خبير ألماني يدعو الى تسليح ألمانيا نوويا

دعا عالم سياسي ألماني لتسليح بلاده نوويا في مقال كتبه لصحيفة "فيلت أَم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (29 يوليو/ تموز 2018).

عالم السياسة كريستيان هاكه

وذكر العالم السياسي كريستيان هاكه أنه يجب على جمهورية ألمانيا الاتحادية التصرف للمرة الأولى منذ عام 1949 دون درع حماية نووية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف: "ألمانيا تعد في حالة أزمة شديدة اليوم بلا حماية"، لذا شدد على ضرورة أن "تفكر وتتصرف جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل موجه نحو المستقبل" كي يمكن "ردع أي هجوم محتمل نوويا".

يشار إلى أن هاكه درَّس في جامعة هلموت شميت، المعروفة أيضا باسم جامعة الجيش الألماني في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا وكذلك في جامعة بون غربي ألمانيا، وتقاعد في عام 2008.

وعارض ألكسندر غراف لامبسدورف، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) بألمانيا، ما دعا إليه هاكه، وقال للصحيفة الألمانية إنه صحيح أنه من الضروري "مناقشة موضوع الأسلحة النووية بشكل علني"، غير أنه إذا أصبحت ألمانيا قوة نووية فيمكن أن يؤدي إلى إضرار آخر بالنظام العالمي متعدد الأطراف -وفقا لمنظوره- لاسيما لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة أربعة زائد اثنين.

ومن جانبه حذر المفتش العام السابق بالجيش الألماني هارالد كويات في تصريحات لصحيفة "فيلت أَم زونتاغ" من اتخاذ هذه الخطوة، وذكر أن اتخاذ "نهج منفرد كقوة نووية" يهدد أسس أمننا.

ص.ش/و. ب (د ب أ)