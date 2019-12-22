 خبير ألماني: سوريا خسرت مواطنيها المسيحيين ولن يعودوا إليها | أخبار | DW | 23.12.2019

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أخبار

خبير ألماني: سوريا خسرت مواطنيها المسيحيين ولن يعودوا إليها

ذكر خبير ألماني في الشؤون الدينية أن الطوائف المسيحية في سوريا تتعرض للتدمير على نحو شامل ومستمر منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك، موضحا أن المسيحيين لديهم مخاوف من الاضطرار إلى العيش مع مسلمين قاموا بمطاردتهم سابقا.

Christen in Syrien (picture-alliance/dpa)

خبير ألماني: الطوائف المسيحية تعرضت للتدمير خلال الحرب الأهلية

قال منسق حوار الأديان الدولي في مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية، أوتمار أورينغ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من 700 ألف مسيحي في سوريا من إجمالي نحو 1.2مليون مسيحي فروا من البلاد، وأضاف: "هؤلاء خسرتهم سوريا، فهم لن يعودوا إليها".

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بعدما أفرج عنها تنظيم "الدولة الإسلامية"، استمرت العمة سارة في ارتداء حجابها الأسود، حيث إنها تخشى عودة جهاديي التنظيم إلى قريتها. فالحرب الدائرة في سوريا والتي أودت بحياة أكثر من ربع مليون مواطن، لازالت مستمرة. (23.12.2015)

رغم أن عدد اللاجئين الذين اعتنقوا المسيحية بألمانيا ليس كبيرا، إلا أن البعض يشكك في دوافعهم. رئيس مجلس الكنيسة البروتستانتية بألمانيا انتقد ما وصفها بـ"اختبارات الإيمان" لدى اللاجئين المتحولين للمسيحية. فماذا يقصد بذلك؟ (25.11.2019)

وبحسب التقديرات، كانت تشكل الأقلية المسيحية في سوريا قبل اندلاع الحرب الأهلية في آذار/مارس عام 2011 ما يتراوح بين 4 و 7 بالمائة من إجمالي عدد السكان.

وبحسب بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، هناك حاليا أكثر من 12 مليون نازح سوري، فر نحو نصفهم خارج البلاد.

وذكر أورينغ أن العقبة الكبرى أمام عودة النازحين السوريين إلى بلادهملا تزال غياب الأمن، وقال: "من يرغب في العودة يريد أن يتمكن من إعادة إعمار ما تم تدميره، حتى يمكنه أن يعيش هناك... لكن لا يزال هذا أمر غير ممكن في كثير من الأماكن".

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أقلية مسيحية أشورية في شمال شرق سوريا قلقة على مصيرها مع التقدم التركي

وأشار أورينغ إلى أن المسيحيين لديهم مخاوف من الاضطرار إلى العيش في المناطق التي سيطر عليها الإسلاميون سابقا مع مسلمين قاموا بمطاردتهم منها في السابق. وبحسب أورينغ، ينظر قطاع كبير من المسيحيين في المقابل للعيش في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية على نحو إيجابي، لكن لا يزال هناك دمار كبير ومخاوف من التعرض لعنف جديد، موضحا أن المسيحيين بإمكانهم تحت سيادة الأسد ممارسة أعمالهم "بدون عوائق"، "شريطة الوفاء التام والامتناع الكامل عن الممارسة السياسية"، وقال: "هذا أمر يصعب علينا فهمه، لأن الأمر يتعلق بنظام قاتل، لكن المسيحيين لديهم معه تجارب جيدة".

وتمكنت قوات الرئيس السوري بشار الأسد والقوات المناصرة له من فرض سيطرتها على المزيد من المناطق خلال هذا العام، ليسيطروا بذلك على نحو ثلثي مساحة البلاد.

وينظر أورينغ بانتقاد لمساعدات إعادة إعمار محتملة من الغرب لحكومة الأسد، حيث قال: "معارضة ذلك تأتي من الرغبة في عدم دعم نظام مثل هذا، حتى بطريق غير مباشر"، مضيفا أنه حتى السوريين الفارين لن يعودوا إلى بلادهم حال تم تقديم مثل هذه المساعدات، وقال: "لا يوجد أمل حيثما لا يوجد أمن".

تجدر الإشارة إلى أن أورينغ عمل على مدار 30 عاما تقريبا لصالح منظمة "ميسيو" الكاثوليكية التبشيرية الدولية، وشغل خلال ذلك منصب مدير الوحدة المختصة بشؤون أفريقيا والشرق الأوسط. وبعد ذلك ترأس مكتب مؤسسة "كونراد أديناور" في الأردن. ومنذ عام 2016، يشغل أورينغ منصب منسق للحوار الديني الدولي في المؤسسة.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)

 

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