 خبير أمريكي: استعدوا للمرحلة التالية في الحرب الأهلية الأفغانية! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.08.2021

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سياسة واقتصاد

خبير أمريكي: استعدوا للمرحلة التالية في الحرب الأهلية الأفغانية!

أكد خبير أمريكي أن ما يجري في أفغانستان من سيطرة طالبان على الحكم والتغيير السياسي الناتج عن ذلك ليس نهاية اللعبة. ما دور دول الجوار القريب والبعيد: روسيا وتركيا وإيران وطاجكستان وأوزبكستان؟

يؤكد الخبير أن تولي طالبان للسلطة لا يعني نهاية القصة

يؤكد الخبير أن تولي طالبان للسلطة لا يعني نهاية القصة

قد يتبادر إلى الأذهان أن تطورات المشهد في أفغانستان قد تنحصر في سيطرة حركة طالبان على مفاصل الدولة وفرضها لرؤيتها المتشددة، إلا أن المشكلة على ما يبدو أعمق من ذلك إذ تحتمل تقسيم أفغانستان نفسها بسبب تفاعلات إقليمية مع دول الجوار.

مختارات

أنفقت واشنطن خلال 20 عاماً مئات المليارات لتدريب الجيش الأفغاني وتجهيزه. لكن ذلك لم يمنع القوات الأفغانية من الانهيار أمام هجوم حركة طالبان التي باتت تملك ترسانة هائلة غنمتها من العدو، وحصلت على بعضها من مصادر أخرى.

يعيش الأفغان الذين لجأوا إلى ألمانيا في حالة رعب على وقع تردي الوضع في أفغانستان وإحكام طالبان سيطرتها على البلاد. ويقول عدد منهم إنهم تعرضوا للخيانة من قبل الجيش الأفغاني وقوات حلف الناتو.

بسرعة خاطفة تقدمت طالبان وبسطت سيطرتها على أفغانستان. كيف حصل هذا ولماذا انهار الجيش الأفغاني أمام مقاتليها؟ كيف سينعكس ذلك على الدول المجاورة وحلفاء أمريكا وخاصة في الشرق الأوسط، هل سيعيدون التفكير بسياستهم الخارجية؟

بعد سيطرة طالبان على معظم أراضي أفغانستان، بدت ملامح الحياة التي كانت تتشكل على مدار العقدين الماضيين تتبخر ومعها أحلام الكثير من النساء الأفغانيات اللواتي بات يهددهن ستار البرقع والحرمان من التعليم والعمل.

أصبح المدنيون في أفغانستان عالقين في أتون المعارك الجارية بين الجيش الأفغاني وحركة طالبان، وينتقدون الدول الغربية لتركهم تحت رحمة طالبان، حيث باتوا لقمة سائغة بين فكي الحركة مع تقدمها وسيطرتها على المدينة تلو الأخرى.

انسحاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) العسكري يثير مخاوف البعض من عودة حركة طالبان للحكم وانتعاش نشاط "القاعدة" وفقدان المكاسب الديمقراطية وعودة الانتهاكات بحق المرأة.

ويقول مايكل روبين، زميل معهد أمريكان إنتربرايز، المتخصص في شؤون إيران وتركيا والشرق الأوسط بشكل عام، في تقرير نشرته مجلة ناشيونال إنتريست الأمريكية إن حركة طالبان استولت على القصر الرئاسي في كابول، وأكملت حربها الخاطفة عبر أفغانستان. وفر الرئيس أشرف غني من البلاد بشكل مخز. وكتب وزير الدفاع بسم الله خان محمدي "لقد قيدوا أيدينا من الخلف وباعوا البلاد.. اللعنة على غني وعصابته".

طالبان ليست "قوية" كما قد يبدو

ولعبة اللوم جارية في واشنطن. وألقى الرئيس جو بايدن باللوم على سلفه الرئيس دونالد ترامب واتفاق السلام مع طالبان الذي حدد موعدا نهائيا للانسحاب الأمريكي. ولم يكن الاتفاق في عهد ترامب مدروسا، لكن أعذار بايدن مخادعة لثلاثة أسباب. أولا، لم تلتزم طالبان بالاتفاق وأبطلته. ثانيا، مر الموعد النهائي لانسحاب الولايات المتحدة قبل عدة أشهر، وأخيرا، لم يلتزم بايدن باتفاقات أخرى في عهد ترامب حول الجدار الحدودي وخط أنابيب كيستون إكس إل، وبالتالي فإن الفكرة القائلة بأن ترامب قيد يديه هي مجرد هراء.

