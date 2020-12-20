 خبير أمريكي: سُبل بايدن لتجنب اندلاع حرب بين أمريكا والصين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.12.2020

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سياسة واقتصاد

خبير أمريكي: سُبل بايدن لتجنب اندلاع حرب بين أمريكا والصين

يمثل صعود الصين التحدي العالمي الأكثر تعقيدا الذي يواجه صناع القرار في واشنطن، فهي الخصم الأكثر شراسة الذي يواجه الولايات المتحدة، كما أنها دولة سوف يتعين على أمريكا أن تجد سبلا للتعايش معها، بدلا من الدمار المتبادل.

أرشيف: جو بايدن والرئيس الصيني بينغ (ديسمبر/ كانون الأول 2020)

أرشيف: جو بايدن والرئيس الصيني بينغ (ديسمبر/ كانون الأول 2020)

يرى غراهام آليسون الخبير الأمريكي في العلوم السياسية والشؤون الدولية والاستاذ السابق بكلية كينيدي للحكم بجامعة هارفارد، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية أنه إذا ما تمكن النظام الاوتوقراطي بقيادة الرئيس الصيني شن جين بينج، من تحقيق حلمه، ستزيح بكين واشنطن  من العديد من مواقع القيادة التي اعتادت عليها الأخيرة خلال "القرن الأمريكي".

مختارات

مع قرب تولي جو بايدن السلطة، تريد الأطراف المختلفة إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وفي حين تتمسك طهران بالاتفاقية النووية القديمة، يلمح الغرب بأنه يريد المزيد من الإضافات وتوسيع الصيغة القديمة.

ينتظر فريق بايدن أن تنتهي فترة ترامب بسرعة دون أن تأتي مفاجآت جديدة للعلن تحرج الرئيس القادم. فصفقات ترامب الأخيرة، وإن كانت إيجابية لإسرائيل، فهي قد تجعل بايدن يواجه "صداع رأس" بخصوص دور أمريكا في الخارج. كيف ذلك؟

لم يسبق منذ عقود من الزمن أن شهدت المنطقة المغاربية تسارعاً في الأحداث خلال فترة انتقال السلطة بُعيد الانتخابات الأمريكية. خطى متسارعة وحسابات للأطراف المغاربية تتزامن مع متغيرات في السياسة الأمريكية بالمنطقة.

المهارة والكفاءة الاقتصادية كانت تحسب من نقاظ قوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابل منافسه جو بايدن. والآن بعد فوز بايدن في الانتخابات عليه أن يثبت أن لديه الكفاءة والخطط اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

وإذا لم يتم إقناع الصين بأن تكبح جماح نفسها، وأن تتعاون حقاً مع الولايات المتحدة، سيكون من قبيل المستحيل تحاشي اندلاع حرب كارثية، أو الحفاظ على مناخ تستطيع فيه الدولتان العيش فيه. ومن أجل مواجهة هذا التحدي، يتعين على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وفريقه، صياغة استراتيجية تتجاوز ما وصفه الروائي الأمريكي، سكوت فيتزجيرالد، باختبار "عقل المستوى الأول"، أي "احتفاظ العقل بفكرتين متناقضتين في نفس الوقت، وهو لا يزال يؤدي وظيفته".

ولحسن الحظ، وفي تناقض صارخ مع سلفه، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، يدخل بايدن هذا الاختبار وهو في وضع استعداد جيد، حيث يتمتع بحنكة اكتسبها من مناصب شغلها عقودا فهو النائب السابق للرئيس، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، كما كان نائباً برلمانياً خلال حقبة الحرب الباردة، وقد واجه العديد من الخيارات الصعبة، وتمكن من تشكيل رؤى مدروسة بشأن كيف تسير الأمور في العالم.

ومن ناحية، فإن  جو بايدن  إذا لم تنهار الصين في عهد الرئيس شي، أو تتصدع، فستكون "أكبر لاعب في تاريخ العالم"، كما وصفها لي كوان يو، رئيس الوزراء ومؤسس سنغافورة الراحل. ونظراً لأن عدد سكان الصين يصل إلى أربعة أمثال سكان الولايات المتحدة، فإنه إذا كان الصينيون يتمتعون بنصف الطاقة الإنتاجية للأمريكيين، فإن إجمالي الناتج المحلي للصين سوف يكون ضعف أجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة. ومن شأن هذا أن يسمح للصين بأن تستثمر في مجال الدفاع ضعف ما تنفقه أمريكا.

