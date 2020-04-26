 خبيرة ألمانية تكشف عن طريقة لتقليل الإصابة بالسرطان | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.09.2020

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منوعات

خبيرة ألمانية تكشف عن طريقة لتقليل الإصابة بالسرطان

فيما يواصل مرض السرطان إضافة ضحايا جدد إلى قائمته السنوية في كل أرجاء العالم تقريباً، قدمت خبيرة ألمانية نصيحة ثمينة لتقليل الإصابة من هذا المرض الخطير، مشددة على ضرورة الاعتماد على نمط حياة صحي.

Illustration Krebszelle (Imago Images/Science Photo Library)

النظام الغذائي الصحي ضروري لتجنب الإصابة بالسرطان، صورة من الأرشيف.

ذكرت خبيرة ألمانية أن حوالي 40% من حالات الإصابة بالسرطان في ألمانيا ترجع إلى نمط الحياة غير الصحي. وقالت مديرة خدمة معلومات السرطان في المركز الألماني لأبحاث السرطان، سوزانه فيغ-ريمرز، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه بجانب التدخين والتناول المفرط للمشروبات الكحولية، تلعب التغذية دورا محوريا في نشوء الأورام، وأضافت: "الكثيرون غير مدركين أن التغذية غير السليمة مسؤولة عما يتراوح بين 5 و 8% من الإصابات الجديدة".

وأكدت الخبيرة أنه عبر إتباع نظام غذائي صحي متوازن يمكن خفض احتمالية الإصابة بأحد السرطانات الأكثر انتشارا، مثل سرطان الثدي أو القولون. وأوضحت الخبيرة بمناسبة "الأسبوع الوطني للوقاية من السرطان"، الذي يبدأ من 14 حتى 18 أيلول/ سبتمبر الجاري بغرض لفت الانتباه إلى أهمية الوقاية من السرطان، أن السمنة على وجه الخصوص تتسبب في نمو الخلايا بسبب الالتهابات في الجسم، مضيفة أنه ينشأ خلال ذلك خطر تدهور الخلايا.

وذكرت فيغ-ريمرز أن التغذية تمثل عامل خطورة في الإصابة على وجه الخصوص بسرطان الثدي والقولون. وبحسب البيانات، فإن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا في ألمانيا، حيث تصاب به نحو 69 ألف امرأة سنويا. كما يعد سرطان القولون من السرطانات الأكثر شيوعا في ألمانيا أيضا، بعدد إصابات يبلغ نحو 58 ألفا سنويا.

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كيف يغير السرطان حياة المريض؟

ووفقا للبيانات، فإنه إلى جانب زيادة السعرات المتناولة عن المستهلكة، يعزز استهلاك اللحوم وطرق إعدادها المضرة بالصحة من فرص الإصابة بالسرطان، كما أن تناول اللحوم الحمراء مثل لحوم الأبقار والخنازير والخراف والماعز، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، خاصة عندما يتم تمليحها أو تدخينها. وتحتوي اللحوم المحمرة بشدة أو المشوية على الفحم موادا مثيرة للسرطانات.

وقالت فيغ-ريمرز: "من الأفضل شوي اللحوم حتى تكتسب لونا ذهبيا وملمسا طريا، بدلا من اكتسابها اللون البني الغامق"، مشيرة إلى أن استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة لا ينبغي أن يزيد عن 500 غرام أسبوعيا، مضيفة في المقابل أن لحوم الدواجن والأسماك لا بأس بها.

كما حذرت الخبيرة من أن السعرات المفرطة لا توجد فقط في المشروبات الغازية، بل أيضا في عصائر الفاكهة، وقالت: "من الأفضل شرب الماء أو الشاي أو المياه الفوارة". ويشارك في حملة وجبات "واقية من السرطان" خلال أسبوع التوعية 250 مقصفا.

ر.م/ع.ش (د ب أ)

  • Raucherecke eines Geschäftshauses in Rio de Janeiro

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    مصيرك بين يديك!

    التدخين وحده من أهم مسببات السرطان، فدخان السجائر لا يسبب سرطان الرئة فحسب، بل يؤدي إلى الإصابة بالعديد من أنواع الأورام الأخرى. ويبقى التدخين هو السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالسرطان.

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    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    السمنة ترفع احتمالات الإصابة بالسرطان

    تأتي السمنة في المرتبة الثانية من العوامل المسببة للسرطان إذ تزيد مستويات الأنسولين المعززة من خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان تقريبًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكُلى والمرارة وسرطان المريء. وتنتج النساء البدينات كميات متزايدة من الهورمونات الأنثوية في الأنسجة الدهنية، وبالتالي ترتفع لديهن معدلات خطر الإصابة بسرطان الرحم أو سرطان الثدي.

  • Symbolbild Couchpotato Teenager Fernsehen ungesund

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    لا تصبح أسير "الكنبة"

    قلة الحركة والمشي يرفعان من احتمالات الإصابة بالسرطان أيضا. وتشير الدراسات طويلة المدى إلى أن ممارسة الرياضة والتمارين يمكنها أن تمنع الإصابة بالمرض الخبيث. الرياضة بشكل عام تعمل على خفض معدلات الأنسولين في الجسم ما يمنع اكتساب المزيد من الوزن. لا تكن أسير الأريكة طوال الوقت، ومارس الرياضة والحركة.

