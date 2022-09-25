خبير أمريكي: مستقبل التنافس الأمريكي الصيني يركز على الشرق الأوسط

يقول الباحث الأمريكي جون بي. ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن التاريخ لا يسير على خط مستقيم، وللأسف يتم نسيان ذلك. فمحرك الاحتراق الداخلي الذي كان مصدر الطاقة لسنوات كثيرة في القرن العشرين، سوف يختفي إلى حد كبير في القرن الحادي والعشرين.

ورغم أن مصادر إمدادات الكهرباء في المستقبل غير معروفة، ستكون طاقة الكهرباء هي السائدة في المستقبل. وقد ابتهج البعض في الولايات المتحدة لأنهم يرون أن تراجع أهمية النفط والغاز سوف يعني في القريب العاجل انتهاء المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. ولكن ليس الأمر بهذه البساطة في الحقيقة.

ويضيف ألترمان في تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيحية والدولية أن النفط والغاز لن يكونا سلعتين استراتيجيتين في المستقبل البعيد، لكن من المؤكد أنهما سلعتان استراتيجيتان الآن، حيث يربك غزو روسيا لأوكرانيا أسواق الطاقة العالمية ويهدد إمدادات التدفئة في أوروبا في الشتاء. ومع ذلك، فإن هذه ليست أزمة قصيرة الأمد.

دورة حياة

ويقول ألترمان، وهو أحد كبار نواب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ورئيس كرسي زبيجنيو بريجينسكي في الأمن العالمي والجيواستراتيجية إنه من الغريب أن سبب ذلك هو أن الكثيرين تسيطر عليهم فكرة نهاية عصر النفط والغاز. فكثير من المستثمرين ليسوا على استعداد للاستثمار في مجال التنقيب عن الطاقة وفي البنية الأساسية للطاقة، ويرجع ذلك من ناحية لعدائهم لقطاع النفط والغاز لأسباب بيئية، ومن ناحية أخرى بسبب توقع أن دورة حياة أي استثمارات جديدة قصيرة للغاية مما يحول دون استعادة التكاليف.

ورغم الحكمة التقليدية بأن أسعار النفط والغاز سوف تتراجع تدريجيا مع انخفاض الطلب عليها، ليس من المرجح حدوث ذلك. فحقول النفط القديمة تنتج أقل من الجديدة، ومع تضاؤل التنقيب وتراجع الاستثمار في الحقول الموجودة، من المرجح أن تكون النتيجة فترة تنخفض فيها الإمدادات أكثر من انخفاض الطلب، مما يزيد الضغط على الأسعار.

مكاسب على المدى الطويل؟

ويمكن أن يقول البعض إن أي ارتفاع في الأسعار يعتبر مكسبا على المدى الطويل لأنه سيجعل أنواع الوقود البديلة أكثر تنافسية. ولكن قبل أن يحدث ذلك، سوف يرغم اهتمام العالم على العودة للاتجاه نحو الشرق الأوسط، حيث بمقدور شركات الإنتاج المملوكة للدولة الاستثمار في هذا المجال، وحيث أن لديها اهتماما استراتيجيا بمد أجل عصر النفط وذلك بتخفيض الأسعار بما يكفي لإبطاء اللجوء للبدائل.

وترى هذه الشركات أن هناك منطقا بيئيا لمركزيتها المتجددة، نظرا لأن إنتاجها يتسبب في انتشار أقل نسبة كربون في العالم. وفي حقيقة الأمر، من المحتمل أن هناك عددا من العوامل ستمنح الشرق الأوسط حصة أكبر في الإنتاج العالمي والاحتفاظ بهذه الحصة مع ظهور البدائل.

يربك غزو روسيا لأوكرانيا أسواق الطاقة العالمية ويهدد إمدادات التدفئة في أوروبا في الشتاء، لكنها ليست بالأزمة القصيرة الأمد.

