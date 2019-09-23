خبير أسلحة لشبيغل: صور الحوثيين عن هجوم آرامكو مزيفة

كشف موقع شبيغل الإلكتروني عبر مقابلة مع خبير أسلحة ألماني أن الهجمات التي استهدفت موقعين انتاجيين لشركة آرامكو السعودية الأسبوع الماضي تمت بأسلحة إيرانية الصنع على الأرجح وبدرجة عالية من الثقة. وحلل الخبير فابيان هينتس، كل الصور والأدلة التي قدمتها السعودية في عرضها الصحافي بعد الهجمات. كما تابع أيضا وحلل أقوال وصور الحوثيين الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات.

وقال هينتس، الذي درس العلوم السياسية والإسلامية في جامعتي فرايبورغ بجنوب المانيا وأصفهان الإيرانية ويعمل حاليا كباحث علمي لدى مركز جيمس مارتين للدراسات الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية في كاليفورنيا؛ إن ما تم عرضه في الرياض من قطع لطائرة مسيرة تذكره بما تم عرضه في معرض للأسلحة في إيران قبل سنوات، ما يجعله مقتنعا بدرجة عالية من أن الأسلحة المستخدمة (الصواريخ والطائرات المسيرة) هي من انتاج الصناعة الإيرانية وليست حوثية الانتاج، كما تدعي الجماعة في بياناتها.

كما لاحظ هينتس أن ما عرضه الحوثيون من صور قالوا إنها التقطت من قبل متعاونين معهم في موقعي الهجوم في السعودية هي صور قديمة موجودة في الإنترنت تم طبعها بشكل سيء للغاية وعرضوها على أساس أنها صور حديثة تم التقاطها بعد الهجوم، وفي الحقيقة هي صور مزيفة، حيث تم التقاطها من قبل الشركة نفسها لغرض الداعية والترويج ونشرت على الأنترنت. أما بشأن الصور التي قيل إن الطائرات المسيرة التقطتها أثناء الطيران فوق الموقعين، فيكشفها الخبير على أنها صور مأخوذة من استخدام تطبيق "Google Earth" للتحليق في محرك البحث غوغل، حسب رأي الخبير الألماني فابيان هينتس.

ح.ع.ح/ع.ج



