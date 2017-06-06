 خبيرة ألمانية لـDW: الفيفا أحرز تقدّماً في عهد إنفانتينو | عالم الرياضة | DW | 06.06.2019

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عالم الرياضة

خبيرة ألمانية لـDW: الفيفا أحرز تقدّماً في عهد إنفانتينو

أعيد انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم. ورغم أنه ارتكب بعض الأخطاء، كما تقول سيلفيا شينك من "الشفافية الدولية"، إلا أنه "دفع الاتحاد الدولي إلى الأمام"، على حد تعبيرها.

69. Fifa-Kongress in Paris | Infantino wiedergewählt (AFP/F. Fife)

جياني انفانتينو

أعيد انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام تنتهي في 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد (كونغرس الفيفا) الذي انعقد في باريس يوم الأربعاء (الخامس من حزيران/يونيو). وكان الرجل البالغ من العمر 49 عاماً قد انتخب لرئاسة الفيفا للمرة الأولى في شباط/فبراير عام 2016 خلفاً لرئيس الفيفا المخلوع جوزيف بلاتر. ورغم الانتقادات الكثيرة الموجهة إليه في ألمانيا، يحظى إنفانتينو بمساندة كبيرة وانتقادات أقل في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وفي حديث مع DW تلخّص سيلفيا شينك من منظمة "الشفافية الدولية" حصيلة السنوات الثلاث الماضية للفيفا برئاسة إنفانتينو.

DW: هل تعتقدين أنه مؤشرإيجابي أم سلبي أن لا يكون في انتخاب رئيس الفيفا مرشح خصم أمام جياني إنفانتينو؟

سيلفيا شينك: هذا هو الوضع العادي في اتحادات الرياضة الدولية والوطنية بعدم وجود مرشحين آخرين. ومن وجهة نظر أعضاء الفيفا ليست هناك دواعٍ لانتقاد إنفانتينو، وبالتالي لا يجرؤ أحد على خوض المنافسة ضده.

- خلال انتخابه قبل ثلاث سنوات قال إنفانتينو" سنعمل على إعادة سمعة الفيفا". هل نجح في هذه المهمة حسب اعتقادكم؟

- في بعض المجالات. لكن لايزال هناك اضطراب كبير. ولإعادة السمعة هناك حاجة إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات التفصيلية وكذلك استخدام الرموز المناسبة. أنا شخصياً أجلس في مجلس حقوق الإنسان داخل الفيفا حيث حصلت بعض الأمور. وهذا ما تعترف به الكثير من المنظمات غير الحكومية. وفي مجال اختلاف المصالح والشفافية تنقص بعض الأمور.

- ماذا بالتحديد؟

- مثلاً الشفافية في اتخاذ القرارات وكيفية الإعداد لها. كان هناك نقاش حول صفقة بـ 25 مليار دولار لحقوق الفيفا (في بطولة أممية وبطولة عالمية للأندية) حيث لم يكن أحد يعرف المقصود من وراء ذلك. إنفانتينو لم يكشف عن أوراقه وحاول فرض المشروع. ونرى في الأثناء أن بعض التقاليد تهيمن في مجلس الفيفا. بلاتر كان سيقوم بذلك بسهولة والآن لم تعد هذه هي الحال مع إنفانتينو، وهذا مؤشر جيد للفيفا. لكن يجب انتقاد النقص في الشفافية. كما أن هناك جدلاً حول لقاء بين إنفانتينو ومدعي عام سويسري. وهنا أيضاً كان هناك نقص في الشفافية، وتمت مناقشة ذلك. وكان الأمر يتعلق بالاختصاص أيضاً، فعندما يرتبط الأمر بقضايا قانونية، لا يحق لإنفانتينو أن يتحدث شخصياً مع المدعي العام، بل ممثله القانوني. وهذه أمثلة تبيّن أن الشفافية والقيادة الداخلية لا تسير بشكل جيد يتناسب مع ما نأمله في الفيفا.

