 خبير ألماني يدعو الى تسليح ألمانيا نوويا | أخبار | DW | 29.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

خبير ألماني يدعو الى تسليح ألمانيا نوويا

من المفترض أن هناك أسلحة نووية تابعة لحلف الناتو مخزنة فوق الأراضي الألمانية، تعود لحقب ماضية. غير أن ألمانيا لا تمتلك سلاحا نوويا يخصها، وهو ما دعا إلى تغييره خبير سياسي شهير ليفتح النقاش على مصراعيه لهذا الخصوص.

Jordanien Bundeswehr Tornado (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

دعا عالم سياسي ألماني لتسليح بلاده نوويا في مقال كتبه لصحيفة "فيلت أَم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (29 يوليو/ تموز 2018).

Christian Hacke (Picture alliance/dpa/D. Borm/WDR)

عالم السياسة كريستيان هاكه

وذكر العالم السياسي كريستيان هاكه أنه يجب على جمهورية ألمانيا الاتحادية التصرف للمرة الأولى منذ عام 1949 دون درع حماية نووية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف: "ألمانيا تعد في حالة أزمة شديدة اليوم بلا حماية"، لذا شدد على ضرورة أن "تفكر وتتصرف جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل موجه نحو المستقبل" كي يمكن "ردع أي هجوم محتمل نوويا".

يشار إلى أن هاكه درَّس في جامعة هلموت شميت، المعروفة أيضا باسم جامعة الجيش الألماني في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا وكذلك في جامعة بون غربي ألمانيا، وتقاعد في عام 2008.

مختارات

خطط الحكومة الفرنسية الرامية إلى سحب جنودها المتمركزين في ألمانيا تثير قلق الحكومة الألمانية. فالقوات التي كانت تعد احتلالا بالأمس هي قوات صديقة اليوم ، كما أن مناطق تمركزها ستخسر الكثير من أماكن العمل إذا انسحبت. (03.07.2008)

دعا وزراء خارجية ألمانيا والنمسا إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية مع تمكين جميع الدول الراغبة في إنتاج الطاقة لأغراض سلمية من استخدام الوقود النووي تحت مظلة الهيئة الدولية للطاقة الذرية. (08.10.2007)

وعارض ألكسندر غراف لامبسدورف، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) بألمانيا، ما دعا إليه هاكه، وقال للصحيفة الألمانية إنه صحيح أنه من الضروري "مناقشة موضوع الأسلحة النووية بشكل علني"، غير أنه إذا أصبحت ألمانيا قوة نووية فيمكن أن يؤدي إلى إضرار آخر بالنظام العالمي متعدد الأطراف -وفقا لمنظوره- لاسيما لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة أربعة زائد اثنين.

ومن جانبه حذر المفتش العام السابق بالجيش الألماني هارالد كويات في تصريحات لصحيفة "فيلت أَم زونتاغ" من اتخاذ هذه الخطوة، وذكر أن اتخاذ "نهج منفرد كقوة نووية" يهدد أسس أمننا.

ص.ش/و. ب (د ب أ)

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الأول

    قامت الولايات المتحدة بإسقاط القنبلة النووية الأولى "الولد الصغير" على مدينة هيروشيما يوم 6 أغسطس عام 1945. ما أدى إلى مقتل خُمس سكان المدينة، الذين يقدر عددهم بحوالي 350 ألف. تبع ذلك هجوم ثاني في وقت أخر على مدينة ناغازاكي. وكانت هذه الهجمات هي الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة النووية في تاريخ الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    تأجيل الهجوم

    كان من المفترض أن يشن الهجوم على هيروشيما في الأول من آب/ أغسطس من عام 1945. ولكن تم تأجيله بسبب الإعصار الذي يهدد منطقة جنوب المحيط الهادئ. وبعد خمسة أيام من الموعد الأول بدأ الهجوم من على متن طائرة " إنولا غاي" والتي كان عدد طاقمها 13 شخصا، لكن لم يكن أي منهم على علم بطبيعة المهمة التي سينفذونها إلا بعد إقلاع الطائرة.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الثاني

