خبير: أغلى لوحة في العالم موجودة على يخت محمد بن سلمان

أبدى خبير بالفن اعتقاده بأنّ اللوحة الأغلى في العالم "سلفاتور موندي" (مخلّص العالم) لليوناردو دافنتشي، موجودة على يخت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك بعدما جرى الحديث عن فقدانها منذ شرائها بمبلغ هائل قبل عام ونصف العام.
وبيعت اللوحة المنسوبة إلى رائد عصر النهضة ب 450 مليون دولار في مزاد نظّمته دار كريستيز في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بحيث حطم هذا السعر الأرقام القياسية لسوق الفن.
ومنذ ذلك الوقت، لم تعرض علناً، اللوحة التي يبلغ طولها 65 سنتم وعرضها 45 سنتم وتُظهر المسيح خارجاً من الظلام، مباركاً بيد العالم وحاملاً بالأخرى كرة شفافة على شكل كوكب، ما طرح تساؤلات عن هوية مشتريها ومكانها وأصالتها. وكان متخصصون أشاروا إلى إمكانية أن يكون تلاميذ لدافنتشي رسموا اللوحة، وليس معلّمهم نفسه.
وتظهر الأوراق الرسمية أنّ معرض اللوفر في أبوظبي اقتناها لعرضها، فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أنّ المشتري الحقيقي هو الأمير السعودي بدر بن عبد الله لحساب ولي العهد بن سلمان، الذي لم يؤكد ولم ينفِ.
وعزز هاوي جمع التحف الفنية والتاجر، كيني سكيتشر هذه الفرضية الإثنين، على موقع Artnet.com المتخصص بالفنون. وكتب "يبدو أنّ اللوحة وضعت على متن طائرة محمد بن سلمان واستقرت في يخته، سيرين". وذكر عدّة مصادر، بينهما اثنان شاركا في الصفقة.
ويعتقد الخبير أنّ اللوحة ستبقى على متن اليخت ريثما تتمكن السعودية من تحويل منطقة العلا إلى موقع سياحي يجذب السياح الدوليين.
وفي بداية العام، استضافت هذه المنطقة الصحراوية الواقعة شمال غرب السعودية موسيقيين عالميين، أقاموا حفلاتهم على مسرح زجاجي وسط الآثار ما قبل الإسلام.
هـ.د/ع.خ (أ ف ب)
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
رسم الفنان بيكاسو سلسلة من خمسة عشر لوحة بين عامي 1954 و1955، تحمل صيغ "أ" حتى "و"، استوحيت مواضيعها من لوحة "نساء الجزائر في بيوتهن" للفنان الفرنسي أوجين ديلاكروا، وهو أحد رواد المدرسة الرومانسية الفرنسية. حطم ثمن اللوحة "نساء الجزائر" "و" كافة الأرقام القياسية المتوقعة عندما بيعت بـ179.4 مليون دولار في مزاد كريستيز بتاريخ 11 مايو/أيار 2015.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
لوحة الفنان البريطاني فرانسيس بيكون، "ثلاث دراسات لرسم لوسيان فرويد" التي رسمها في عام 1969، حققت رقماً قياسياً عندما بِيعت في مزاد أقيم في دار كريستيز في نيويورك بـ 142.4 مليون دولار. وكانت اللوحة قد حققت أعلى ثمناً عندما بِيعت في مزاد للأعمال الفنية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، إلا أن أعمال بيكاسو وأعمال أميديو موديلياني"تجاوزت ذلك الرقم القياسي في عام 2015.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
حققت أعمال الرسام والنحات الإيطالي – الفرنسي ألبيرتو جياكوميتي بعض الأرقام القياسية في المزادات الفنية، وكانت بعض أعماله قد حطمت الرقم القياسي في وقت مبكر من عام 2015 عندما حقق تمثاله البرونزي المُسمى بـ "الرجل ذو الإصبع" والذي شكله أو صنعه في عام 1937، وقد بِيع التمثال بـ 141.3 مليون دولار في مزاد أقيم بدار كريستيز.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
تمثل لوحة " امرأة من ذهب" أو " موناليزا النمسا" إلى حدٍ بعيد المرحلة الذهبية للرسام غوستاف كليمت. وكانت اللوحة قد بِيعَت في عام 2006 من قبل دار كريستيز للمزادات بـ 135 مليون دولار.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
لوحة "الصرخة"هي واحدة من اللوحات الأكثر شهرة في العالم للرسام التعبيري النرويجي إدوارد مونك الذي رسم أربع نسخ منها، ثلاثة تعرض في المتاحف النرويجية، والنسخة الرابعة بِيعت في شهر مايو/أيار 2012 من قبل دار سوثبي للمزدات بـ 119.9 مليون دولار.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
استوحى الرسام الإسباني بابلو بيكاسوهذه اللوحة من عشيقته ماري تيريز والتر ورسمها في يوم واحد عام 1932. وسجلت لوحة بيكاسو المسماة بـ"عارية، وأوراق خضراء، وتمثال نصفي" رقماً قياسياً عندما بيعت بـ 106 مليون دولار في مزاد استغرق ثمانية دقائق وست ثوان أقيم بدار كريستيز في نيويورك في شهر مايو/أيار 2010. وكان ثمن لوحة بيكاسو قد قدر قبل بدء المزاد بنحو تسعين مليون دولار.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
بيعت لوحة الفنان آندي وارهول المسماة بـ "تحطم سيارة فضية" بـ105.4 ملايين دولار في مزاد علني أقيم في صالة سوثبي بنيويورك لتصبح أغلى لوحة تباع لأشهر فناني البوب. و يظهر في اللوحة سيارة مصطدمة بشجرة وجثة هامدة. واللوحة عبارة عن صورة ضخمة يبلغ طولها 2.67 وعرضها 4 أمتار، و تحتوي اللوحة على خمسة عشر صورة التقطت عقب اصطدام السيارة بشجرة.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
لوحة بيكاسو "الصبي والغليون" بِيعت بـ 104.2 مليون دولار. رسمت اللوحة عام 1905 خلال مرحلة بيكاسو "الوردية"، وبعد مرور قرن و نصف من الزمن حققت اللوحة ثمناً مثيراً للإعجاب في مزادٍ أقامتة صالة سوثبي في عام 2004.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
أعلنت صالة سوثبي للمزادات في عام 2010 عن بيع التمثال المسمى بـ "الرجل السائر" للنحات السويسري ألبيرتو جياكوميتي بمبلغ وصل لـ104.3 مليون دولار، رغم الأزمة المالية العالمية. ولم تستغرق عملية البيع سوى ثماني دقائق، وقال الخبراء أنهم لم يتوقعوا أن يحقق تمثال النحات جيوكوميتي ذلك السعر القياسي.
الكاتب: اليزابيث غرونيه/غالية داغستاني