لن يكون بإمكان أمريكا مواجهة الصين بمفردها

قال آليسون إنه منذ بداية القرن الحادي والعشرين، صعدت الصين لتصبح أكبر اقتصاد في العالم (بحسب نظام القياس الذي تحدد من خلاله وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أفضل معيار للمقارنة بين الاقتصادات الوطنية). وقد صارت الصين اليوم ورشة التصنيع في العالم، والشريك التجاري الأول لمعظم الاقتصادات الرئيسية، وأيضا المحرك الأول لنمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية في عام 2008 وبنهاية عام 2020، سيكون هناك اقتصاد كبير واحد فقط أكبر مما كان عليه في بداية العام. وهو ليس اقتصاد الولايات المتحدة. وبحسب آليسون- بروفيسور "دوجلاي ديليون" في الدراسات الحكومية، والمدير السابق لمركز "بلفور" للعلوم والشؤون الدولية بجامعة "هارفارد" الأمريكية- فإنه من أجل تكوين مجموعة من القوى التي تستطيع تشكيل سلوك الصين، يتعين على الولايات المتحدة جذب دول أخرى ذات ثقل إلى جانبها في ميزان القوة. ورغم ازدراء الرئيس ترامب للحلفاء، أقر نائب الرئيس، ووزير الخارجية في إدارته بحتمية ذلك.

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ترامب يعلن "الحرب الفضائية" على الصين وروسيا

ولكن أملهما في أن يحذوا حذو بعض ما تم اتباعه في استراتيجية الولايات المتحدة الناجحة خلال حقبة الحرب الباردة لإقناع دول أخرى "بفك الارتباط" مع الصين خلف ستار حديدي اقتصادي جديد أساء فهم الحقائق الرئيسية. وبصفته سياسياً، يدرك بايدن أن التفويض الذي يناله زعماء الدول بالحكم يستند إلى قدرتهم على تحسين ظروف معيشة شعوبهم، و"أن أي محاولة لإجبارهم على الاختيار بين علاقة عسكرية مع أمريكا توفر لهم الأمن، وبين علاقة اقتصادية مع الصين، وهي ضرورية لرفاهيتهم، لا يقوم بها إلا أحمق"، كما يقول الخبير الأمريكي. ويضيف أن حشد القوة المتحالفة والمنحازة في شبكة أكثر تعقيداً سيكون أكثر صعوبة بكثير مما كان عليه الحال في مواجهة الاتحاد السوفيتي (السابق).

سبل تعايش مشترك يضمن مصالح الجميع

ومن ناحية أخرى، يدرك بايدن تماماً مشاركة الولايات المتحدة والصين في عالم صغير حيث تواجه كل منهما تحديات وجودية، لا تستطيع الانتصار عليها بمفردها. وقضت التكنولوجيا والطبيعة على هاتين القوتين العظميين بالعمل من أجل ايجاد سبل للعيش معاً، حتى لا تموتا معاً.

وكمحارب مخضرم يعود لزمن الحرب الباردة، يدرك بايدن على نحو لا يدركه معظم الجيل الحالي أننا ما زلنا نعيش في عالم "دمار نووي متبادل "، ويتذكر كيف كان الوضع صعباً على صناع السياسة في الولايات المتحدة بالنسبة لاستيعاب مفهوم "الدمار النووي المتبادل والمؤكد"، وأن يقبلوا بالتداعيات الاستراتيجية المترتبة بالنسبة لفن الحكم الرزين.

وفي أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية، تعلم الرئيس الراحل جون كينيدي وخلفاؤه الدرس الذي لخصه الرئيس الراحل أيضاً رونالد ريغان في براعة عندما قال: لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، ولذلك يجب ألا نلجأ إليها أبداً. وكان إدراك ماذا يعني هذا عمليا فيما يتعلق بتنافس الولايات المتحدة مع "إمبراطورية الشر" (وصف ريجان للاتحاد السوفيتي في أوائل ثمانينيات القرن الماضي)، صراعاً هائلاً - قضى فيه بايدن ساعات طويلة (لا تحصى) في مساعدة زملائه في مجلس الشيوخ على إدراكه.

ويقول آليسون، صاحب كتاب "الحرب قدرهما: هل تتمكن أمريكا والصين من الهروب من مصيدة ثيوسيديدس؟" الذي صدر في عام 2017، إنه في الوقت الحالي، وبالإضافة إلى "الدمار النووي المتبادل والمؤكد"، يدرك الرئيس المنتخب بايدن أننا نواجه أيضاً "دماراً مناخياً متبادلاً ومؤكداً".

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فيديو: "ديبلوماسية" ترامب مع الصين وروسيا وإيران

التحدي الذي تفرضه الصين "رهيب"

بالنظر إلى أننا نعيش على نفس الكوكب الصغير ونتنفس الهواء نفسه، يستطيع أحد أكبر مصدرين اثنين لغازات الاحتباس الحراري أن يسبب خللاً في المناخ على نحو حاد لا يمكن معه العيش على الكوكب. وقد أدرك بايدن هذه الحقيقة، وعمل مع الرئيس السابق باراك أوباما ووزير الخارجية في إدارته جون كيري على التوصل لاتفاق مع الصين، وهو الخطوة التي جعلت من الممكن التوصل لاتفاق باريس للمناخ في عام 2015.

وقد انسحب منه ترامب، ويعتزم بايدن إعادة أمريكا إليه في اليوم الأول من دخوله البيت الأبيض، والسعي للتعاون مع الصين من أجل تحقيق المزيد من الأهداف الطموحة. ويقول الخبير السياسي آليسون في ختام تقريره إن التحدي الذي تفرضه الصين رهيب، ولكن من المستحيل تجاهل الحقائق الغاشمة. وبعدما تغلب بايدن على ما بدا أنه عقبات عصية، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، سيكون الرئيس الجديد واقعياً إلى أقصى حد بشأن جسامة هذا التحدي، وقاطعا في إصراره على القيام بما يتعين عليه أن يقوم به.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)

  • MOROKKO TGV Zug wird angeliefert (Getty Images/AFP)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    أسرع قطار في إفريقيا في المغرب

    أسرع قطار في القارة السمراء يتم بناءه شمال المغرب، وتحديدا بين طنجة والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وقطار TGV الفرنسي يقطع المسافة بين المدينتين في ساعتين وعشر دقائق، عوض أربع ساعات و45 دقيقة كما هو الأمر بالنسبة للقطار العادي. وسرعته تفوق 320 كيلومترا في الساعة.

  • Sambia alte Lokomotive (Getty Images/AFP/S. de Sakutin)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    أقدم قطار في الإسكندرية

    في عام 1856 افتتحت أول سكة حديد تربط بين الإسكندرية والقاهرة. وقاطرة البخار التي استخدمت آنذاك نقلت بداية القرن العشرين إلى زامبيا إلى أن أحيلت إلى المعاش في عام 1976. والآن يمكن مشاهدتها في متحف لسكك الحديد في عاصمة زامبيا ليفنغستون.

  • Nigeria Eröffnung Eisenbahnlinie zwischen Abuja und Kaduna (DW/U. Musa)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    الخط السريع بين أبوجا وكادونا

    منذ عام 2016 يوجد خط مباشر لسكة الحديد بين العاصمة النيجيرية أبوجا وكادونا، عاصمة إقليم كادونا، في النصف الشمالي للبلاد. طول هذا الخط 187 كيلومترا وسيكلف إنشاءه نحو 800 مليون يورو. وقدم البنك الصيني "بنك الإيراد والتصدير" قرضا بقيمة 50 مليون يورو لإنجاز المشروع.

  • Addis Abeba Äthiopien Bahn Straßenbahn Haltestelle (picture-alliance/dpaMarthe van der Wolf)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    شبكة الترام في أديس أبابا

    في أيلول/ سبتمبر 2015، بني أول خط لشبكة ترام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقامت الشركة الصينية "رايل واي غروب" ببنائه. وإلى غاية 2020 ستظل هذه الشركة مسؤولة عن عملية التشغيل والصيانة، بعد ذلك ستنقل هذه المهمة إلى شركة محلية.

  • Kenia chinesische Investitionen in die Eisenbahnstrecke Mombasa-Nairobi (Reuters/N. Khamis)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    شرق إفريقيا ينتفض

    نحو 25 ألف عامل كيني و3 آلاف عامل صيني سيشاركون في عملية بناء خط للسكة الحديدية بطول 472 كيلومترا بين ثاني أكبر مدينة في كينيا مومباسا والعاصمة نيروبي. 90 بالمائة من تكاليف المشروع بحجم 3,6 مليارات يورو، سيقدمها الصينيون. وهناك خطط لتوسيع هذه الشبكة لتضم مدنا ككمبالا وجوبا.

  • Namibia alte Bahnschwellen (picture-alliance/Ardea/K. Terblanche)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    تدهور السكة الحديدية بخروج المستعمر

    العديد من خطوط القطارات في إفريقيا تمّ بناءها من قبل المستعمر. وكان الهدف من ذلك نقل المواد الخام إلى المناطق الساحلية ليتم حملها عبر السفن إلى أوروبا. اليوم العديد من هذه الشبكات أضحت غير صالحة للاستخدام وأهملت بالكامل. والصورة تظهر الخط الذي كان يربط بين سفاكوبموند وواليس باي في ناميبيا، وتمّ استبداله في عام 1980 بخط جديد.

  • Infografik Bildergalerie Bahnstrecken in Afrika ENG

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    ما زال هناك عمل كثير!

    شدد تقرير البنك الإفريقي للتنمية لعام 2015 على دور القطارات في العملية التنموية، إذ أنه سيقوم بنقل البضائع بتكلفة أقل، كما أنه سيزيح الضغط الطرقي عن المدن الكبرى ومناطق الازدحام. وأشار التقرير أيضا إلى الوضعية المزرية لخطوط السكة الحديد في القارة السمراء، خاصة وأنه كثيرا ما لا توجد خطوط مباشرة تربط بين المناطق المختلفة للبلد الواحد.

  • Nov 27 2014 Cape Town South Africa View of the Gautrain inside Pretoria station Gautrain is (imago/ZUMA Press)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    جنوب إفريقيا في المقدمة

    قطار الضواحي الذي يربط بين بريتوريا وجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، سيتم توسيعه من 80 إلى 230 كيلومتر في العقدين القادمين. وجنوب إفريقيا تتوفر على ما مجموعه 21 ألف كيلومترا من السكك الحديدية. وهي بذلك صاحبة أطول خط قطارات في القارة تليها السودان بمعدل 7251 كيلومترا ومصر 5085 كيلومترا. الكاتب: أرني كيوبانيكي/ و.ب


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