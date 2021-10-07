خبيرة إسرائيلية: "ميركل كانت تقف دائما إلى جانب اليهود"

تتوجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إسرائيل اليوم السبت (9 اكتوبر/تشرين الأول 2021) في زيارة وداع تلتقي خلالها مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.

قلق إسرائيلي

وستترك ميركل منصبها بمجرد تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا بعد الانتخابات التي أجريت في أيلول/سبتمبر الماضي. وكانت قد زارت بابا الفاتيكان يوم الخميس الماضي.

وقبيل زيارة الوداع المرتقبة، تحدثت باحثة في تل أبيب عن شعور إسرائيل بالقلق من انتهاء فترة ولاية ميركل.

وقالت آدي كانتور، الباحثة في برنامج البحث الأوروبي بمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: "كانت (ميركل) تقف دائما إلى جانب اليهود في ألمانيا وإسرائيل، وفي كافة أنحاء العالم... من المهم جداً لإسرائيل أن تعرف أن ألمانيا تقف إلى جانبها وأنها لن تتسامح مع أي هجمات على إسرائيل أو اليهود في الشوارع الألمانية - خاصة الآن، عندما تغادر ميركل".

وقالت كانتور إن الخطاب العام في ألمانيا أصبح أقل تأييدا لإسرائيل وأكثر معاداة للسامية، مشيرة إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وقالت كانتور إن ميركل كتبت التاريخ عندما وصفت في البرلمان الإسرائيلي عام 2008 المسؤولية التاريخية لألمانيا عن اضطهاد اليهود بأنها "جزء من المصلحة الوطنية لبلدي"، مضيفة أن المستشارة قالت آنذاك إن أمن إسرائيل "لن يكون قابلاً للتفاوض أبداً"، وقالت كانتور: "آمل أن تشعر القيادة التي ستحل محلها بالالتزام مثلها".

وذكرت كانتور أن المستشارة تحظى بتقدير كبير في إسرائيل، وفي جميع المعسكرات السياسية، وأضافت: "يبدو أن هناك ثقة فريدة جدا لها علاقة كبيرة بهذه القائدة الفريدة... نحن نعي أنها صديقة مخلصة جدا لليهود الإسرائيليين واليهود في ألمانيا".

لقاءات مكثفة

وكان من المقرر أن تقوم المستشارة الألمانية بزيارة إسرائيل في نهاية آب/ أغسطس الماضي إلا أنه تم إلغاء الزيارة بسبب تصاعد الأحداث في أفغانستان.

ومن بين القضايا التي ستبحثها ميركل مع المسؤولين الإسرائيليين البرنامج النووي الإيراني والعلاقات مع الفلسطينيين والعلاقات الثنائية.

وتلتقي ميركل مع الحكومة الإسرائيلية غدا الأحد وتضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري "ياد فاشيم" لضحايا محرقة النزية لليهود (الهولوكوست) في القدس. وبعد غد الاثنين تعقد ميركل اجتماع دائرة مستديرة في القدس مع ممثلين عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، ومقرة تل أبيب، قبل العودة إلى ألمانيا.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)





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