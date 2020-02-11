خبير: انتشار فيروس كورونا قد ينتهي في الصين بحلول أبريل

قال المستشار الطبي للحكومة الصينية اليوم الثلاثاء (11 فبراير/ شباط 2020)، إن انتشار فيروس كورونا، سيبلغ ذروته في البلاد هذا الشهر وربما ينتهي بحلول أبريل نيسان، وذلك في أحدث تقييم للوباء الذي هز العالم كله.
وبكى خبير الأوبئة تشونغ نانشان (83 عاما)، الذي اشتهر بمكافحة وباء سارس في 2003، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" على الطبيب لي ونليانج، الذي توفي الأسبوع الماضي، بعد أن تعرض للتوبيخ لإطلاقه جرس الإنذار من انتشار كورونا.
لكن تشونغ، أبدى تفاؤله بأن وتيرة انتشار الفيروس الجديد ستتباطأ قريبا مع تراجع أعداد الحالات الجديدة في بعض المناطق. وقال تشونغ إن الذروة ستحدث في منتصف فبراير/ شباط أو أواخره يعقبها استقرار ثم تراجع وذلك بناء على التوقعات وفق نموذج رياضي والأحداث الأخيرة والتحركات الحكومية.
وقال في مستشفى تديره جامعة قوانغتشو الطبية حيث يعالج 11 مصابا بفيروس كورونا "آمل أن ينتهي هذا التفشي أو هذا الحدث خلال أبريل".
ورغم أن تصريحاته قد تخفف من حدة القلق العالمي من هذا المرض الذي تسبب في وفاة أكثر من 1000 شخص وأصيب به أكثر من 40 ألفا كلهم تقريبا في الصين، فقد ثبت أن توقعاته السابقة لبلوغ انتشار الفيروس ذروته كانت سابقة لأوانها.
وقال تشونغ الذي ساهم في تحديد المآخذ على نظم الاستجابة في الحالات الطارئة في الصين خلال أزمة سارس عامي 2002 و2003 "نحن لا نعلم ما السبب في أنه شديد العدوى وتلك مشكلة كبرى".
وأضاف أن ثمة تراجعا تدريجيا في حالات الإصابة الجديدة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي وفي تشجيانغ وغيرهما. وقال "هذه أنباء طيبة بالنسبة لنا".
وأشاد بقرار الحكومة عزل مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس، والتي قال إنها فقدت السيطرة على الفيروس في مرحلة مبكرة. ومن المعتقد أن منشأ الفيروس كان سوقا للمأكولات البحرية في ووهان في أوائل ديسمبر/ كانون الأول.
وتعرضت السلطات أيضا للانتقادات، بسبب تعاملها الصارم مع الطبيب الراحل لي الذي اعتقل بسبب نشر أخبار عن المرض، قبل أن يصبح أشهر ضحاياه يوم الجمعة الماضي.
وقال تشونغ، وهو يمسح دموعه "أغلب الناس يعتقدون أنه بطل الصين. وأنا فخور به فقد أبلغ الناس بالحقيقة في نهاية ديسمبر ثم توفي". وقال إن إحجام الحكومة عن تبادل المعلومات كان سببا في إطالة أمد أزمة سارس، لكنها تصرفت على نحو أفضل كثيرا في قضايا مثل الشفافية والتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
لكنه قال إن من الضروري بذل مزيد من الجهد، بما في ذلك إنهاء تجارة الحيوانات البرية وتحسين التعاون الدولي في تكنولوجيا الصحة، وتحسين أداء مراكز السيطرة على الأمراض وإنشاء نظام "حراسة" عالمي للتحذير من الأوبئة المحتملة.
ر.م/ح.ز ( رويترز)
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كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف
أكثر من 17 ألف إصابة
وتم بناء مستشفى هوشنشان، الذي تمت تسميته على أسم معبود النار في الصين، في أقل من أسبوعين، في إطار الجهود السريعة للغاية التي بذلتها السلطات لاحتواء تفشي المرض الذي بلغ عدد حالات الإصابة به في الصين حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة.
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كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف
مستشفى عملاق بني بأقل من أسبوعين
انتهت الصين من بناء مستشفى جديد لمرضى فيروس كورونا المتحور الجديد في مدينة ووهان وسط البلاد، وقد أنجز بوقت قياسي بلغ عشرة أيام، ومدينة ووهان هي حيث بدأ ظهور الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 361 شخصا في الصين بحسب ما أعلنت السلطات الثاني من فبراير/ شباط 2020.
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كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف
المستشفيات في انذار دائم
ظهر فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان (وسط)، وانتشر الفيروس منذ ذلك الحين إلى أكثر من 24 دولة، على الرغم من أن العديد من الحكومات تفرض حظراً غير مسبوق على دخول القادمين من الصين. وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين في الفيليبين.
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كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف
طرق مهجورة ومدن أشباح
ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي المعروف بذات الرئة، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس". وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة رعب سادت العالم أجمع، فيما خلت شوارع مدينة ووهان بسبب إجراءات الوقاية التي فرضتها السلطات.
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كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف
أزمة في الكمامات الواقية
وشارك متطوعون في الصين في عمل جماعي من أجل تصنيع أقنعة الشاش والإيثانول ومساحيق التعقيم، بعد نفاذها من الأسواق، وذلك للمساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وقد احتشد المتطوعون لسد عجز العمالة خلال الفترة الماضية بسبب تعطيلات عيد الربيع.
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كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف
المغرب تجلي مواطنيها
عاد 167 مغربيا إلى المملكة في طائرة نقلتهم من مدينة ووهان الصينية وضمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المغربية التي حطت في مطار بنسليمان (نحو 58 كيلومترا جنوب الرباط) 167 شخصا بينهم 52 امرأة بحسب وكالة الأنباء المغربية. فيما أعلنت الخطوط الملكية المغربية تعليق رحلاتها بين الدار البيضاء وبكين من نهاية كانون الثاني/ يناير حتى 29 شباط/ فبراير على خلفية فيروس كورونا المستجد.
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كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف
اجراءات مشددة في الجزائر
كما وصلت طائرة جزائرية تقل رعايا من الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر الاثنين (الثالث من فبراير 2020) قادمة من الصين، وحطت الطائرة وسط إجراءات رقابية مشددة بالمطار، حيث تم تخصيص طاقم طبي خاص لاستقبال الوافدين.
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كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف
عودة مئات المصريين من ووهان
كما وصل الى مطار العلمين، شمال غرب مصر على البحر المتوسط، 301 مصريا تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الشهر الماضي فيروس كورونا المستجد، بحسب مصادر ملاحية. وسيقيم العائدون في فندق تابع للقوات المسلحة في مدينة مرسى مطروح (440 كيلومتر شمال غرب القاهرة على المتوسط) لمدة اسبوعين للتأكد من عدم اصابة اي منهم بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية
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كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف
الأردن تجلي طلاباً عرباً من ووهان
وكانت الأردن قد أجلت71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، كما قرر الأردن منع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعين من دخول أراضي المملكة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. (إعداد: علاء جمعة )
الكاتب: علاء جمعة