"خبر سعيد" للمنتخب الألماني بقرب عودة الابن البار إلى صفوفه

يتجه مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف لاستدعاء نجم بايرن ميونيخ توماس مولر مجدداً إلى صفوف الـ "مانشافت" لخوض غمار منافسات كأس

أوروبا 2020 هذا الصيف والمؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، بحسب ما اشارت إليه صحيفة بيلد واشعة الانتشار.

وكتبت الصحيفة "خبر سعيد للعشاق الألمان"، وتابعت "اتصل لوف بمولر! قال له انه يريد عودته للمنتخب".

وأمام مدرب المنتخب الوطني حتى 19 أيار/ مايو الحالي للإعلان عن لائحة من 26 لاعباً تمهيداً للمشاركة في كأس أوروبا المقررة من 11 حزيران/يونيو حتى 11 تموز/يوليو المقبلين.

وينتظر منتخب ألمانيا استحقاقات صعبة في الكأس القارية حيث يلعب في "مجموعة الموت" إلى جانب فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا والمجر احدى الدول المضيفة.

وكان مولر، البالغ 31 عاماً، أُجبر على الاعتزال دولياً بخلاف ارادته في بداية عام 2019، وعاش المصير ذاته الذي واجهه زميله في الدفاع جيروم بواتنغ ونظيره في بوروسيا دورتموند ماتس هوملس عقب الفشل الذريع للمنتخب في مونديال روسيا 2018 بعدما ودع المنافسات من دور المجموعات.

ويأتي قرارلوف باستدعاء مولر مجدداً بعد تألقه مع فريقه بايرن ميونيخ والعروض الرائعة التي يقدمها مع البافاري في دور حرّ داخل المستطيل الأخضر في مقدمة الهجوم. كما نال مولر ثناء جميع المراقبين وعشاق الكرة المستديرة في البلاد، وتعالت الأصوات المطالبة بعودته إلى المنتخب الوطني، في مقابل موقف جامد من لوف.

مفاوضات مع خليقة لوف المحتمل

من ناحية أخرى يريد أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أن "يكثف" المفاوضات مع مدرب بايرن ميونخ هانسي فليك الراحل عن الفريق في نهاية الموسم، و المرشح الأبرز ليحل محل لوف كمدير فني للمنتخب الألماني عقب نهاية منافسات يورو 2020. وقال بيرهوف اليوم الثلاثاء في ورشة العمل الإعلامية الخاصة بالاتحاد استعدادا لمنافسات بطولة أمم أوروبا المقبلة "لا يمكن إعلان أي شيء اليوم". ويبدو أن الأمور تسير بسلاسة من أجل التعاقد مع فليك وأنه "يريد إنهاء كل الأمور قبل بداية أمم أوروبا". وتحدث بيرهوف عن "مفاوضات جيدة" مع فليك، الذي سينهي عقده مع بايرن ميونخ قبل الآون بنهاية الموسم الجاري بدلا من نهايته في 2023.

وكان فليك مساعدا للوف في قيادة المنتخب الألماني في الفترة من 2006 إلى 2014 قبل أن يفوز بسبعة ألقاب مع بايرن، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني في الموسمين الماضي والحالي.

وكانت صحيفة محلية قد كشفت أمس الإثنين أن فليك وافق على استلام مهمة الإشراف على المنتخب الألماني. وكشفت صحيفة "أبندتسايتونغ" الصادرة من ميونيخ أن فليك سيوقع عقداً لثلاثة أعوام مع المنتخب الوطني، ما سيسمح له بقيادة "مانشافت" في نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

ومنذ أن اتخذ قرار الانفصال عن بايرن بعد انتهاء الموسم الحالي الذي شهد السبت تتويج النادي البافاري بلقبه التاسع توالياً في الدوري الألماني، بات فليك (56 عاماً) المرشح الأبرز لتولي مهمة الإشراف على المنتخب.

وسيترك لوف المنصب الذي استلمه في 2006، بعد نهائيات كأس أوروبا المقررة بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو المقبلين.

واستلم فليك الإشراف على بايرن في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعدما كان مساعداً للمدرب المقال الكرواتي نيكو كوفاتش، في طريقه لتحقيق نجاح تاريخي بعدما قاد النادي البافاري إلى إحراز ستة ألقاب في 2020، أبرزها ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يضيف السبت لقبه السابع بعد حسم صراع الدوري قبل مرحلتين على ختام الموسم.

وسيخلف فليك في تدريب العملاق البافاري يوليان ناغلسمان الذي يشرف حالياً على لايبزيغ.

ع.أ.ج/ ع ج م ( د ب ا، أ ف ب)