Sylvia Schenk (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

سيلفيا شينك، الخبيرة الألمانية في منظمة "الشفافية الدولية"

- الفيفا يتراجع مجدداً عن شطب مفهوم الفساد من المبادئ الأخلاقية. هل تقيّمين هذا كمؤشر إيجابي؟

- هذا أمر سخيف تماماً. الفساد غير موجود في القانون الجنائي الألماني أيضاً كمصطلح. الصحافة تعجلت في ذلك وقالت: "إنهم قاموا بشطب مصطلح الفساد من المبادئ الأخلاقية!". لم يتم إلغاء الحقائق بشكل فردي، ولكن تم تشديدها بشكل مفرط من خلال فرض الحد الأدنى من العقوبات. ولكن يمكن أن تكون هناك حالات أسهل أيضاً. فإذا تم عند ذلك وضع الكثير من الحدود الدنيا للعقوبات، فإنني أرى ذلك مشكلة حقوق إنسان، فكيف يمكن التعامل معها. لم يكن حذف مصطلح "الفساد" شيئًا، وكانت إعادته رد فعل على انتقادات وسائل الإعلام. كلاهما ليس له أي تأثير.

- كيف تنظرين إلى التعامل مع فضائح الفساد في الفيفا؟

-ماذا تقصد بالتحديد؟ هناك أشخاص يتعرضون باستمرار للعقوبة. هناك ما يحدث بهذا الخصوص.

- لنأخذ مثلا فضيحة تنظيم بطولة العالم 2006 بألمانيا.

- لا يمكن للفيفا القيام بالكثير هنا. حصلنا على تقرير التحقيقات من الاتحاد الألماني لكرة القدم، والنيابة العامة مازالت تتابع القضية. لكن كما يظهر لا توجد إمكانيات إضافية لتبيان الحقائق. لا أرى ما يمكن أن يفعله الفيفا هنا.

- هل تعتقدين أن الانتقاد الموجه لإنفانتينو في محله بأنه يحاول فقط إضفاء الطابع التجاري على كرة القدم؟

- هذا ليس في محله. فحتى في رياضات أخرى يتم خوض المعركة من أجل حقوق التسويق والرعاة والحصول على أوقات في البث التلفزي. ففي السباحة مثلاً هناك منافسة تجارية. ومن المتوقع إنشاء بطولات دولية جديدة مثلاً في كرة السلة أو كرة اليد. فهناك حركة في تمويل الرياضة الدولية والوطنية، وكل رياضة تخوض المعركة من أجل نيل حصتها من الكعكة.  فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفكر في تنظيم آخر لبطولة الأندية البطلة. ومهمة إنفانتينو تتجلى في الدفاع عن مصالح الفيفا في هذا الجدل. من جانبي كنت أرغب في مزيد من الشفافية هنا. وحسب تقييمي ليس هناك مفر من إضفاء مزيد من الطابع التجاري، والسؤال يدور في النهاية حول أين تذهب الأموال. والفيفا يستثمر حالياً الكثير في كرة القدم النسائي، الأمر الذي أعتبره مهماً.

Russland Fatma Samoura in Moskau (picture alliance/dpa/S. Fadeichev)

فاطمة سامورا، الأمينة العامة للفيفا

- أحد القرارات الأولى لإنفانتينو تمثل في تعيين امرأة كأمينة عامة للفيفا وهي فاطمة سامورا من السنغال. هل تشعرين بأن الفيفا وبذلك كرة القدم أصبحت أكثر انفتاحاً على النساء في عهد إيفانتينو؟

- حصل الكثير في هذا المجال، وجزئياً قبل تولي إنفانتينو هذا المنصب. الفيفا يقول بأنه يريد دعم الفتيات والسيدات في الرياضة، وكذلك في مجالات الإدارة والقيادة في كرة القدم. وحتى في الفيفا شغلت النساء مناصب إضافية، وأعتقد أن الفيفا متقدم في هذا النطاق على الاتحاد الألماني لكرة القدم.

