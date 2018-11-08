 خبيرة ألمانية: أوروبا لا تلعب دورا إيجابيا في حل الخلاف المغربي الجزائري | سياسة واقتصاد | DW | 08.11.2018

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سياسة واقتصاد

خبيرة ألمانية: أوروبا لا تلعب دورا إيجابيا في حل الخلاف المغربي الجزائري

بدت بعض دول أوروبا مؤخرا مهتمة بتطوير علاقاتها مع الدول المغاربية مدفوعة بهاجس الخوف من موجات الهجرة. لكنها لا تجد طريقا للعب دور إيجابي لحل النزاع بين المغرب والجزائر مثلا، كما تعتقد الخبيرة الألمانية إزابيل فيرينفيلز.

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مسائية DW: رد الجزائر على الدعوة المغربية للحوار.. متى يأتي؟

وضع الاقتراح، الذي جاء به ملك المغرب، محمد السادس، خلال خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الخاص باستعداد بلاده للدخول في حوار مباشر مع الجزائر، وضع الأخيرة في موقف محرج، كما ترى إيزابيل فيرينفيلز، رئيسة قسم شمال افريقيا والشرق الأوسط في مؤسسة العلوم والسياسية في برلين، في حوارها التالي مع DW عربية. 

سيدة فيرينفيلز، من وجهة نظرك ، كيف يبدو لك اقتراح ملك المغرب، محمد السادس، اطلاق لجنة للحوار مع الجزائر. هل تعتقدين أن يكون لأوروبا دور في تقارب وجهات النظر بين المغرب والجزائر؟

مختارات

تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتحصين القارة العجوز لوقف تدفق المهاجرين، سياسة لم تفلح في وقف موجات الهجرة. إذ يجد المهاجرون دائما طرقا جديدة كلما تم إغلاق طريق أو فرضت الرقابة الصارمة على شاطئ ما. (20.09.2018)

مع كل فيديو ينشره مغاربة وهم يعبرون "سراً" للضفة الأخرى، تتعدّد الأسئلة حول أسباب عودة الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا إلى نشاطها، خاصة وأن الأمر يتجاوز مجرّد مراقبة الحدود، إلى وجود أطراف تستفيد من الوضع. (20.09.2018)

أعتقد أنها مناورة ذكية من قبل ملك المغرب، محمد السادس، لأنه بهذا يضع الجزائر في موقف حرج، لأنه يعلم جيداً أن الجزائر من غير المحتمل أن تتحرك. ويحاول أيضاً، تحسين موقف المغرب التفاوضي في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف في أوائل كانون الأول/ ديسمبر. من خلال هذا الاقتراح، يبعث الملك أيضاً إشارة إلى المجتمع الدولي بأن المغرب يتحرك لكن من دون التحرك فعلا في جوهرالقضية الأساسية، وهي قضية الصحراء الغربية. لكن ما إن كان اللاعبون الأوروبيون ذوي التأثير على المغرب ـ وبالأخص فرنسا ـ قد شجعوا الملك المغربي على هذه الخطوة، لا أستطيع الجزم بذلك. لكن المملكة المغربية متأكدة من أن مقترحها سيلقى قبولاً في أوروبا.

لحد الآن لم يصدر من الجانب الجزائري أي رد فعل رسمي، كيف تنظرين  للموقف الجزائري بهذا الخصوص؟

هناك اختلاف في ردود الفعل. فقد كانت هناك بعض المقالات التي حللت النقاط الجديدة في الخطاب الملكي، مثل أن الملك لم يقوم بمهاجمة الجزائر فقط، كما كان الحال في الخطابات السابقة. بعض الأصوات الأخرى تنتقد بشدة محاولة فصل الجزائر عن جبهة البوليساريو قبيل المحادثات في جنيف وتعزيز الموقف التفاوضي المغربي. وقد أعرب آخرون عن أملهم في أن يتحرك شيء ما بالفعل في هذا الصراع. من المحتمل أن يلقى الخطاب تعاطفاً من اللاعبين الجزائريين الذين يطالبون بأن لا تهيمن مسألة الصحراء الغربية على العلاقة الجزائرية المغربية وأن يشجعوا الأصوات من قطاع الاقتصاد والمجتمع المدني، التي تدعو إلى فتح الحدود، كما كان الحال في خريف عام 2018 مع رئيس  أكبر حركة إسلامية، حماس.

ما مسؤولية أوروبا إزاء هذا النزاع بين المغرب والجزائر؟ هناك من يرى أن هناك تضارب استراتيجيات لدى الدول الأوروبية فيما يخص العلاقة بين المغرب والجزائر، تساهم في جعل هذين البلدين يشعران بوجود ضغط عليهم بالتقارب. في المقابل هناك من يرى أن بعض الدول الأوروبية ربما تحاول الاستفادة أو استغلال الصراع بين المغرب والجزائر؟

25.02.2011 DW-TV Quadriga Isabelle Werenfels

إيزابيل فيرينفيلز رئيسة قسم شمال افريقيا والشرق الأوسط في مؤسسة العلوم والسياسية في برلين

بطبيعة الحال، هناك دور تلعبه علاقات فرنسا الوثيقة مع المغرب وتقاسمها الموقف المغربي في قضية الصحراء الغربية، وهذا لا يجعل من حل نزاع الصحراء الغربية، أمراً سهلاً. لكن الصراع بين الجزائر والمغرب له أبعاد أخرى، والتي تتمحور حول التفوق الإقليمي وحول المنافسة بين البلدين الجارين من أجل التأثير الاقتصادي والسياسي في جنوب الصحراء. وبالطبع تلعب المصالح الاقتصادية والجيوسياسية الأوروبية، وبشكل خاص الفرنسية، دورًا في هذا النزاع، لكنه لا يكون دائمًا بشكل إيجابي. لكم مع ذلك أعتقد أن هناك اهتماماً عاماً  في أوروبا بالتقارب بين الدول المغاربية، وذلك لأن أوروبا تأمل من خلال الازدهار الاقتصادي في المنطقة المغاربية إلى تقليل موجة الهجرة المنطلقة من دول المغرب العربي، وهو ما يصب في اهتمام فرنسا أيضاً.

