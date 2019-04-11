 خبيرة ألمانية لـDW: تعاون السودان مع الغرب سيشهد انفراجة | سياسة واقتصاد | DW | 11.04.2019

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سياسة واقتصاد

خبيرة ألمانية لـDW: تعاون السودان مع الغرب سيشهد انفراجة

بعد احتجاجات شعبية استمرت شهوراً أطاح الجيش بعمر البشير الذي حكم السودان بيد من حديد لثلاثة عقود. لكن هذا الانقلاب لا يقدم حلولاً سحرية لكل مشاكل السودان. خبيرة شؤون السودان أنيته فيبر تشرح كيف يمكن أن تتطور الأحداث.

Sudan Proteste gegen Präsident Omar Al-Bashir in Khartoum (Reuters)

الاحتجاجات انطلقت بالمطالبة بخفض أسعار الخبز وانتهت بانقلاب ضد النظام في السودان. تولى الجيش السلطة و"اقتلع" عمر البشير ووضعه رهن الاعتقال. لكن مشاكل البلاد تبقى قائمة حتى بعد هذا الانقلاب، فالوضع الاقتصادي ما يزال على حاله من السوء. والنزاع في منطقة دارفور لم يجد بعدُ الحل والمجتمع الدولي يعتزم محاكمة الرئيس المعزول بسبب جرائم ضد الإنسانية.

أنيته فيبر، الخبيرة العريقة في شؤون السودان لدى "مؤسسة العلوم والسياسة" في برلين تشرح في مقابلة مع DW ما حصل في السودان وكيف يمكن أن تتطور الأمور هناك.

الانقلاب ضد نظام الرئيس البشير هو إلى حد الآن ذروة الاحتجاجات الجماهيرية التي استمرت شهوراً. لماذا يبقى الوضع محتقناً في السودان؟

الاحتجاجات بدأت في كانون الأول / ديسمبر، وخرج السودانيون للتظاهر بالأساس ضد تكاليف المعيشة المرتفعة. لكن المعروف هو أن السودان يُحكم من قبل رئيس ونظام منذ 30 عاماً. النظام يخفض بشكل متزايد من سقف الحريات السياسية، وفي نفس الوقت يزيد من قمع السودانيين. النظام مزيج من قادة في الدولة موجودين مدى الحياة وبنى تحتية قديمة لا تمنح الشباب آفاقاً مستقبلية، هذا ناهيك عن أن الوضع اقتصادي سيء.

SWP Dr. Annette Weber (SWP)

أنيته فيبر من مؤسسة العلوم والسياسة في برلين

الناس في السودان لديهم الكثير من الانتقادات تجاه النظام. ما هي الطلبات الملموسة للمتظاهرين؟

في المقدمة تأتي المطالبة بخطة اقتصادية للبلاد ووقف لأعمال القمع. وفي الحقيقة جاء مطلب استقالة الرئيس سريعاً. وهنا لا بد أن تتولى حكومة انتقالية من التكنوقراط السلطة بدعم من الجيش. والمتظاهرون لم يطالبوا- إلا قليلاً- بتغير في النظام السياسي القائم، بل قالوا مباشرة للرئيس: "ارحل".

منذ نهاية الأسبوع يبدو أن بعض الجنود انتقلوا إلى معسكر المتظاهرين. لماذا تخلى الجيش أيضًا عن البشير؟

هذا يبدو لنا غريباً بعض الشيء، لكن يجب أن نعرف أن الجيش في السودان يحظى بثقة السودانيين. إضافة إلى ذلك يوجد بين المتظاهرين أطفال وأمهات الجنود. المتظاهرون غير منتمين  للأحزاب السياسية المعارضة، بل هم مواطنون عاديون لهم أهل في الجيش، وبالتالي كان واضحا أن الجنود سينضمون إلى طلبات عائلاتهم عوض التمترس في معسكر البشير والدفاع عنه. وليس الجيش وحده، ففي الوقت الراهن نجد أن وحدات التدخل السريع وكذلك الشرطة والجزء الأكبر من الجيش أسقطوا الرئيس وسيجتمعون لتشكيل حكومة انتقالية. والمؤسسة الوحيدة التي لا نعرف بالتدقيق موقفها هي جهاز المخابرات الداخلية.

المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق البشير بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في نزاع دارفور المستمر. ما الذي سيحصل مع البشير؟

هذا هو السؤال الكبير حالياً. أعتقد أنه ليس فقط بلداناً مجاورة، بل أيضا دولاً مستضيفة محتملة ستجتمع معه والحكومة الانتقالية. وهذا يشمل مصر وكذلك دول الخليج. وسيتضح ربما في الساعات المقبلة ما إذا كان سيبقى في البلاد أو ينتقل إلى بلد آخر. وفيما يخص أمر الاعتقال، أتوقع أنه لن يسافر بالطبع إلى الغرب أو إلى بلد يسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بالرغم من اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير حقق السودان في السنوات الماضية تقاربًا مع الغرب مثلاً بدخول أجهزة المخابرات في تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل هذا التعاون الآن في خطر؟

مختارات

ما أن أعلن الجيش السوداني في بيان الإطاحة بنظام البشير، حتى جاء الرفض من قوى إعلان الحرية المعارضة التي وصفت الإعلان بـ "الانقلاب العسكري". كما دعا تجمع المهنيين للاستمرار في الاحتجاجات لحين تسليم السلطة لحكومة مدنية. (11.04.2019)

يرى البعض أن عزلة الرئيس السوداني عمر البشير تتزايد، خصوصا مع دعوة الشرطة لـ"عدم التعرض للمتظاهرين" وحديث الجيش عن "طموحات المواطنين"، فهل أصبح التغيير مسألة وقت؟ أم أن الأمر أشد تعقيدا وأن لدى البشير أوراقا لم يستخدمها؟ (10.04.2019)

بل على العكس. إنه انفراج كبير. فجميع الاتهامات وانتقادات الغرب كانت موجهة ضد شخص البشير. فإمكانيات السياسة الخارجية فيما يخص العلاقة مع الغرب، كما أعتقد، ستصبح أكبر بعد الإطاحة بالبشير.

الوضع في الداخل جد حرج. كيف سيتطور الوضع سياسباً في السودان؟

من الصعب التنبؤ. فالساعات المقبلة ستكشف مثلاً ما إذا كان الجيش برمته في جانب واحد. ويجب أيضاً ترقب رد فعل السكان. فالمتظاهرون طلبوا من الجيش مباشرة بأن يدعمهم. حسب اعتقادي سيوجد هذه المرة بالمقارنة مع تغييرات السلطة السابقة مقاومة أكبر ضد حكومة عسكرية كحكومة انتقالية. وقد تتطور طلبات المتظاهرين إلى الدعوة إلى تعيين حكومة مدنية في السودان. ولا أعتقد أن الوضع سيتطور مثلاً إلى حدوث حرب أهلية. في الوقت الراهن أرى أن الوضع يتجه للتهدئة لا للتصعيد.

هل بإمكان المتظاهرين الأمل الآن في أن يتم الاستجابة لجميع طلباتهم؟

لا، مطلب المتظاهرين كان إلى حد الآن أن يرحل النظام. فالمطالب ستتغير الآن، إذ سيوجد جزء من المتظاهرين الذي يريد حكومة مدنية. كما سيوجد طرف آخر يقول بأن الانقلاب يكفي الآن كلحظة لإحلال الاستقرار. لكن تحقيق جميع مطالب المتظاهرين غير ممكن في الوقت الراهن.

باتريك غروسه/ م.أ.م

  • Sudan Soldat (Reuters)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    مد وجزر

    الفترات الزمنية التي حكم فيها العسكر السودان فاقت بكثير الفترات التي استلمت فيها حكومات مدنية السلطة في البلاد. فقد بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية في السودان ضد أول حكومة ديمقراطية انتخبت في عام 1957.

  • Südsudan Archiv Soldaten (picture-alliance/AP Photo/S.Bol)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة عسكرية

    بعد استقلال السودان في عام 1956، لم تهنأ البلاد بحكم مدني لأكثر من عامين، حيث نجح أول انقلاب عسكري في عام 1958 بقيادة ابراهيم عبود ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي التي كان يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل.

  • Sudan Präsidentenpalast in Khartoum (EBRAHIM HAMID/AFP/Getty Images)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة مدنية

    في عام 1964 أطاحت أكبر ثورة شعبية شهدتها البلاد بحكومة عبود، وعاد المدنيون إلى الحكم بانتخابات جرت عام 1965 بإشراف حكومة انتقالية. غير أن الحكومة الجديدة اتسمت بعدم الاستقرار. في الصورة مبنى القصر الرئاسي بالخرطوم.