- على ذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي يُعد في الآونة الأخيرة من المنتقدين لإنفانتينو، لكن دون الكشف عن معارضة حقيقية. ألا تعتقدين أنه وجب على هذا الاتحاد الكشف عن موقف واضح؟

- الاتحاد الألماني لكرة القدم يجب أن ينظم صفوفه ويفكر في كيفية تصميم بنيته في المستقبل وبأي قيادة يريد المضي في السنوات المقبلة وأي أشخاص سيرسل إلى اللجان الدولية. والاتحاد الألماني لكرة القدم يجب عليه التعاون مع اتحادات أخرى.

- البعض يقول إن الوضع داخل الفيفا تأزم تحت رئاسة إنفانتينو أكثر من فترة جوزيف بلاتر. لكنني استنتج من كلامك أن لديك حصيلة إيجابية عن السنوات الثلاث الأولى لإنفانتينو؟

- الفيفا يتقدم إلى الأمام. في بعض المجالات بشكل أكبر مثل حقوق الإنسان، لكنه (التقدم) ليس بالشكل المطلوب في مجالات أخرى إذا نظرنا إلى الشفافية واختلاف المصالح.  إنفانتينو ارتكب بعض الأخطاء، لكنه ساهم في هذا التطور. كما تم تغيير بعض البنى التحتية لكي لا تحصل بعض الأمور كما كان الوضع في فترة رئاسة بلاتر. والفيفا كمؤسسة تقدمت على كل حال.

+ سيلفيا شينك تعمل منذ عام 2006 مع منظمة "الشفافية الدولية" في ألمانيا، وشغلت رئاستها من 2007 إلى 2010 وهي تعمل ضد الفساد. وترأس شينك منذ عام 2014 "مجموعة عمل الرياضة" لدى منظمة الشفافية. ومنذ عام  2017تشغل في الفيفا منصباً في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان.

أجرى المقابلة شتيفان نستلير/ م.أ.م

  • Deutschland Franz Beckenbauer in München

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    فرانز بيكنباور

    حتى الآن لم تنته ذيول فضيحة حول شبهة دفع مبالغ مالية لنيل ألمانيا شرف استضافة بطولة كأس العالم 2006، الذي كان قيصر الكرة الألمانية، فرانز بيكنباور، رئيس لجنتها المنظمة. الجديد مؤخرا هو ما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام الألمانية عن حصول بيكنباور على 5.5 مليون يورو (6.17 مليون دولار) ضمن اتفاق مع أحد رعاة البطولة الستة، شركة أودست للمراهنات. وكان بيكنباور قد ظهر في إعلانات للشركة المذكورة.

  • Joseph Blatter

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    جوزيف بلاتر

    في آخر سلسلة من فضائح بلاتر أعلن الفيفا في حزيران 2016 أن بلاتر واثنين من مساعديه تقاسموا 80 مليون دولار من أجل "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات خلال الأعوام الخمسة السابقة. وكشفت التحقيقات أيضا أن "أدلة كشفت عن جهود مشتركة بين ثلاثة من المسؤولين البارزين السابقين بالفيفا للتربح من خلال الزيادات السنوية للرواتب، ومكافآت كأس العالم وغيرها من الحوافز."

  • Michel Platini UEFA Präsident

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    ميشيل بلاتيني

    ترأس بلاتيني الاتحاد الأوروبي منذ 2007 قبل أن يوقفه الفيفا في عام 2015 عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم. ويعود إيقافه إلى دفعة غير مشروعة بقيمة مليوني دولار حصل عليها عام 2011 عن عمل استشاري قدمه قبل 9 سنوات لجوزيف بلاتر رئيس الفيفا آنذلك. وأوقف 8 سنوات في بادئ الأمر ثم قلصت العقوبة إلى 4 أعوام. علق بلاتيني على ذلك: "أنا مرتاح الضمير ومتأكد من أني لم ارتكب أي غلطة، وسأواصل معركتي القانونية".

  • Fußball FIFA Mohamed Bin Hammam

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    محمد بن همام

    حامت اتهامات حول الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القطري محمد بن همام، بشأن استخدام ثروته واتصالاته لحشد التأييد لصالح ملف قطر، للفوز بشرف استضافة مونديال 2022. غير أن لم يُثبت عليه شيء. ولكن في عام 2012 أوقف الفيفا ابن همام مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وذلك بسبب فضيحة مالية تتعلق برشوة أعضاء في الفيفا للتصويت لصالحه خلال حملته للفوز برئاستها في مواجهة جوزيف بلاتر.

