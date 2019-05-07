 خبير: الديمقراطية في تركيا تترقب صيفا ساخنا جدا! | سياسة واقتصاد | DW | 09.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

خبير: الديمقراطية في تركيا تترقب صيفا ساخنا جدا!

ستعاد الانتخابات البلدية في اسطنبول لا محال، ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للديمقراطية في بلد يحكمه أردوغان؟ الصحافي جان دوندار المقيم في منفاه الألماني ينطلق في تحليل حصري من أن قطار الديمقراطية في تركيا لا يمكن أن يتوقف.

Can Dundar, j Can Dündar (Reuters/G. Fuentes)

منذ انتخاب رجب طيب أردوغان في 1994 رئيسا لبلدية اسطنبول أتابع خطواته. وفي بداية مشواره السياسي قال حرفيا: "الديمقراطية ليست بالنسبة إلينا هدفا نهائيا، بل وسيلة لبلوغ الهدف. وسنسافر بقطار الديمقراطية كلما تمكنا من ذلك وسنغادر القطار في إحدى اللحظات". أعتقد أن هذه هي الملاحظة الصريحة التي سبق وأفصح عنها.

وفي النهاية قرر مغادرة قطار الديمقراطية في محطة "الإسلام السياسي". وفي السنوات الـ 25 الماضية استغل جميع أوجه الديمقراطية. وبعدها دمر جميع أوجه الديمقراطية: التشريعية والتنفيذية والتعليم والإعلام والمعاهد العليا والمجتمع المدني وفي الأخير الانتخابات الحرة.

"كل شيء في ملكيتي"، قال مرة وتحول إلى حاكم مستبد. وبالرغم من ذلك فإن فصل الديمقراطية لم ينته بعد. ورغم أن اردوغان نزل من القطار، فإن قطار الديمقراطية يستمر في السير. أحيانا يتوقف وأحيانا يسير وأحيانا توجد عقبات في طريقه، لكن بأي حال من الأحوال يواصل السير. ولا يجب أن ننسى: فعلى الأقل نصف المجتمع يقف وراء تركيا ديمقراطية وحرة وعلمانية.

Bildkombo Türkei Istanbul Kandidaten Binali Yıldırım & Ekrem İmamoğlu

المرشحان يلدريم من حزب العدالة والتنمية وامام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري

المعارضة أقوى من ذي قبل

وأن يتمكن اردوغان الآن بمساعدة قضاة خانعين من إلغاء انتخابات رؤساء البلديات، فإن هذا أدى إلى نتيجة غير منتظرة: فأحزاب المعارضة تركت لأول مرة خلافاتها السياسية جنبا وشكلت وحدة. وفي هذا التحالف الكبير يجتمع الاشتراكيون الديمقراطيون والاشتراكيون والقوميون وكذلك المجموعات الدينية المحافظة. وهذا التحالف يحترم ويدعم إرادة الناخبين في صناديق الاقتراع. وليس هناك هدفا آخر يجمع بينها سوى الخصم المشترك اردوغان. فالاستقطاب المفروض من جانبه يعيد الضربة ضده.

وبدأ مستثمرون وفنانون وقانونيون ولاسيما معارضون داخل حزب العدالة والتنمية الذين صمتوا إلى حد الآن يتكلمون الآن. والناس الذين لزموا سابقا الصمت ينزلون الآن إلى الشوارع. والذين برمجوا لعطلتهم ألغوا رحلاتهم الجوية للتمكن من المشاركة في الانتخابات الجديدة المقبلة في يونيو. فالـ 23 حزيران/ يونيو يوم الانتخابات البلدية في اسطنبول يشبه المحطة الأخيرة قبل انهيار الديمقراطية التركية.