  • Sudan Ex-Präsident Gaafar Nimeiry (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب جعفر محمد نميري

    وفي ظل اضطرابات سياسية نفذ العقيد جعفر محمد نميري انقلابا عسكريا في عام 1969 بالتعاون مع عدد من الضباط من اليسار السوداني من الحزب الشيوعي على وجه الخصوص. استمر حكم النميري لمدة 16 عاماً تخللتها عدة محاولات انقلابية فاشلة أُعدم نتيجتها 3 ضباط من الحزب الشيوعي الذين سعوا إلى الاستيلاء على السلطة.

  • Sudan Ex-Präsident Abdel Rahman Swar al-Dahab (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    عبد الرحمن سوار الذهب والاستثناء!

    أطاحت انتفاضة شعبية كبيرة عرفت بـ"انتفاضة إبريل" بنظام النميري، اذ أعلن حينها المشير عبد الرحمن سوار الذهب أعلى قادة الجيش، تنحية النميري واستلام الجيش للسلطة في 6 نيسان 1985 وقاد البلاد لعام واحد رئيساً للحكومة الانتقالية، ليسلم السلطة بعد ذلك لحكومة منتخبة ترأسها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي عام 1986. وسوار الذهب هو الرئيس العسكري الوحيد في تاريخ السودان الذي يفي بوعده بتسليم السلطة للمدنيين.

  • Sudan President Omar Hassan al-Bashir (Reuters/Z. Bensemra)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب عمر البشير

    ومجدداً في عام 1989 جاء انقلاب الرئيس عمر البشير بمساعدة الإسلاميين في السودان بزعامة الدكتور حسن عبدالله الترابي وحزبه "الجبهة الإسلامية القومية". استمر حكم البشير لمدة 30 عاماً شهدت البلاد خلالها تقسيم البلد إلى دولتين في الشمال والجنوب، وصراعات دموية من ضمنها حرب دارفور الأهلية التي صدر بحقه نتيجتها مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية.

  • Sudan Proteste gegen Präsident Omar Al-Bashir in Khartoum (Reuters)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    الحراك السوداني

    وفي أواخر عام 2018 شهدت السودان احتجاجات شعبية على الغلاء وسوء الخدمات تحولت فيما بعد للمطالبة بإسقاط البشير الذي انتهت فترة حكمه في صباح اليوم الخميس (11 نيسان/أبريل 2019)، إذ أعلن الجيش الإطاحة به وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد. الكاتبة: ريم ضوا

  • Sudan Militär und Demonstranten in Khartoum (Getty Images/AFP)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    العسكر أم المدنيون؟

    فور إعلان عزل الرئيس البشير، سُلطت الأضواء على دور الجيش..الجيش الذي انضم للحراك الشعبي ورفض قمع المتظاهرين، لكن إعلانه الإطاحة بالبشير يؤشر على ما يبدو إنقلابا عسكريا..فإلى أي أين تسير دفة الحكم في أكبر بلد أفريقي ..للعسكر أم المدنيين؟


مختارات

السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

استولى عمر البشير على الحكم عبر انقلاب عسكري، ليطيح بحكومته ما يبدو انقلابا عسكريا آخر، في معترك احتجاجات واسعة في البلاد التي لم تكن الانقلابات العسكرية غريبة عنها. لمحة عن الحكومات العسكرية والمدنية التي عاشها السودان. (11.04.2019)  

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ما أن أعلن الجيش السوداني في بيان الإطاحة بنظام البشير، حتى جاء الرفض من قوى إعلان الحرية المعارضة التي وصفت الإعلان بـ "الانقلاب العسكري". كما دعا تجمع المهنيين للاستمرار في الاحتجاجات لحين تسليم السلطة لحكومة مدنية.

Türkei Ankara - Sudans Präsident - Omar Bashir

بعد "رسائل" الشرطة والجيش.. هل فقد البشير كل أوراقه؟ 10.04.2019

يرى البعض أن عزلة الرئيس السوداني عمر البشير تتزايد، خصوصا مع دعوة الشرطة لـ"عدم التعرض للمتظاهرين" وحديث الجيش عن "طموحات المواطنين"، فهل أصبح التغيير مسألة وقت؟ أم أن الأمر أشد تعقيدا وأن لدى البشير أوراقا لم يستخدمها؟

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