  • FIFA Vizepräsident Jeffrey Webb

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    جيفري ويب

    أوقف الفيفا رئيس اتحاد كونكاكف (اتحاد كرة القدم لشمال ووسط أمريكا والكاريبي) والنائب السابق لرئيس الفيفا، جيفري ويب، مدى الحياة وفرض عليه غرامة مقدارها مليون فرنك سويسري (نحو مليون دولار أميركي). وأدين ويب بـ"تضارب المصالح" و"الفساد". وكانت السلطات السويسرية قد اعتقلت جيفري ويب مع ستة آخرين من الفيفا، ومن ثم سلمته مخفوراً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Jerome Valcke

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    جيروم فالكه

    أعلن الفيفا في 13 يناير/ كانون الثاني 2016 إقالة أمينه العام الفرنسي جيروم فالكه من منصبه بسبب قضية بيع تذاكر مونديال 2014 بطريقة غير مشروعة. كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات الأمريكية تعتقد "أن جيروم فالكه أقدم على تحويل عشرة ملايين دولار لحساب مصرفي يتحكم فيه جاك وارنر النائب السابق لرئيس الفيفا وأن هذا المال جاء من جنوب أفريقيا التي استضافت بطولة كأس العالم 2010"

  • FIFA-Interimsgeneralsekretär Markus Kattner mit sofortiger Wirkung entlassen

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    ماركوس كاتنر

    شغل الألماني ماركوس كاتنر عدة مناصب رفيعة في الفيفا: المسؤول المالي، نائب السكرتير العام، من سبتمبر/ أيلول 2015 الأمين العام بالنيابة وحتى إقالته في أيار 2016. في أيار الماضي تم تسريحه من قبل الفيفا بسبب استغلاله لمنصبه وانتهاكات محتملة للقواعد العامة للسلوك وتضارب المصالح وتبادل الهدايا والمصالح، وكذلك الرشوة والفساد "في سياق الرواتب والمكافآت.. وكذلك مخصصات أخرى" في عقده.

  • Deutschland DFB Präsident Wolfgang Niersbach Rücktritt

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    فولفغانغ نيرسباخ

    قررالفيفا إيقاف، فولفغانغ نيرسباخ، الرئيس السابق للاتحاد الألماني ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، لمدة عام عن ممارسة أي نشاط كروي لتورطه في قضية فساد متعلقة بمنح شرف استضافة مونديال 2006 لألمانيا. يذكر أن فولفغانغ نيرسباخ قدم استقالته من رئاسة الاتحاد الألماني في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، بعد أن بدأ الادعاء العام الألماني تحقيقا بشأن الفساد بمنح ألمانيا استضافة المونديال.

  • Vereinigte Arabische Emirate Chuck Blazer in Abu Dhabi

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    تشاك بليزر

    أوقفت لجنة الأخلاق بالفيفا الأمريكي، تشاك بليزر، مدى الحياة عن ممارسة كل الأنشطة المتعلقة باللعبة لضلوعه في فضائح فساد: "عرض، قبول، دفع واستلام مبالغ مالية غير قانونية وغير معلنة، رشاوى وعمولات بالإضافة إلى مكائد أخرى لجلب المال". واعترف بليزر بأنه مع مسؤولين آخرين في اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقوا على تلقي رشى تتعلق في تسهيل اختيار جنوب أفريقيا لتنظيم بطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2010".

    الكاتب: خالد سلامة


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"أهلا بكم في إمبراطورية الفساد...الفيفا سابقاً"، عبارة قد تحمل بعض المبالغة ولكنها تعكس الكثير مما يدور في أروقة الفيفا من فساد ورشاوى واستغلال المناصب...إلخ. من هي أبرز الشخصيات المتورطة في مسلسل فضائح الفيفا؟ (14.09.2016)  

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