 71 ألف وفاة. وحذر فريدين من أن حصيلة الوفيات تتجه للوصول إلى مئة ألف بحلول نهاية أيار/ مايو وخصوصا إذا لم يتم تعزيز حملة مكافحة الوباء.

وأوضح خبير الصحة أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي "إلى أن يكون لدينا لقاح فعال، وإذا لم يحصل شيء غير متوقع، فإن عدونا الفيروسي سيكون موجودا معنا لعدة أشهر أو سنوات"، وذلك في أول جلسة استماع في الكونغرس حول الرد الفيدرالي في مكافحة الوباء.

وأضاف فريدين الذي ترأس الرد الأمريكي على انتشار إيبولا عام 2014 ويرأس مبادرة صحة عالمية "ريزولف تو سايف لايفز"، "مع أن الأمور كانت بمثل هذا السوء حتى الآن، لا نزال في البداية". وقال "النتيجة هي أن حربنا على كوفيد-19 ستكون طويلة وصعبة". وأقر بأن الأمريكيين يتطلعون للعودة إلى الحياة الطبيعية مع استئناف الأنشطة الاقتصادية والسماح لبعض الأعمال باستئناف عملياتها.

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لكنه دعا إلى الحذر وإلى تمويل إضافي لتوسيع الفحوصات وزيادة عملية تتبع المرضى ومن يتواصلون معهم وتعزيز قدرات الصحة العامة. وقال "بدون دعم ثابت، ستكون صحتنا في خطر".

ويتفاوض الكونغرس على المرحلة الثانية من التمويل الفيدرالي بعدما وافق على مساعدة غير مسبوقة بقيمة ثلاثة تريليون دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومساعدة الاقتصاد على النهوض. وسيدلي كبير الخبراء الصحيين لدى الحكومة أنطوني فاوتشي بافادته أمام مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منعه من التحدث أمام مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديموقراطيين.

في غضون ذلك اعتبر ترامب أن أزمة فيروس كورونا "اسوأ" من الهجوم المفاجىء الذي شنته اليابان العام 1941 على قاعدة بيرل هاربور العسكرية في جزر هاواي. وقال في المكتب البيضاوي "إنها أسوأ من بيرل هاربور. إنها اسوأ من مركز التجارة العالمي" في إشارة الى اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، مضيفا "ما كان ينبغي لذلك أن يحصل".



ص.ش/أ.ح (أ ف ب)