ماذا سيحصل بعدها؟

هل بإمكان المعارضة التي فازت بالانتخابات البلدية في اسطنبول، لكن خسرتها بسبب سلطات العدل تحت هذه الظروف إعادة انتصارها؟ فالوقت مبكر للتفاؤل. أمامنا لاتزال سبعة أسابيع. واردوغان الذي أعرفه جيدا سيستغل كل إمكانية لكي لا يخسر مرة أخرى الانتخابات. وهناك مثال من الماضي يجعل التشاؤم ينتابني: عندما تكبد اردوغان في 2015 في الانتخابات البرلمانية لأول مرة خسارة كبيرة في الأصوات، تخلى عن مفاوضات السلام مع الأكراد ـ والبلاد انزلقت في فوضى. وفي هذا الصيف توفي أكثر من 600 شخص بسبب اعتداءات إرهابية. وعرض على السكان مخرجا من الفوضى. "امنحوني 400 مقعد في البرلمان (الغالبية الساحقة) لكي يتم حل المشكلة في هدوء". وفي الانتخابات الجديدة اللاحقة حصل على خمسة ملايين من الأصوات الإضافية والفوضى انتهت.

وهذه الأصوات تعطي إشارة عما يمكن أن يحصل في تركيا في الأسابيع السبعة المقبلة. سيستفز كي تصل مجددا توابيت. توابيت بها جنود فقدوا حياتهم في القتال ضد الميليشيات الكردية.

Türkei | Recep Tayyip Erdogan in Ankara (picture-alliance/dpa/AP Photo/Pool/Presidential Press Service)

اردوغان سيستغل كل الفرص للفوز باسطنبول

"اسطنبول درج للنجاح"

ومرشحا حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية متساويان تقريبا في السباق الانتخابي. لكن مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم الذي يقف في الحقيقة من أجل السلطة يبدو متعبا عن آخره. ومرشح المعارضة أكرم امام أوغلو يتجرد من معطفه ويشمر عن ساعديه. الرجل الذي يريد انتزاع اسطنبول من يد اردوغان كان لامعا خلال الانتخابات البلدية وبعدها. وبفضل مثوله والتزامه تحول إلى نجم سياسي.

وبحزم لطيف يعترض طريق اردوغان الغاضب. والكثير من  كتاب العمود العلمانيون يرون في امام أوغلو الرئيس المقبل لتركيا. فاسطنبول هي مثل سلّم النجاح السياسي. فمشوار اردوغان بدأ على هذا السلّم الذي وصل إلى أعلاه ونزل منه مجددا. وامام أوغلو يوجد في بداياته، ويتحرك باستمرار إلى الأعلى. وكلا الرجلين يلتقيان على نفس الارتفاع من السلّم. فهما يلتقيان هناك في أسخن صيف في تركيا التي هي صندوق عجائب: التشاؤم والأمل يلتقيان في الغالب هناك في لعبة تبادل الأدوار. وما الذي يغلب، فهذا لا يعرفه أحد بدقة. وقطار الديمقراطية يتحرك على كل حال الآن بشكل أسرع ـ بعدما نزل اردوغان.

جان دوندار، رئيس تحرير سابق لصحيفة جمهورية يعيش في المنفى في ألمانيا.

  • Istanbul Airport Luftaufnahme (IGA )

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    حلقة وصل مهمة

    بات لمدينة إسطنبول التركية الآن مطار ثالث، إذ لم يكن بالإمكان توسيع مطار أتاتورك الدولي المكتظ الذي كان الأكبر حتى افتتاح المطار الجديد والأكثر أهمية وذلك بسبب موقعه في المدينة. لهذا السبب تم بناء المطار الجديد على منطقة "الحقل الأخضر" على مشارف المدينة. ويُتوقع أن يصبح حلقة وصل محورية لحركة الطيران بين أوروبا وآسيا.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/Handout Presidential Press Office/K. Ozer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    افتتاح تدريجي

    ومن أجل هذا "الانتقال الكبير " تم تعليق حركة الملاحة الجوية في المطارين لمدة 12 ساعة من الساعة الثانية صباح أمس السبت، كما أُغلقت ثلاثة طرق سريعة رئيسية أمام حركة المرور. في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، افتتح الرئيس التركي أردوغان بشكل رسمي مطار إسطنبول. وستدخل منشآت المطار الضخم بشكل تدريجي على عدة مراحل، ليكون الأكبر في العالم عند اكتمال جميع مراحله في الفترة القادمة.

  • Türkei | Istanbul Airport (DW/B. Güven)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    آخر طائرة

    خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع انتقلت الخطوط الجوية التركية إلى مركزها الجديد. وبدأت هذه الخطوة ليلة الجمعة الساعة الثالثة صباحاً، وغادرت آخر طائرة ركاب مطار أتاتورك في إسطنبول السبت، في حين نقلت قوافل شاحنات آلاف الأطنان من المعدات عبر المدينة إلى المطار الجديد العملاق الذي تعتزم تركيا جعله الأكبر في العالم.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/M. Sezer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    مهمة عملاقة

    وتم نقل حوالي 47300 طن من المعدات الثقيلة، بما في ذلك مركبات سحب الطائرات، التي يبلغ وزن كل منها 44 طناً. وفقاً للخطوط الجوية التركية، فإن حجم المعدات الكلي يصل إلى حمولة 5000 شاحنة بمشاركة نحو 1800 عامل. ووصف مسؤولون وصحافيون أتراك عملية نقل المعدات بين المطارين بأنها "أكبر عملية نقل بتاريخ الطيران المدني".

  • Türkei, Istanbul: Umzug des Flughafens (picture-alliance/M. Mainka)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    وداع المطار القديم

    وحدها الخطوط الجوية التركية نقلت 280 طائرة، 151 أقلعت من مطار أتاتورك وحلقت باتجاه المطار الجديد، فيما تم تحويل مسار 129 طائرة أخرى قادمة من رحلات من داخل تركيا وخارجها للهبوط في مطار إسطنبول. أما المطار الثالث مطار صبيحة كوكجن على الجانب الآسيوي من المدينة فبقي قيد العمل.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/M. Sezer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    مشروع عملاق على "المرج الأخضر"

    وفقًا للرابطة الدولية للمطارات فإن مطار إسطنبول الجديد هو أول مطار عملاق يتم بناؤه على مشارف مدينة منذ حوالي 20 عاماً. وكان آخر مشروع من نوعه في أوروبا هو مطار "إلفثيريوس فينيزيلوس" في العاصمة اليونانية أثينا، الذي بدأ تشغيله في مارس/ آذار 2001، وقبل ذلك مطار "فرانز يوزيف شتراوس" في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تقلع وتهبط الطائرات منذ مايو/ أيار 1992.

  • Türkei Istanbl neuer Flughafen Protest gegen Arbeitsbedingungen (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    احتجاجات على ظروف العمل

    على الرغم من أن المشروع تم تنفيذه في المدة المخطط لها، إلا أن ذلك الأمر لم يُنفذ بسهولة، فمثلاً تسببت ظروف العمل في موقع البناء في اندلاع الاحتجاجات بعد ارتفاع معدل الوفيات بين العاملين أثناء تشييده. تم انتقاد اختبار موقع المطار أيضاً لأنه غالباً ما يكون عاصفاً وضبابياً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعطل حركة النقل الجوي طريق هجرة الطيور المهم بين قارتي أوروبا وآسيا.

  • Türkei Flughafen Istanbul Yeni Havalimani (Getty Images/C. McGrath)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    معلم معماري

    مطار إسطنبول هو مشروع اقتصادي جريء لا يُحكم على نجاحه إلا بعد عقد من الزمن. كما أن مشروع المطار يرتبط إلى حدٍ ما بصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي احتفل بالفعل بالافتتاح الرسمي بعرض رائع. كما تم أخذ هذه الأهمية في الاعتبار من قبل المهندسين المعماريين، ما انعكس في طريقة تشييده، كما يظهر تصميم برج المراقبة هنا.

  • Türkei Istanbul neuer Flughafen (picture-alliance/abaca/Depo Photos/T. Adanali)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    خطة طموحة

    من المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين عبر المطار نحو 90 مليون مسافر سنوياً، وقد يرتفع العدد إلى مائتي مليون بحلول عام 2028 ، حينها سيكون المطار الذي بلغت تكلفته نحو 10.5 مليار يورو قد بلغت سعته التشغيلية 500 طائرة، بواقع 2000 إقلاع وهبوط. وللمقارنة فإن مطار أتلاتنا في الولايات المتحدة هو أكبر مطار بنحو 104 مليون مسافر سنوياً.


 

مختارات

اللجنة العليا للانتخابات تأمر بإعادة الانتخابات في إسطنبول

قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة الانتخابات في إسطنبول. وذكر ممثل الحزب الحاكم في اللجنة أن الانتخابات ستعاد في الـ 23 من الشهر القادم. في المقابل قال مرشح المعارضة إنه ينتظر القرار الرسمي قبل أن يعطي أي تصريح. (06.05.2019)  

برلين تصف إعادة انتخابات اسطنبول بالقرار "غير المفهوم"

اعتبرت برلين قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإعادة انتخابات اسطنبول بعد شكاوى من حزب الرئيس أردوغان قرارا "غير مفهوم، فيما اعتبره زعيم المعارضة الفائز في انتخابات 31 مارس/ آذار أكرم إمام أوغلو "خيانة". (07.05.2019)  

إعادة انتخابات إسطنبول.. انتقاد ألماني وأوغلو يتحدث عن خيانة

انتقد ساسة ألمان قرار إلغاء نتائج انتخابات إسطنبول، وذهبت رئيسة قائمة الحزب الليبرالي للانتخابات الأوروبية إلى أن "تركيا لم تعد شريكاً للاتحاد الأوروبي". هذا فيما وصف رئيس بلدية إسطنبول أكرم أوغلو القرار بأنه "خيانة". (06.05.2019)  

تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

شهدت مدينة إسطنبول التركية عملية انتقال ضخمة من مطار أتاتورك إلى مطار المدينة الجديد، على مدار يومين نُقلت أكثر من 280 طائرة وأكثر من 47300 طن من المعدات بمشاركة آلاف العاملين. (07.04.2019)  

مواضيع ذات صلة

اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تأمر بإعادة انتخابات بلدية اسطنبول التي شهدت هزيمة الرئيس رجب طيب اردوغان 07.05.2019

اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تأمر بإعادة انتخابات بلدية اسطنبول التي شهدت هزيمة قاسية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحزبه العدالة والتنمية، علماً أنه فاز بشكل عام بالانتخابات البلدية لكنه خسر انتخابات بلدية مهمة في اسطنبول وأنقرة، ليُشكك بعدها بشرعية النتائج

Türkei, Istanbul: Bürgermeister Ekrem Imamoglu hält Ansprache

وجهة نظر: وداعاً للديمقراطية في تركيا! 07.05.2019

الانتخابات البلدية في اسطنبول ستشهد جولة إعادة، وبغض النظر عن نتيجة الاقتراع الجديد، فإن الواضح هو أن الديمقراطية في تركيا هي الخاسر الأكبر، كما يعتقد اركان أريكان مدير القسم التركي في مؤسسة DW في تعليقه التالي.

Türkei, Istanbul: Bürgermeister Ekrem Imamoglu hält Ansprache

مسائية DW: إعادة انتخابات إسطنبول.. ضربة جديدة للديمقراطية؟ 07.05.2019

بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا القاضي بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول.. أردوغان يرحب والمعارضة تتحدث عن خيانة والغرب ينتقد ويحذر.. ماذا وراء قرار إلغاء نتائج انتخابات إسطنبول؟ وأي انعكاسات له على المشهد التركي؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  