  • Zwischen Sucht und Genuss Alkohol

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    المشروبات الكحولية

    الكحوليات عموما تحفز الإصابة بسرطان الفم والحلق والمريء. وإذا تم تناولها بكثرة مع التدخين، فالخطر هنا يرتفع لمعدلات أكبر تصل إلى مائة ضعف! ربما يكون تناول كأس واحد من النبيذ في اليوم فقط أقل ضررا على الجسم، إذ يدعم نظام القلب والأوعية الدموية.

  • Steak mit Salz Salzkristallen

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    الإسراف في تناول اللحوم الحمراء!

    اللحوم الحمراء يمكن أن تتسبب بسرطان الأمعاء. بالرغم من عدم تحديد السبب الفعلي لذلك، إلا أن الدراسات تظهر وجود علاقة ملحوظة بين استهلاك اللحوم الحمراء وسرطان الأمعاء. وتمثل لحوم الأبقار خطورة بشكل خاص، ولكن حتى لحم الخنزير يمكن أن يسبب السرطان. ويزيد استهلاك اللحوم من خطر الإصابة بالسرطان مرة ونصف. أما تناول الأسماك، فيمنع الإصابة بالسرطان.

  • Ein Holzkohlegrill mit Fleisch und Würstchen

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    لا مزيد من المشويات؟

    تنبعث بعض المواد المسببة للسرطان عند شى اللحوم، مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات. وقد ثبت في تجارب على الحيوانات أن هذه المركبات الكيميائية يمكن أن تسبب الأورام. ومع ذلك، فإن الدراسات طويلة الأمد على البشر، لم تثبت ذلك بشكل قاطع بعد. ربما تكون كميات استهلاك اللحم هي ما يسبب السرطان، وليس طريقة طهيه.

  • Dänen führen Fettsteuer für Lebensmittel ein

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    تجنب الوجبات السريعة

    يمكن لنظام غذائي جيد يتكون من الخضروات والفواكه والألياف الغذائية أن يكون سببا لتجنب الإصابة بالسرطان. ومع ذلك، فقد وجد الباحثون في دراسات أجريت على مدى سنوات، أن اتباع نظام غذائي صحي له تأثير أقل على الوقاية من السرطان، مما كان مفترضا في السابق. فهو يقلل فقط من خطر الاصابة بالسرطان بنسبة لا تتجاوز 10 في المئة.

  • Sommer Deutschland 2012

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    التعرض للشمس بكثرة

    يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية اختراق الجينوم البشري وتغييره. فبينما تحمي كريمات الوقاية من الشمس البشرة، يمتص الجلد الكثير من تلك الأشعة.

  • Praxis für interventionelle Schmerztherapie

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    الطب الحديث قد يسبب السرطان!

    تضر الأشعة السينية "X" بالجينوم أيضاً. إذا اقتصر الأمر على صورة إشعاعية عادية، فيكون التعرض لها قليلاً ، لكن الوضع يختلف عند التعرض للأشعة المقطعية. وهذا النوع من الأشعة يجب الخضوع لها عند الضرورة فقط، أما بالنسبة لأشعة الرنين المغناطيسي فهي غير ضارة.

  • Studie: Magenbakterium könnte vor Asthma schützen

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    العدوى البكتيرية تحفز السرطان

    يمكن أن تسبب فيروسات الورم الحليمي البشري سرطان عنق الرحم لدى السيدات. كما يمكن أن تتسبب الإصابة بالتهاب الكبد B و C إلى تدهور خلايا الكبد ومن ثم الإصابة بالسرطان. لكن هناك العديد من اللقاحات التي يمكن الحصول عليها لتفادي تلك العوامل المسببة للسرطان، بالإضافة إلى المضادات الحيوية التي تكافح تلك البكتيريا.

  • Philippinen Verhütung

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    حبوب منع الحمل

    ربما تكون حبوب الحمل من العوامل المحيرة عندما يتعلق الأمر بخطورتها، فعلى الرغم من أنها ترفع من احتمال الإصابة بسرطان الثدي، إلا أنها في الوقت ذاته، تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض. لكن في نهاية الأمر فحبوب منع الحمل فائدتها أكثر من ضررها على الأقل فيما يتعلق بخطورة الإصابة السرطان.

  • Symbolbild Grundsatzurteil USA zur Patentierung menschlichen Erbguts

    هكذا تحمي نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

    ضربة قدر!

    بالرغم من أخذ جميع الاحتياطات لتجنب الإصابة بالسرطان، إلا أن الإنسان ليس بمنأى عنه. فنصف حالات الإصابة بالسرطان، سببها جينات خاطئة أو ببساطة التقدم في العمر. أما سرطان الدماغ فمن المحتمل أن تأتي الإصابة به بشكل وراثي . ففي النهاية الأمر تصبح الإصابة مثل ضربة القدر! بريغيت أوستراث/ س.إ


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