"معركة الأمس"

ومع ذلك، هناك اندفاع في الولايات المتحدة للخروج من الشرق الأوسط مع تزايد الحديث عن تنافس دائم مع الصين. ومع قلق الولايات المتحدة المتزايد بشأن تصرفات الصين في منطقة المحيط الهادئ، يبدو الشرق الأوسط كمعركة الأمس. فقد عادت مرة أخرى معركة "لا حرب بسبب النفط" التي أثيرت قبل 20 عاما، وانضم إليها الآن دعاة الحفاظ على البيئة.

ومع اتجاه الولايات المتحدة نحو آسيا، تقوم الصين رويدا رويدا بالتوغل في الشرق الأوسط. فالصين تروج لنفسها باعتبارها الترياق لمواجهة الهيمنة الأمريكية. فهي لا تلقي محاضرات عن الحكم ولا تطلب شيئا أكثر من الشروط التجارية المحضة. ويبدو اهتمام الصين واضحا للقادة في المنطقة تماما كما واضح هو عدم اهتمام الولايات المتحدة المفترض.

ورطة الصين

وعلى أية حال، فإن اهتمام الصين محسوب. وفي الحقيقة، تعتبر الصين أكثر رغبة من الولايات المتحدة في تحرير نفسها من الاعتماد على الشرق الأوسط. فالصين ترى اعتمادها على الشرق الأوسط نقطة ضعف دائمة. فهي لا تفتقر فقط للقوة العسكرية لحماية مصالحها هناك، لكنها تخشى أيضا من قيام الولايات المتحدة بسرعة بمنع وصول طاقة الشرق الأوسط إليها في حالة حدوث صراع. وتفتقر الصين لوجود احتياطيات عميقة من النفط والغاز مثل الولايات المتحدة، لكن لديها فحم محلي، يلحق ضررا بالغا بالهواء في المدن الصينية.

وتشعر حكومة الصين بحاجة للخروج من عصر النفط بشدة أكثر من الولايات المتحدة. ومع ذلك، تتبع الصين موقفا محسوبا وواقعيا تجاه الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أنه لدى المسؤولين في الحكومة الصينية اهتمام أكيد بالحد من ارتباط بلادهم بالشرق الأوسط، فإن ذلك مصحوب بإدراك أن هناك حاجة لأن تصبح العلاقات أكثر قوة قبل أن تضعف. فالصين تعد نفسها جيدا لفترة تركيز عالمي متزايد على الشرق الأوسط.

يرى ألترمان أن المؤسسة العسكرية الأمريكية تتمتع بالحكمة التي تجعلها لا تتحول بشكل حاد بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط

اتجاه معاكس

أما الولايات المتحدة فإنها تتخذ اتجاها معاكسا. ويبدو الأمر وكأنما تعرف الولايات المتحدة كيف تنتهي القصة، وهي حريصة على تخطي كل الفصول التي تسبق النهاية. ومع ذلك، فإن الكثير سوف يحدث قبل بلوغ النهاية.

ويوضح ألترمان أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعد نفسها لما سوف يحدث على المدى المتوسط قبل أن تهيئ نفسها للمدى الطويل. والمؤسسة العسكرية الأمريكية تتمتع بالحكمة التي تجعلها لا تتحول بشكل حاد بعيدا عن المنطقة، رغم الضغط عليها للتركيز على منطقة المحيط الهادئ، حيث يعتمد حلفاء الولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير بالفعل على طاقة الشرق الأوسط.

وكانت زيارة بايدن للسعودية في تموز/ يوليو الماضي خطوة بناءة في هذا الاتجاه أيضا؛ إذ أن بناء أنماط متواصلة من التعاون، وتبني مشروعات مشتركة، ومساعدة الشركاء على تنويع اقتصادياتهم ليس فقط أمرا ذكيا فيما يتعلق بالتنافس العالمي مع الصين، ولكن أيضا فيما يتعلق بتعزيز مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

واختتم ألترمان تقريره بالقول إنه لم يعد لدى الكثير من الأمريكيين قدرا كبيرا من الصبر بالنسبة للشرق الأوسط، ولكن في الحقيقة يعتبر الصبر هو المطلوب تماما.

ع.غ/ ع.ج (د ب أ)