 خبير: كتب مدرسية بدول إسلامية تقدم صورة ″مربكة″ عن العالم | ثقافة ومجتمع | DW | 27.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

خبير: كتب مدرسية بدول إسلامية تقدم صورة "مربكة" عن العالم

خلص الصحافي الألماني كونستانتين شرايبر في كتابه جديد إلى أن مواد كتب مدرسية لبعض الدول ذات الغالبية الإسلامية، مثل افغانستان وإيران والسعودية، تعرض صورة "مربكة" عن العالم، مقارنة مع المفاهيم الغربية.

Constantin Schreiber N-TV (DW/Alla Juma)

للمرة الثانية يصدر فيها الصحافي الألماني المعروف بإتقانه اللغة العربية كونستانتين شرايبر كتابا يتناول فيه قضايا المسلمين المثيرة للجدل. ففي كتابه الأول والذي بات من أكثر الكتب بيعاً في ألمانيا، تحدث فيه شرايبر عن المساجد في ألمانيا وعن ثقافة أئمتها وروادها وأثار في حينها ضجة كبيرة.

مختارات

ألمانيا تسعى لتقليص تأثير أنقرة على مساجد المسلمين في البلاد عبر إعداد أئمة يحملون شهادة تخرج ألمانية، إلى جانب تشديد إجراءات الإقامة في ألمانيا. فإلى أي حد ستتعاون الجالية الإسلامية ـ الألمانية لتحقيق هذا التوجه الجديد؟ (12.04.2019)

الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس الأعلى للمسلمين بتعيين مفوض خاص لمكافحة الاسلاموفوبيا أثارت الجدل داخل المجتمع الألماني. البعض اعتبر أن هذه الدعوة غير مجدية وأنها تهدف لمنع توجيه النقد للإسلام. (02.04.2019)

وفي كتابه الثاني الذي صدر مؤخرا، تناول الكاتب ومقدم البرامج التلفزيونية الإخبارية، شرايبر الكتب المدرسية في بعض الدول ذات الغالبية المسلمة، مثل أفغانستان، وإيران والسعودية، ووجد فيها أنها تقدم صورة "مربكة" عن العالم، مقارنة مع المفاهيم الغربية، حسب حديث الكاتب في حوار مع موقع شبيغل أولاين الألماني.

ويتابع شرايبر في كتابه الجديد، أن الكتب المدرسية في بعض الدول ذات الغالية المسلمة تقدم صورة معادية لليهود وتطرح صورة معادية للمرأة إلى جانب مواقف معادية لأمريكا، حسب تعبير الكاتب. ويضيف شرايبر أن الكتب المدرسية المذكورة ترفض مبدأ التسامح الديني وتتحدث عن تفوق الإسلام.

ويعتقد الكاتب أن لتلك الصور والمواقف تأثيرات على ألمانيا وأوروبا، عندما يعيش أناس من حملة هذه الصور في المجتمعات الغربية.

وحسب معلومات الكاتب الصحافي شرايبر، فإنه فحص وحلل محتويات أكثر من 100 كتاب مدرسي من عدة دول ذات غالبية مسلمة، بينها إيران وتركيا وأفغانستان والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه لم يعثر على كتاب يمكن تقييمه بالإيجابي بشكل تام. لكن الكاتب يوضح أيضا أن كتابه الجديد لا يمثل دراسة علمية شاملة للموضوع، بل مجرد عمل صحافي.

في نفس الوقت انتقد الكاتب والصحافي شرايبر الحكومة الاتحادية ومؤسسة التعاون العالمي (GIZ) لدعمهما للمدراس في أفغانستان بمساهمات مالية كبيرة دون الالتفات إلى محتوى الكتب المدرسية فيها.

ح.ع.ح/ه.د(ك.ن.أ)

  • Deutschland Hannover | Freitagsgebet Ayasofya Moschee | Boris Pistorius & Doris Schröder-Köpf (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    في مسجد آيا صوفيا في مدينة هانوفر في ولاية سكسونيا السفلى حضر أمس الجمعة وزير داخلية الولاية، بوريس بيستوريس، والزوجة السابقة للمستشارالألماني الأسبق غيرهارد شرويدر والمكلفة بشؤون الهجرة في الولاية، دوريس شرويدر-كوبف، للتعبير عن التضامن: "يجب علينا ألا نسمح للإرهابين بإحداث شرخ في مجتمعنا"، حسب تصريح صحفي لوزير الداخلية.

  • Deutschland Hannover | Freitagsgebet Ayasofya Moschee | Michael Fürst, Landesvorsitzender Jüdische Gemeinden (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    وفي نفس المسجد في هانوفر خاطب رئيس الجالية اليهودية في ولاية سكسونيا السفلى، ميشائيل فورست، المسلمين: "هذه أول مرة في حياتي ألقي خطبة وأنا حافي القدمين. نشعر بالتضامن معكم". رئيس الشرطة وممثلون عن الكنائس كانوا بين الحاضرين أيضاً.

  • Deutschland Berlin | Freitagsgebet in der Dar-Al Salam Moschee (Zentralrat der Muslime in Deutschland )

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك، استضاف في مسجد دار السلام في برلين كل من رئيس اتحاد النقابات الألمانية، رينر هوفمان، والقس البروتستانتي الناشط ضد العنصرية وفي الحوار بين الأديان، يورغن ميكش، وعضو البرلمان الاتحادي عن حزب اليسار، كريستين بوخهولز. الضيوف عبروا عن خالص العزاء وكل التضامن مع المسلمين معتبرين أن الاعتداء يستهدف الجميع.

  • Deutschland Hamburg | Freitagsgebet in der Al-Nour Moschee (Zentralrat der Muslime in Deutschland )

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    وفي مسجد النور في هامبورغ عبرت عضو البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والناشطة في عدة منظمات المجتمع المدني، كورنيليا زونتاغ-فولغاست، ورئيس الجالية اليهودية في الولاية عن تضامنهما مع المسلمين في ألمانيا.

  • Deutschland Offenbach | Freitagsgebet im Albanischen Kulturverein (Zentralrat der Muslime in Deutschland )

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    وفي المركز الثقافي الألباني في مدينة أوفنباخ، على مقربة من فرانكفورت، شارك عمدة المدينة بيتر فراير وعضو مجلس إدارة الجالية اليهودية، هينرك فريدمن، في فعالية تضامنية قوبلت بارتياح من المصلين. وفي الصورة نرى رئيس فرع ولاية هيسن في المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا.

  • Deutschland Köln DITIB-Zentralmoschee | Solidaritätsveranstaltung mit Muslimen (DW/H. Driouich)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وتحديداً في مدينة كولونيا، أفرد أكبر مساجد المدينة مساحة لعرض صور ضحايا الاعتداء الإرهابي الخمسين مع نبذة مختصرة عنهم.

  • Deutschland Sehitlik-Moschee in Berlin-Neukölln (DW/C. Strack)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    شددت السلطات الألمانية من الاجرءات الأمنية حول الكثير من المساجد لضمان أمن المصلين. في الصورة الشرطة أمام مدخل مسجد الشهداء (Shitlik)، أكبر مساجد العاصمة برلين. إعداد: خالد سلامة


مختارات

على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

تشهد الكثير من مدن ألمانية فعاليات تضامنية لبث الطمأنينة في قلوب المسلمين إثر حالة القلق والتوجس بعد الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا. ساسة مرموقون وممثلون عن الجالية اليهودية وشخصيات مسيحية ومن المجتمع المدني شاركت فيها. (23.03.2019)  

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار