 خبيرة ألمانية: خط الغاز الروسي ليس مجديا وواشنطن تعارضه لبيع غازها! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.03.2021

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سياسة واقتصاد

خبيرة ألمانية: خط الغاز الروسي ليس مجديا وواشنطن تعارضه لبيع غازها!

لا حاجة لخط أنابيب الغاز "نورث ستريم 2" حسب راي البروفسورة كلادويا كمفيرت في حوارها مع DW. لأن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ من خلال الطاقات المتجددة يتطلب "الاستغناء عن الغاز الطبيعي حتى عام 2038".

كلاوديا كمفيرت: المشروع يتعارض مع أهداف التحول البيئي وحماية المناخ

كلاوديا كمفيرت: المشروع يتعارض مع أهداف التحول البيئي وحماية المناخ

DW: توصل تقريركم في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW) إلى نتيجة مفادها: من الأفضل عدم إتمام مشروع خط أنابيب الغاز "نورث ستريم 2". لماذا؟

كلاوديا كمفيرت: توصلت دراستنا إلى أنه لتحقيق أهدافنا بالنسبة لحماية البيئة، ستتراجع الحاجة إلى الغاز الطبيعي. وخط أنابيب الغاز هذا من الناحية الاقتصادية غير مجدٍ، لأنه مكلف جدا ويتعارض مع أهداف التحول البيئي وحماية المناخ وتنويع مصادر الغاز. كان يجب عدم البدء بالمشروع أصلا.

مختارات

يُعتبر الهيدروجين مصدر طاقة واعد في المستقبل. وبعض شركات النفط الكبرى تستثمر في هذه التقنية الجديدة. والحكومة الألمانية تسعى بخط حثيثة للاعتماد على "الهيدروجين الأخضر" لتحقيق الإكتفاء من الطاقة وحماية المناخ.

مع أكبر انهيار غير مسبوق في التاريخ للطاقة في العالم بسبب إجراءات الإغلاق في أغلب دول العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، يبدو أن المصادر المتجددة للطاقة ستنجح في زيادة إنتاجها خلال هذه الأزمة.

نجاح علمي جديد حققته الصين إذ توصلت لمصدر للطاقة المختزنة في أعماق البحار على أمل أن يساعد لاحقا في استخراج الغاز الطبيعي. المادة الجديدة تعرف علميا بـ"الجليد القابل للاحتراق" فكيف يمكن تحويل القطع الثلجية لغاز طبيعي؟

بعد الاستغناء عن استخدام الفحم، ينظر إلى الغاز الطبيعي كجسر تقني إلى مصادر الطاقة النظيفة الأخرى. ما الخطأ في ذلك؟

إذا كنا جادين في تحقيق أهداف حماية البيئة، نحتاج إلى استغناء تام عن الغاز الطبيعي حتى مدة أقصاها عام 2038، أي بالتوازي مع الاستغناء عن استخدام الفحم، فالغاز ليس جسرا. بدل تقنية الجسور نحتاج إلى تقنيات المستقبل، أي الطاقة المتجددة.

لماذا؟ هل الغاز الطبيعي ضار مثل الفحم؟

صحيح أن محطات توليد الطاقة التي يتم تشغيلها بالغاز تطلق كميات أقل من ثاني أوكسيد الكربون مقارنة بالفحم، إلا أن هذا نصف الحقيقة. فلدى استخراج ونقل الغاز أيضا يتم الإضرار بالتوازن البيئي. والمشكلة هنا ليست ثاني أوكسيد الكربون، وإنما غاز الميتان الذي ينطلق جزء منه في الجو لدى استخراج الغاز. كما أنه لدى نقل الغاز توجد انبعاثات الميتان من خلال الثقوب والأضرار التي قد تلحق بأنابيب نقله وصماماتها. وقد تم التقليل من شأن هذا الأمر لأنه من الصعب قياسه وتحديده بدقة.

البروفسورة كلاوديا كمفيرت باحثة متخصصة في مجال الطاقة واقتصاد الطاقة في مدينة روستوك أثناء محاضرة 06.05.2015

كلاوديا كمفيرت: تكاليف الطاقة المتجددة تنخفض باستمرار والاستثمارات في هذا المجال تؤمن الربح وفرص عمل كثيرة

لماذا لا يتم التطرق حتى الآن بشكل كاف لمشكلة البيئة والأضرار التي يسببها الغاز الطبيعي؟

لقد تم تحقيق النجاح في الترويج للغاز الطبيعي لدى الرأي العام على أنه "رفيق بالبيئة"، وبعض المنظمات والاتحادات المدافعة عن البيئة لم تتحدث في الماضي بشكل كاف عن الأضرار البيئية لعملية استخراج الغاز ونقله. صحيح أن انبعاثات الغاز الطبيعي أقل من انبعاثات الفحم، وقبل خمسة عشر عاما كان الاختيار الأفضل؛ لكن الأمر ليس كذلك اليوم. حيث يجب الآن خفض كمية الانبعاثات بشكل سريع وكبير.

حسب رأيك يجب التوقف عن استخدام الغاز الطبيعي والفحم بشكل تام حتى مدة أقصاها عام 2038. ماذا يعني هذا بالنسبة لسرعة توسيع شبكة الطاقة المتجددة وزيادة استخدامها في ألمانيا وأوروبا؟

حتى ذلك الحين (عام 2038) يجب توسيع الشبكة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف، لتأمين الكمية اللازمة من الطاقة المتجددة.

هل يمكن تحقيق ذلك؟

طبعا.. وليس ممكنا فقط من الناحية الاقتصادية وإنما مجد أيضا! فالطاقة المتجددة تنخفض تكاليفها باستمرار، والاستثمارات تؤمن الربح وتوفر فرص عمل، وذلك مجد ويزيد الناتج القومي. وإن إمكانيات وتكاليف تأمين الطاقة اللازمة من مصادر نظيفة (الطاقة المتجددة) بما في ذلك المرونة والرقمنة والتخزين، أقل بشكل بكثير من تكاليف نظام الطاقة النووية والأحفورية. وعلاوة على ذلك يتم تجنب الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبيئة والمناخ، والتخلص من الاعتماد على استيراد الطاقة والأزمات التي قد تنتج عن ذلك، بالإضافة إلى تعزيز المرونة في نظام الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة.

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دعم مصادر الطاقة المتجددة

كيف يمكن تصور أو تخيل هذا التغير؟

نحن الآن في المرحلة الثانية من التحول الضروري في نظام الطاقة الحالي إلى الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة من مصادر نظيفة، والتي تزداد أهميتها ونطاق استخدامها. وذلك بداية مما يسمى بترابط القطاعات التي يزداد استخدام الطاقة النظيفة فيها من السيارات والقطارات الكهربائية إلى الاستخدام المنزلي.

إن اللامركزية والمرونة وخيارات التخزين تقود إلى الإبداع التقني وتأمين الكثير من فرص العمل الجديدة. ونظام الطاقة القائم على الطاقة المتجددة يتطلب أيد عاملة أكثر من نظام الطاقة التقليدية الحالي.

في النزاع بين الولايات المتحدة وروسيا حول مشروع خط أنابيب نقل الغاز "نورث ستريم 2" هناك تضارب في المصالح. ما هو جوهر الخلاف بينهما؟

ستمارس الولايات المتحدة المزيد من الضغوط كي لا يتم تشغيل خط أنابيب نقل الغاز "نورث ستريم 2"، فهي تريد تصدير الغاز لأوروبا. وروسيا تريد تجنب نقل غازها عبر أوكرانيا. والسبب الرئيسي للخلاف هو النزاعات الجيوستراتيجية بين الطرفين.

وهل سيتم تشغيل خط أنابيب "نورث ستريم 2"؟

إن احتمال ذلك يتضاءل باستمرار. وحتى لو تم تشغيله، هل سيتم نقل الغاز عبره كما هو مخطط له؟!

مزارع طاقة الرياح

حتى عام 2030 يجب خفض استهلاك الغاز للنصف لصالح مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق اهداف اتفاقية باريس لحماية البيئة

حسب تصنيف ومعايير الاتحاد الأوروبي يجب على الشركات الإبلاغ عن مدى استدامتها، للحصول على الدعم لمشاريعها الجديدة. ما هي إمكانيات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال؟

يجب على الاتحاد الأوروبي اتباع الشفافية في الكشف عن مخاطر الوقود الأحفوري وتبعاته السلبيةعلى التغير المناخي. وبسبب حماية البيئة ينبغي تحفيض رأسمال الوقود الأحفوري. كما أن الطاقة النووية ليست مستدامة وتضر بالبيئة. إن حماية البيئة تتطلب خفض وتراجع الوقود الأحفوري وعدم توسيع شبكة بنيتها التحتية لصالح تمويل مشاريع مستدامة تخدم عملية التحول نحو الطاقات المتجددة.  

كم من الغاز الطبيعي ستستهلك أوروبا عام 2030 مقارنة بما تستهلكه اليوم؟

إذا كانت مساعي تحقيق أهداف اتفاقية باريس لحماية البيئة جدية، يجب خفض استهلاك الغاز إلى النصف حتى ذلك الحين. أما إذا كان هذا سيتحقق، فأمر يتعلق وبشكل حاسم بإزالة العقبات التي تعرقل توسيع شبكة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة وخاصة في مجال البناء وصيانة وتجديد الأبنية، من أجل تحقيق خفض واضح لاستخدام الغاز والحاجة إليه.

البروفسورة كلاوديا كمفيرت باحثة متخصصة في مجال الطاقة واقتصاد الطاقة. وهي رئيسة قسم الطاقة والنقل والبيئة في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW) في برلين. حصلت على العديد من الجوائز وهي عضو في لجنة خبراء قضايا البيئة التي تقدم استشارات للحكومة الألمانية.

أجرى الحوار غيرو روتر

  • Großer Solarpark Villanueva in Mexiko

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    تكلفة أقل

    الطاقة الشمسية تنتج في غالبية مواقع العالم الكهرباء الأقل كلفة، وبالذات من خلال المنشآت الكبيرة في مناطق مشمسة مثل هنا في المكسيك. وبالتالي يتم بناء منشآت شمسية بصفة متزايدة. وعملية التزود بالكهرباء تتغير جذريا على مستوى العالم.