    بعد ثلاثة أيام من هيروشيما ألقى الأميركيون القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناغازاكي. وكان من المقرر في الأصل أن يستهدف الهجوم مدينة كيوتو. ولكن بعد اعتراضات وزير الدفاع الأمريكي تحول الهجوم إلى ناغازاكي. وتبلغ قوة انفجار القنبلة المسماة "الرجل البدين" 22 ألف طن من مادة تي ان تي. ويقدر عدد القتلى، الناجم عن هذا الهجوم، حتى ديسمبر 1945 بحوالي 70ألف شخص آخر.ِ

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    اختيار استراتيجي للهدف

    كانت مدينة ناغازاكي واحدة من أكبر الموانيء البحرية التي تقع جنوب اليابان. وكان لها أهمية إستراتيجية كبيرة بسبب نشاطها الصناعي، حيث كانت تُنتج الذخائر، والسفن، والمًعدَّات العسكرية، والمواد الحربية الأخرى.وصنعت هناك أيضا الطوربيدات، التي استخدمتها اليابان في هجومها على الأسطول الأميركي" في بيرل هاربور"

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ارتفاع عدد الضحايا

    بعدة عدة أشهر من الهجمات مات عشرات الآلاف بسبب آثار التفجيرات. ففي هيروشيما وحدها مات حتى نهاية عام 1945 حوالي 60 الف شخص آخرين،بسبب آثار التسمم الإشعاعي والحروق وإصابات خطيرة أخرى. ويقدر عدد أواخر الضحايا بعد خمس سنوات من الحادث بحوالي 230 الف في كل من هيروشيما وناغازاكي.

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    نهاية حرب مخيفة

    بعد إلقاء القنبلتين الذريتين كان العديد من اليابانيين يخشون هجوما ثالثا على طوكيو. وبعدها أعلنت اليابان استسلامها لتنتهي الحرب العالمية الثانية في آسيا. الرئيس الأمريكي هاري ترومان هو الذي أمر آنذاك بتنفيذ الهجمات، حيث كان على قناعة بأن الهجوم النووي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بسرعة. ولكن العديد من المؤرخين يصفون هذه الهجمات بجرائم الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    إعادة البناء

    تم إعادة بناء مدينة هيروشيما المدمرة بكاملها، ما عدى جزيرة في نهر أوتا، الذي بقيت متنزها للسلام. ويوجد الآن عدد كبير من النصب التذكارية مثل: متحف السلام، نصب تذكاري لسلام الأطفال، أنقاض الشركات الصناعية والتجارية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ثقافة النصب التذكارية في اليابان

    في ناغازاكي يتم منذ عام 1955 تخليد ذكرى الهجوم النووي في حديقة السلام للضحايا. ويلعب هذا الحدث التذكاري في اليابان دورا كبيرا في فهم الذات الثقافية والوطنية. وقد أصبحت المدن اليابانية هيروشيما وناغازاكي رموزا لأهوال الحرب العالمية النووية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    يوم تذكاري ضد النسيان

    منذ الهجمات في آب/أغسطس 1945، يتذكر الناس عبر العالم هذا الهجوم، الذي خلف العديد من الضحايا. وتنظم مدينة هيروشيما كل عام يوما تذكاريا كبيرا بحضورالناجين وأسر الضحايا والمواطنين والسياسين للوقوف دقيقة من الصمت. ويعمل الكثير من اليابانيين من أجل نزع السلاح النووي وإيقاف انتشاره.

    الكاتب: راشل بايغ/ أمين بنضريف


مختارات

في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي يعد أول هجوم تستخدم فيه الأسلحة النووية في الحرب. ويحي الناس في جميع أنحاء العالم الذكرى 68 لهذا الهجوم النووي ومخلفاته المدمرة، التي لازالت آثارها جلية. (06.08.2013)  

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  