 في الآونة الأخيرة بدت ألمانيا مهتمة بشكل متزايد وملحوظ بالعلاقة بين الدولة المغاربية والأوروبية، هل هذا الاهتمام الألماني من دافع الهجرة والأمن فقط، أم أنه يحمل رؤية استراتيجية كاملة لمستقبل العلاقة بين هذه الدول المغاربية وأوروبا؟

ألمانيا ليس لديها استراتيجية مغاربية. لقد اهتمت بشكل كبير بتونس منذ الثورة التونسية، ولديها علاقات شراكة تبادلية مع تونس والمغرب وهي في تطلع مستمر إلى علاقات أوثق. ألمانيا لديها اهتمام كبير بالتنمية الاقتصادية في هذه الدول، لأنها بهذا ستضمن الأمن وتحد من الهجرة. لكن لا أرى رؤية استراتيجية ألمانية شاملة للعلاقات الأوروبية المغاربية. كما لا أعتقد أن هذا الطموح موجود.

خلال السنوات الماضية تعاقب الكثير من مبعوثي الأمم المتحدة على ملف الصحراء الغربية، الآن هناك مبعوث أممي ألماني، وهو هورست كولر، ماهي حظوظه في أن ينجح فيما فشل آخرون قبله؟

يمكن اعتبار جولة المحادثات، التي ستجري في كانون الأول / ديسمبر وتشارك فيها أطراف الصراع، المغرب وجبهة البوليساريو وكذلك البلدان المجاورة والجزائر وموريتانيا، كإشارة إيجابية. كما أن قبول مبعوث الأمم المتحدة الألماني، من جميع الأطراف، واعتباره محايداً، على خلاف أسلافه، ينظر إليه كذلك بإيجابية. المزيد سوف يظهر بعد هذه الجولة.

 إيزابيل فيرينفيلز، رئيسة قسم شمال افريقيا والشرق الأوسط في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين

أجرت الحوار: إيمان ملوك

  • Bulgarien Grenze Grenzsoldaten (Getty Images/AFP/N. Doychinov)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    قوات خاصة على الحدود البلغارية

    تعتزم بلغاريا نشر قوات خاصة على حدودها مع تركيا لمنع عبور اللاجئين، الأمر الذي تسبب في انتقادات لبلغاريا وجهتها مؤسسة برو أزول المعنية بشؤون اللاجئين.

  • Flüchtlinge im Boot (Picture-alliance/dpa/E. Morenatti/AP)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    ليبيا: بوابة المهاجرين

    تعتبر ليبيا بوابة مئات الآلاف من الراغبين في العبور نحو إيطاليا، التي وافقت حكومتها مؤخرا على مهمة بحرية في المياه الليبية لاعتراض الزوارق المهاجرة وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

  • Rettungsaktion von Ärzte ohne Grenzen Mittelmeer (DW/K. Zurutuza)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    معاناة يومية

    تقرير صدر مؤخرا عن منظمة "أوكسفام" ذكر أن غالبية المهاجرات الأفريقيات يتعرضن للاغتصاب والعمل القسري، مشيرا إلى أن المعاناة هي جزء من الحياة اليومية للكثير من المهاجرين.

  • Griechenland Flüchtlingslager auf Samos (DW/F. Pianka)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    اتفاق تركي أوروبي على إعادة اللاجئين

    من بنود اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أن تعيد أوروبا المهاجرين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي لتركيا مرة أخرى. وكثيراً ما هدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الاتفاقية، بعد كل خلاف سياسي مع الاتحاد الأوروبي.

  • Filmstill Die Balkanroute – Auf der Flucht , (ORF)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    طريق البلقان: هل يمكن إغلاقه كليا؟

    أقر ساسة أوروبيون بصعوبة إغلاق طريق البلقان بشكل كلي أمام المهاجرين كما أفادت بيانات إحصائية أن طريق البلقان لايزال الأكثر استخداما من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول لأوروبا.

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    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    الطريق من المغرب إلى إسبانيا

    أغلقت السلطات الإسبانية معبرا حدوديا مع المغرب، بشكل مؤقت وذلك في أعقاب زيادة حالات دخول المهاجرين خلال المعبر. الإغلاق شمل أيضا التجار، وفقا لبيانات إسبانية. وكثيرا ما يستخدم المهاجرون الأفارقة جيبي سبتة ومليلية إلى الشمال من المغرب كنقطة دخول لأوروبا.

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    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    رقابة حدودية مشددة

    شددت النمسا من نهجها تجاه عبور المهاجرين لحدودها، إذ لم يستبعد مسؤولون إمكانية إغلاق الحدود حال قررت إيطاليا السماح للمهاجرين بالعبور في اتجاه الشمال. الحدود الألمانية النمساوية بدورها شهدت تشديدا في إجراءات المراقبة.


 

مختارات

محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

بعد نحو عامين على دخول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا، توجه أغلبهم إلى ألمانيا. دول أوروبية تسعى لإحكام السيطرة على حدودها ومنع دخول المزيد من اللاجئين من خلال تشديد المراقبة على الحدود. (17.08.2017)  

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مسائية DW: رد الجزائر على الدعوة المغربية للحوار.. متى يأتي؟  

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