  • Schweiz: Schwimmende Solaranlage Lac des Toules

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    حيثما وجدت الشمس!

    المنشآت الشمسية يمكن بناؤها في كل مكان تقريبا: الصحراء والمساحات القاحلة والسطوح والبركات المائية. هنا في سويسرا تقع الألواح الشمسية على حوض اصطناعي في منطقة الألب. وحاليا يتم تغطية الاحتياج العالمي من الكهرباء بثلاثة في المائة من الطاقة الشمسية.

  • Photovoltaik in der Landwirtschaft: Oben Photovoltaikmodule und unten eine Geflügelfarm

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    استخدام مزدوج

    توجه آخر يتمثل في الاستخدام المزدوج: في الأعلى ألواح شمسية وتحتها مساحة للزراعة. هنا في الصين هي عبارة عن مزرعة دواجن. والظل يكون مفيدا لا سيما في المناطق المشمسة جدا: وفي الصحاري تصبح الزراعة ممكنة.

  • Deutschland Freiburg: Solarsiedlung Sonnenschiff, Niedrigenergiehäuser und oben auf den Dächern Photovoltaikanlagen

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    كهرباء رخيص

    فوق جميع سطوح العالم تقريبا تكون الألواح الشمسية وسيلة معقولة. والكهرباء تستهلك مباشرة في عين المكان، وتكون هناك حاجة أقل للخيوط الكهربائية. وفي المانيا تصل تكلفة الكهرباء الشمسي من السطح مقارنة مع الكهرباء من الشبكة العادية إلى أقل من الثلث.

  • Solarpark und dahinter eine Fabrik im Sonnenlicht

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    إنتاج مع مستقبل

    وحتى الصناعة التي تحتاج إلى طاقة كثيفة تريد الآن الحصول على كهرباء شمسية رخيصة. ومثال على ذلك شركة الكيمياء العملاقة باير. فالمصانع في اسبانيا يُتوقع أن تحصل الآن على 100 في المائة من الكهرباء النظيفة، لاسيما من من الطاقة الشمسية. وهذا شيء إيجابي للمستثمرين الذين يفضلون الشركات الصديقة للمناخ.

  • Supermarkt in Conil in Südspanien. Der Parkplatz ist mit Modulen verschattet.

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الانطلاق إلى زمن الطاقة الشمسية

    موقف سيارات بسقف من الألواح الشمسية. هنا في جنوب اسبانيا يتم تثمين هذا الدمج وتوظيفه منذ مدة. وقبل 10 سنوات بدأت في اسبانيا طفرة الطاقة الشمسية. والآن تبدأ المرحلة الثانية من هذه الطفرة ومعها التحول إلى السيارات الكهرائية.

  • Batteriegroßspeicher für Sonnenenergie neben Solarpark in Deutschland

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    انخفاض تكلفة البطاريات

    هذه الضيعة الشمسية في المانيا لها خزان كبير بالبطاريات في الحاويات. وتأرجحات في الإنتاج والاستهلاك يمكن موازنتها ويوجد كهرباء لفترة الليل. وحتى البطاريات تصبح رخيصة أكثر، وعلى هذا النحو يتوقع خبراء وقوع اختراق عالمي بمولدات الطاقة بالبطاريات الشمسية ابتداء من عام 2025. ومحطات توليد الطاقة بالفحم والنفط والغاز ستتراجع.

  • Bangladesch Photovoltaik: Kinder bestaunen ein Solarmodul.

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الكهرباء للجميع

    يعيش عالميا نحو 770 مليون شخص بدون الحصول على كهرباء، لاسيما في مناطق واسعة في افريقيا وبعض بلدان جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية. لكن هذا الواقع يتغير بصفة متزايدة. فمنذ 2016 يحصل نحو 250 مليون شخص لأول مرة على الكهرباء بفضل الطاقة الشمسية. وبالبطاريات القابلة للشحن ووحدات إنارة اقتصادية يتوفر كهرباء لساعات المساء. وعلى هذا النحو يتوفر أكثر من أربعة ملايين بيت في بنغلاديش على التيار الكهربائي.

  • Schäfer mit Solarzelle in der

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الطاقة في كل مكان

    هذا الراعي في تركيا يشحن هاتفه المحمول بألواح شمسية. وفي الهواء الطلق فرضت الطاقة الشمسية نفسها في اندماج مع البطارية: ويمكن استخدامها في كل مكان بمرونة وكلفة قليلة.

  • Produktion von solarzellen in China

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الصين تكشف الطريق

    الكهرباء الشمسية كانت مكلفة. لكن تكاليفها تنخفض بين 5 و 10 في المائة في كل سنة. وهذا يجعل الطاقة رخيصة، ولاسيما الصين استغلت الفرص المتاحة. فأكبر شركة هناك ستنتج ابتداء من عام 2023 ألواحا شمسية بطاقة 60 جيجاواط في السنة.


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