ومع ذلك، ففي حين يرفرف علم "الإمارة الإسلامية" الآن فوق القصر الرئاسي في كابول، فإن انتصار طالبان ليس نهاية القصة. إن شعور طالبان بالزهو ليس مقياسا لشعبيتها قدر كونه نتيجة لدعمها من جانب باكستان، فنادرا ما يقاتل الأفغان حتى الموت، بل يجنحون بدلا من ذلك إلى الجانب الأقوى. وكان إظهار بايدن للضعف والقسوة هدية لقادة طالبان الذين يسعون إلى إقناع حكام الولايات بالتنحي عن السلطة مقابل النجاة بأرواحهم.

غير أن حركة طالبان ليست قوية كما قد تبدو. ويقول روبين إنه في آذار/مارس 2000، زار الإمارة الإسلامية لطالبان. وفي ذلك الوقت، كانت طالبان تسيطر على 90% من البلاد. وقد مارست الحركة ضغوطا على واشنطن للاعتراف بها. وقال روبين" قدت السيارة عبر ممر خيبر من بيشاور في باكستان، ثم زرت جلال أباد وكابول وغزني وقندهار. وفي كل مدينة، قال الأفغان إن الأمن الذي وعدت به طالبان عندما وصلت الحركة في البداية اختفى بسرعة عندما بدأت طالبان نفسها تفترس الشعب".

وفي حين يقول بعض التقدميين والانعزاليين وغيرهم من منتقدي السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية إن إدارة الرئيس الراحل رونالد ريغان أنشأت حركة طالبان، فإن هذا هراء عفا عليه الزمن: فقد دعمت الولايات المتحدة المجاهدين مثل أحمد شاه مسعود وآخرين من الذين أصبحوا نواة التحالف الشمالي الذي حارب طالبان.

وخلال هذه الفترة، صمد التحالف الشمالي. وعبر العديد من المنتمين له الحدود الطاجيكية التي كانت من بين عدد قليل من الحدود المفتوحة أمامهم. وقال روبين إنه في عام 1997، زار مزار الشريف أيضا، وكانت في ذلك الوقت تحت سيطرة عبد الرشيد دوستم. ثم دخل من تيرميز في أوزبكستان، وهو الطريق الذي دعمت أوزبكستان وتركيا من خلاله أمير الحرب بالوكالة لهما.

وفي عام 1999، كادت إيران وحركة طالبان أن تخوضا الحرب بعد أن ذبحت طالبان دبلوماسيين وعملاء استخبارات إيرانيين في قنصليتها بمزار الشريف. ودعم الإيرانيون إسماعيل خان كأمير حرب بالوكالة في حين أنه لم يسيطر على الأرض.

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طالبان: حركة متشددة وتكتيك عسكري. كيف نشأت ونما عودها؟

هل تدعم دول الجوار خصوم طالبان؟

ويقول روبين إن كل دولة من الدول المجاورة لأفغانستان باستثناء باكستان تخشى طالبان. ومن المتوقع أن يرعى كل منها خلال الأسابيع القليلة القادمة الميليشيات وأمراء الحرب  الذين سيحاولون الاستيلاء على الأراضي على طول الحدود لتكون بمثابة حاجز. ومن المؤكد أن روسيا سوف تساعد الجمهوريات السوفييتية السابقة المتاخمة لأفغانستان، لأن روسيا تخشى التطرف بين سكانها المسلمين المتزايدين.

ولأن طالبان اعتمدت على الزخم أكثر من براعتها العسكرية، فإن هذا يعني أنها قد تفقد قريبا بعض الولايات الطرفية. فولاية هيرات، على سبيل المثال، فارسية الثقافة، وفي الواقع، كانت جزءا من إيران. وإذا بذلت إيران جهودا متضافرة لوضع أحد من يعملون بالوكالة لحسابها في السلطة هناك، فمن المرجح أن تنجح. كما يمكنها تأكيد سيطرتها على فراه ونيمروز، وهما ولايتين أخريين تتقاسمان معها حدودا. وينطبق الشيء نفسه على منطقة بدخشان في شمال شرق أفغانستان المتاخمة لطاجيكستان.

ومع نشاط الدول المجاورة لأفغانستان ورعايتها لوكلاء جدد، قد يستغرق الأمر عاما أو عامين من القتال منخفض الشدة مع طالبان قبل أن تؤسس مناطق نفوذها الخاصة وتقسم أفغانستان مرة أخرى كما كانت خلال فترة الحرب الأهلية في التسعينيات.

وفي ختام تقريره يقول روبين إن طالبان قد تعلن انتصارها اليوم، ولكنها بالنسبة لأفغانستان لا تمثل نهاية القتال أكثر من كونها فصل في تاريخ دموي. ويضيف قائلا "استعدوا للمرحلة التالية في الحرب الأهلية الأفغانية".

ع.أ.ج/ خ.س (د ب أ)

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